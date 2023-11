Rata es el signo que más sufre por amor, según la astrología china

Los doce signos astrológicos chinos poseen elementos Yin (femeninos) y Yang (Masculinos). Dependiendo del predominio de cada uno de ellos, se establecerán las diferencias de personalidad. Hoy vamos a conocer a los 5 signos del zodiaco chino que más sufren por amor.

Se dice que el verdadero amor a menudo aparece después de enfrentar una gran decepción, en ocasiones, comprender esto puede facilitar el proceso de dejar ir relaciones que ya no nos aportan felicidad, aunque sea doloroso, hay momentos en los que el amor, por intenso que sea, no es correspondido, y en estas situaciones debemos aferrarnos a nuestra dignidad y liberarnos de lo que ya no nos beneficia, los cinco signos zodiacales mencionados en esta lista conocen bien esta experiencia, ya que son los que más experimentan sufrimiento en el amor.

SIGUE LEYENDO:

¿A qué edad encontrarás el amor según tu signo? La astrología oriental lo revela

Horóscopo chino: 3 signos que tendrán éxito y dinero gracias a este color

Los signos chinos que más sufren por amor y rata es uno de ellos

Dicen que el verdadero amor llega tras una decepción. Foto: Pixabay

Rata

Tienes un profundo autoconocimiento, lo que te lleva a reconocer que el amor puede resultar abrumador para ti, el amor implica despojarte de la armadura que has mantenido durante mucho tiempo, aceptar que tu pareja conozca tus vulnerabilidades te genera una doble inseguridad, siempre mantienes una parte de ti en alerta, ya que sabes que hay personas que son expertas en halagar y decir palabras dulces, tu mayor deseo es asegurarte de que estás involucrándote con la persona adecuada, y para lograrlo, necesitas tomarte tu tiempo.

Conejo

A pesar de que, en un primer vistazo, puedes parecer indiferente al amor, la verdad es que eres un individuo sumamente cariñoso cuando decides comprometerte, sin embargo, eres cauteloso en cuanto a confiar en que tu pareja tenga las mismas intenciones, esto se traduce en la construcción de muros al principio de la relación, lo que más te incomoda es cuando la otra persona finge sentimientos que en realidad no posee, tú valoras la autenticidad y no temes involucrarte en relaciones de corta duración, siempre y cuando haya honestidad en juego.

Serpiente

A menudo, las personas te ven como alguien seguro de sí mismo en asuntos del corazón, es evidente que no permites que nadie te utilice, y tu personalidad te mantiene fuerte en cualquier relación, sin embargo, tienes un lado emocional que mantienes oculto, ese aspecto que te hace sentir vulnerable y te lleva a retirarte, aunque el amor te atrae, temes repetir experiencias pasadas dolorosas, las cicatrices del pasado te recuerdan que las personas pueden fingir, lo que te lleva a cuestionar si tu entusiasmo se basa en algo real o si es solo una ilusión.

Descubre si tu signo es de los que sí tiene suerte en el amor. Foto: Pixabay

El horóscopo chino diario

El horóscopo chino diario se basa en la interacción entre estos elementos y animales, y cómo estos se ven influenciados por el día, mes y año actual. Por ejemplo, si hoy es un día de Fuego y tu elemento es Agua, puede que experimentes ciertos desafíos o conflictos, ya que estos elementos son opuestos en la cosmovisión china.

Según tu año de nacimiento, tu signo puede estar asociado con uno de los cinco elementos: metal, agua, madera, fuego o tierra. Estos elementos aportan características y tendencias adicionales a tu personalidad básica del signo del zodiaco chino, ofreciendo una interpretación más completa y detallada.

SIGUE LEYENDO:

Mhoni Vidente Horóscopos de la semana del 30 de octubre al 3 de noviembre, predicciones de salud, dinero y amor