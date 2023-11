Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 3 de noviembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 3 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se acerca la quincena y estás de suerte con juegos de azar Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este es el momento de lanzarte a la aventura. Las estrellas te animan a ser valiente y seguir tus impulsos. Si tienes un proyecto en mente, es hora de ponerlo en marcha. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos.

Muchos de tus problemas se deben a que dejas las cosas a medias y cuando debes de ponerte las pilas, te deprimes o te echas para atrás, te afectan mucho los comentarios de otras personas cuando es algo que debería de valerte. Te viene un fin de semana muy pensativa, traes planes en mente de iniciar un negocio, pero nada más no te animas porque dudas que te pueda ir bien.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, aprovecha tu fuerza interior y sigue trabajando en tus objetivos; la recompensa será dulce como miel. Si tienes pareja no seas tan celoso o celosa, si no confías en la persona que quieres o amas, no vale la pena estar viviendo con dudas una relación.

Enfermedades respiratorias aparecerán, cuida más tu salud que es necesario estar bien para lo que viene. Es momento que te despojes de tanta cosa que cargas en tu vida, llámese, personas, objetos o cosas que no te han dejado avanzar, haz una limpia a tu vida y quédate solo con esas cosas que te hagan feliz, te ayuden a crecer como persona y ser humano.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, las relaciones florecerán si compartes tus pensamientos y sentimientos. Mantén tu mente abierta y la magia sucederá. Cuida más tu salud y no descuides dieta y ejercicio o andarás subiendo de dos a tres quilos en las próximas fechas.

Aprende a conservar tu corazón y que los fracasos anteriores no te conviertan en una persona frívola y sin sentimientos, recuerda que todo en esta vida se paga. Ya deja de ser tan desconfiado, si la persona que te gusta andar de más, ya que mándala a la porra, pero no sigas alimentando esperanzas de que va a cambiar.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la energía en el hogar te dará fuerza y estabilidad. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles, fíjate bien a quien le lloras, no cualquiera merece tus lágrimas, se te da mucho eso de extrañar a quien no lo merece.

Extrañarás mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado, pero que desde otro universo guía tus pasos, una vela blanca en este día será la clave para recordarlo. Aguas con caídas y accidentes. Posibilidades de unos arrimones en estos días, necesitas soltar y volver empezar, aléjate de relaciones prohibidas que lejos de beneficiarte solo te hacen perder el tiempo y autodañarte.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, este es un momento perfecto para mostrar al mundo tus talentos y brillar como la estrella que eres. No te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tiznada o por el futuro que es incierto, deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes, no necesitas de nada para ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no Dios le bendiga.

Descubrirás como la vida ha cobrado factura en muchas de las personas que te dañaron anteriormente. Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo para salir a distraerte, sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. No cambies por quien no lo merece que lo hagas. Una noticia inesperada cambiará tu forma de ver la vida.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es importante que hagas a un lado toda la basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después afectarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas bien lejos, ya que solo así podrías dar entrada a cosas nuevas.

Estas por tomar una decisión muy importante en tu vida, ten presente que las cosas suceden por algo, haz caso a tu cerebro y no tanto a tu corazón, porque podrías cometer errores de los que te arrepentirás en tu futuro. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza; sin embargo, ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, el equilibrio te llevará a la paz interior! Reencuentro con una amistad que tenías mucho de no ver, además recibirás un correo o mensaje que te va a hacer sentir de lo mejor. Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres mucho y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte.

Hay posibilidades de conocer a una persona que te va a enseñar la verdadera razón de la vida, ten cuidado con aceptar proyectos de los cuales tienes dudas, ya que estás en una etapa en la cual serás muy persuasivo o persuasiva y puedes darte cuenta cuando algo no resultará del todo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, escucharás chismes acerca de ti que te pondrán de mal humor porque vienen de amistades y algunos otros de familiares, que te valga y que no te afecte, no tienes por qué dar explicaciones de tu vida a nadie más que a quien te dé para el gasto, aprende a que se te resbale lo que la gente piense, cree o diga acerca de ti.

Aprende a mirar a las personas por el cerebro, solo así no lograrás equivocarte nuevamente a la hora de elegir a tu pareja. Vienen días de cambios, en este mes de noviembre enfócate en los sueños que han quedado pendientes y que por excusas no has realizado.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, podrías madurar mucho en estos días, ya que cierta situación que está por suceder te hará reaccionar y ver las cosas de otra manera. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes que no tienen nada que ofrecerte más que dolores de cabeza.

No te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer, es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud, recuerda que Dios te guiará por el mejor camino siempre y cuando tú lo permitas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, la cima de la montaña está más cerca de lo que imaginas. Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada.

Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados. Vienen días de oportunidad en los dineros, pero debes de ser muy inteligente para saber aprovecharlos.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, abraza tu individualidad y comparte tus ideas revolucionarias. El mundo necesita tu creatividad. Viene una traición o habladurías por parte de una persona de tu familia, primos, tías o parientes lejanos.

Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga todo lo que la gente piensa, al final ellos no te dan para el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas; no consumas alimentos que te engorden porque hay posibilidades de subir de peso, necesitas cerrar ciclos y renovarte por completo llámese amor, físico y vida.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, confía en tus corazonadas y sueña a lo grande. Las respuestas a tus preguntas más profundas están dentro de ti.

Una persona que te está empezando a interesar mucho empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés para que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas, ya que podrías terminar bien enamorado o enamorada, recuerda que siempre va a haber alguien más vivo o viva que tú te lo querrá bajar, así que no bajes la guardia.

