Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 29 de noviembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 29 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Foto: Antepenúltimo día de noviembre y se vienen cosas grandes Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, deja que tu fuego interno ilumine la habitación. Encuentra nuevas formas de expresar tus deseos y tu pareja se quedará boquiabierta.

Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida, no vivas tan aprisa. Momento en los cuales deberás de atender todos esos sueños que has tenido y que por flojera y falta de interés y de ganas no has logrado concretar al 100.

Te vienen buenas oportunidades en los negocios y una verdad que saldrá a la luz sobre un miembro de tu familia, que no te afecten esas cuestiones, no eres nadie para juzgar.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, enciende velas, pon música suave y deja que el romance florezca.

Cambios importantes en tu vida, te darás cuenta de que la persona que te rodea y pretendes no sirve ni para fregar a su madre, empezarás a ver a las personas como sin y secamente, te llevarás grandes sorpresas y decepciones, ya que se les caerá la máscara a muchas de ellas.

Confía en quien siempre está ahí y no en quien te busca solo cuando te necesita. Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, unas palabras bien elegidas pueden encender la llama de la pasión. Sufriste mucho en tu pasado y la vida te compensará con la persona adecuada que te enseñará a ser mejor persona.

Ya deja la flojera y ponte las pilas para lograr tus metas y tus planes. No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, te quiere sacar solo cierta información.

Te reencuentras con expareja y te darás cuenta de que has olvidado y que ya no sientes nada por él o ella; podrás ver que el karma ha hecho su trabajo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, un baño romántico o una cena a la luz de las velas será el escenario perfecto. Ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso.

No te compliques tanto la existencia, si esa persona te quiere te buscará y hará todo lo posible por estar a tu lado, si no, simplemente pondrá escusas para mantener la relación en el aire.

Es probable que te desesperes en estos días al no ver tu vida clara, ten cuidado con deprimirte tan seguido porque ya no te importa y va a ser difícil que salgas de esa situación.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, sorprende a tu pareja con gestos grandiosos y deja que la pasión te lleve a lugares inexplorados.

Es momento que visualices lo que deseas para que se materialice, si sientes necesidad de mandar todo a la miércoles hazlo, que de eso se trata la vida, de ir y venir, de hacer y deshacer.

Un sueño te avisará sobre ciertos acontecimientos que están por suceder en tu vida. Este próximo fin de semana es perfecto para la consolidación de muchas metas que tenías desde hace tiempo, concluirás cosas que tenías a medias y lograrás ser el centro de atención.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, un toque de sensualidad en la rutina diaria hará maravillas. Posibilidad de un viaje o salida el fin de semana.

Es probable que cambies de celular o compres algún artículo electrónico. Una llamada, mensaje o inbox de una persona que acabas de conocer o conocerás te podría alegrar el día.

Es importante que inicies a la brevedad un periodo de cambios en el cual no te dejes influenciar ni manipular por ninguna persona, algunas veces haces mucho caso a comentarios tontos que solo te llevan por caminos equivocados.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, una amistad seguirá molestando con depresiones tontas y pidiéndote consejos, trata de darle tu opinión, pero no te metas mucho en esas cuestiones, ya que podrías salir perjudicado o perjudicada.

Tienes muchas metas y proyectos en puerta, entre ellos el cambio de ciudad o de casa, piensa bien qué te conviene más, puesto que podrías cometer un error al tomar decisiones apresuradas.

Amor del pasado retorna y sentirás la necesidad de intentar eso que antes no se dio porque tú ya tenías una relación. Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero eres bien mendigo y a veces tu humor no te funciona.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la autenticidad y la vulnerabilidad fortalecerán tus lazos amorosos. Entrarás en una etapa muy perra en la cual tu palabra tendrá mucho peso, si antes dudaron de tu fidelidad y de tu palabra, hoy en día las personas que te rodean se darán cuenta de tu sinceridad.

No expreses lo que no sientes, habla siempre con tu corazón, sueles expresar sentimientos que no sientes por no hacer sentir mal a tu pareja o amistad.

Debes aprender a quererte un poco más y ser tú la prioridad en tu vida, te dejas manipular muy fácilmente y al final terminas haciendo lo que los demás quieren.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, la pasión ardiente te espera si te atreves a explorar. Una persona de tu pasado te piensa mucho; sin embargo, te guarda ciertos rencores que no lo dejan acercarse a ti.

Deja de ser manipulado por quienes te rodean, algunas veces te atontas muchísimo y por “amor” te dejas manipular a la imagen y semejanza de las demás personas.

Si ya tienes pareja, ponle más atención, tu pareja es muy de necesitar que le muestres tu cariño y atención y le digas cuanto le quieres y le ames, no des por hecho que sabe o conoce tus sentimientos.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, un enfoque práctico puede conducir a momentos íntimos inolvidables.

Tu carácter tan fuerte y tan débil a la vez, te gusta ser líder en todo y tener el control, en tu camino te has topado con toda clase de personas; sin embargo, no has sabido encontrar la plenitud y la felicidad, recuerda que la felicidad no es eterna así que disfruta los momentos buenos que tengas.

Cada día más fuerte, has cambiado mucho en estos últimos meses y eso se debe a la vida que has llevado, es complicado que te hagan tonto o tonta, ya que sabes bien detectar cuando te mienten o quieren pasarse contigo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, te vienen cambios en los cuales conocerás la verdadera cara e intenciones de una persona, te va a decepcionar mucho.

Momentos importantes, porque iniciarás una etapa muy bella, llena de cariño y amor por parte de quienes te rodean, no te sientas mal, sino que obtienes el cariño de alguien en especial tú, da lo que puedas y cada quien siga su camino.

Es posible que el sábado o domingo cene pancho, ten cuidado porque andará todo muy fértil y podría resultar sorpresa en 9 meses. No te dejes caer ni vencer y ve tras tus metas y objetivos, ya sea amor, trabajo o dinero, que si te lo propones lo conseguirás en un corto periodo.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, un viaje místico con tu ser querido podría abrir puertas a la pasión celestial.

Asume tus responsabilidades y aprende a poner en su lugar a personas envidiosas que un día fingen ser amigos y otro ni te hablan.

Es importante que no te dejes recriminar por nadie ni que te juzguen, ya que solo tú conoces el camino que te ha tocado recorrer para llegar donde estás, la vida te llenará de grandes sorpresas en estos días, entre ellos, la entrada de una lana y la posibilidad de emprender un viaje. No te culpes de errores del pasado.