Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 28 de noviembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 28 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición la vidente reveló a los horóscopos su destino en el ámbito de la familia, suerte, amor, salud, trabajo y el dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Foto: La última semana de noviembre está y llegará de lo mejor

Te puede interesar:

Mhoni Vidente: signos, colores y números de la suerte del 28 al 30 de noviembre

Son muy atentos, estos son los 3 signos zodiacales más detallistas de todos, según la astrología

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, en el amor, deja que esa chispa te guíe, pero no te olvides de escuchar. Ya deja dormir en tus laureles y ponte las pilas, no te detengas por nadie, quien te quiera te ayudará a luchar por tus sueños, quien no solo te dará excusas para no seguir tu camino.

Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar. Siempre vuelves a tropezar con las mismas piedras y traes el pasado al presente y eso, lejos de ayudarte, te perjudica demasiado, te encanta comer lo que ya vomitaste tacha para ti.

Si quieres ser feliz algún día manda a la fregada a quien no te quiera y sigue adelante, pero ni te sientas mal y que eso ni te ofenda o te quite el sueño.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es importante que ya te pongas las pilas y lo que es del pasado, déjalo al pasado, te atontas mucho y te encanta seguir viviendo y conviviendo con quien no merece tu presencia cuídate de caídas y golpes, ya que estarán a la orden del día.

Es momento de reflexionar sobre lo que esperas del siguiente año y hacer a un lado los sueños que no se cumplieron en este para comenzar a ver la vida de manera diferente.

Ya deja de creer en chismes ni te hagas ideas que no existen porque tu mente se va y se va buscando o construyendo cosas muy lejos de la realidad, déjate de cosas y preocúpate ya de tu vida que la tienes más descuidada que México tiene a la salud.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, en el amor, tu habilidad para adaptarte es una joya, pero no te quedes solo en la superficie.

Hay días en los cuales piensas demasiado en el pasado y por esos sigues estancado donde mismo, next, lo que sigue, no es momento de lamentarse, sino de trabajar en lo que quieres y deseas.

Ten paciencia y no espere que los cambios en tu vida se vean a la brevedad cuando te la has pasado estancado por mucho tiempo, cambia tu forma de ser y de pensar para obtener mejores resultados.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, debes aprender a ser humilde y mandar bien lejos a quien te quiera cambiar, no pretendas ser quien no eres ni darle gusto a nadie que no naciste para eso, quien te quiera te aceptara así como eres.

La vida es una, ya bájale dos rayitas a tus corajes y esos malentendidos y aquellos o aquellas que no quieran estar contigo, mándalos a todo, a la fregada que no son necesarios en tu vida.

Época de perdonar y soltar para volver a ser feliz con lo que la vida pone en tu camino. Tienes que luchar por lo que quieres y conseguirlo, que nadie te detenga en eso y quien lo haga no merece compartir tus triunfos y tus éxitos.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, date a respetar y no aflojes la caricia tan rápido o se perderá el encanto y ya no le volverás a ver la cara al o la interesada.

Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos hacia tu persona sigan su curso. Cuidado con amores de una noche los cuales siguen apareciendo en tu vida.

Recibirás la noticia de un embarazo de alguien conocido o una persona cercana a ti, urge que seas más desconfiado de la gente y sobre todo de quienes te llegan hablándote de amor a la primera cita o por Facebook, ya que por esa razón siempre te juegan el dedo en tu hocico que te cargas, es porque confías en las personas demasiado rápido.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, compras en estos días, ten cuidado a quien le confías tus secretos, porque podrían cometer una indiscreción y salir perjudicado y bien quemado.

Un amor a distancia seguirá ahí presente mostrándote cariño, amor y fidelidad. Deja de pedir opiniones o puntos de vista acerca de esa situación que te trae bien vuelta o vuelto loco y mejor aprende a tomar tus decisiones.

Estás a un mes de terminar el año y deberás reflexionar sobre lo que deseas del siguiente, si hay proyectos que aún deseas realizar es momento de volverlos a poner en tu lista.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, en el amor, elige a alguien con quien puedas bailar tu danza única. Es momento de cuidar más tu economía y de no derrochar el dinero que no tienes en lo que no necesitas, está a un mes de iniciar un nuevo año y deberás ser más cuidadoso con tu dinero.

Si no tienes jale, deja de quejarte porque de que hay, tienes que ponerte las pilas y salir a buscarlo, que hay hartas posibilidades de encontrar, no confíes en parientes, algunos no te ven con buenos ojos debido a que te tienen envidia, no digas nada solo no te metas en problemas con ellos y aléjate, necesitas pasar mayor tiempo con tu familia que la tienes bien descuidada.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, mucha energía negativa que traes cargando, despiertas muchas envidias de quienes te rodean, aprende a que eso no te afecte y se te resbale.

Ten mucho cuidado con esperar de más de las personas que sabes solo te han dado dolores de cabeza, la vida está por darte una noticia en la cual las cosas cambiarán repentinamente y tendrás que tomar muchas decisiones.

Esos asuntos que te traían con el Jesús en la boca pasaran a segundo término y entenderás que solo fueron exageraciones y tonterías tuyas. Si esperas lograr ese sueño o meta en este próximo año que está por iniciar, deberás de trabajar en él desde el inicio, ya que solo así podrás ver los resultados adecuados.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ten cuidado con enfermedades infecciosas en el estómago porque estarán más fuertes que nunca y podrías terminar en el hospital.

Recuerda que los tropiezos o caídas son para aprender, así que te valga todo lo que suceda, semana buena en lo que cabe, salida en puerta y andarás queriendo aflojar a medio mundo, date tu lugar porque ahorita, andan bien fértiles y puede haber embarazos.

Los negocios de comida son tu fuerte anímate, no confíes en tus amigas andan de lengua suelta, si estás soltero o soltera, excelente semana para conocer a una persona que te cambiara la manera de ver la vida, será solo faje y caricia, quizás, pero te enseñara grandes cosas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Nunca dudes de lo que puedes conseguir y que otro no lo haya logrado no significa que tú no vayas a poder.

Ponte las pilas y deja de quejarte y si no tienes jale sal a buscarlo que él no va a venir a buscarte a ti, no te metas en problemas donde no te llaman porque se te da mucho dar tu opinión donde no debes.

Eres un signo sencillo, humilde y de buen corazón que siempre ve por los demás, y eso te hace ver vulnerable y ocasiona que te jueguen el dedo en la boca y hagan contigo lo que les dé su gana. Descubrirás textos que te pondrán de un carácter mal.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, amistad nueva surgirá en próxima fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones.

Semana tranquila, vas a descansar muy bien, tuviste una semana bien agotadora en la cual has pensado mucho en una persona que te anda moviendo mucho el tapete, hay muchas posibilidades de iniciar una relación, pero recuerda que si esa persona no muestra interés por ti nada tienes que estar arrastrándote o mendigando amor.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, andas en seguridad esta semana, te manejas en perra, de que traes pegue no hay duda, pero te das el taco y andas en busca de un modelo por eso sigues y seguirás solo o sola.

Vienen días en los cuales el amor tocará tu puerta, pero también podría ponerte de malas, no confundas tus sentimientos ni la manera de ver la vida, relájate y toma el toro por los cuernos en cada cosa que realizar para que obtengas los resultados esperados.