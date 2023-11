Influencer choca un Tesla de más de 3 millones al dejarlo manejar en piloto automático: VIDEO

La popularidad de los vehículos Tesla crece con la curiosidad de creadores de contenido, coleccionistas y empresarios en todo el mundo que atraídos por al tecnología buscan confirmar todo lo que se dice de éstos. Así ocurrió con el influencer mexicano Carlo Bello, quien mientras probaba el piloto automático de un exclusivo modelo con valor de 3 millones de pesos chocó en una de las principales avenidas de su ciudad.

Influencer “pone a prueba” lujoso auto

Carlo Bello, conocido como “Soy Mirrey”, ha ganado popularidad en redes sociales gracias a sus videos en los que da consejos a sus seguidores sobre inversiones y ventas para hacer crecer sus negocios; además, comparte contenido que ha generado gran controversia como el de la venta de tamales en Ecatepec y, recientemente, el choque de un lujoso Tesla.

Tiktoker choca lujoso Tesla. Foto: Captura de pantalla FB @soymirreyoficial

“Hoy vamos a saber si podemos ganarle una demanda a Elon Musk, para esto vamos a poner a prueba este Tesla, el piloto automático, la detección de otros coches, el frenado automático. Voy a ver si de verdad es seguro este coche”, dice Carlo Bello tras mostrar detalles sobre la lujosa camioneta antes de “ponerla a prueba”.

Tiktoker choca Tesla con valor millonario

El influencer puntualizó en que aún no compraba el vehículo y que se trata de una prueba, aunque tras el choque tuvo que hacerlo. Mientras conducía optó por transitar por una de las principales vías de Guadalajara, Jalisco, para activar el piloto automático y para ello hizo como si estuviera dormido mientras el vehículo continuaba su curso.

De un momento a otro tuvo que frenar debido a que otro automóvil frente a él se detuvo repentinamente, motivo por el que otro conductor golpeó la parte trasera del Tesla. Aunque no se trató de un accidente mayor, la camioneta sí tuvo daños.

“Nunca más vuelvo a usar el piloto automático de un Tesla porque ya sé que no son funcionales. Al menos no en México, yo no quiero morir, prefiero mil veces estar al volante y hacerme responsable del coche a confiar en una computadora o en una inteligencia artificial, no sé”, añadió.