Muere exjugador que dejó las canchas para dedicarse al entretenimiento para adultos

Oliver Spedding, ex jugador del Crystal Palace y del Croydon FC, falleció a los 34 años. El ex deportista se había vuelto mundialmente famoso luego de que anunció que dejaba las canchas para dedicarse al entretenimiento para adultos. Familiares, amigos y uno de sus antiguos clubes se despidió de él y le rindió homenaje.

Spedding comenzó su carrera en el fútbol, jugando en las categorías inferiores del Crystal Palace antes de unirse al Croydon FC. A pesar de su talento en el campo, su vida tomó un giro inesperado cuando decidió incursionar en la industria del cine para adultos, adoptando el nombre artístico de Damian Oliver. Su relación con la estrella del cine para adultos, Sophie Anderson, fue también un punto focal en su vida.

Su decisión fue controvertida, pero él estaba cómodo. Foto: X.

¿De qué falleció Oliver Spedding?

La causa de su muerte aún no ha sido confirmada. Sin embargo, muchos han asegurado en redes que su historia será un testimonio de una vida vivida con audacia y sin arrepentimientos. La vida de Spedding estuvo llena de giros y decisiones audaces. En una reveladora aparición en el podcast "Anything Goes with James English", compartió sus sentimientos mixtos sobre su nueva carrera y la lucha que enfrentó al elegir este camino.

Su pareja también le dio el último adiós. Foto: X.

Se despidieron de Oliver Spedding

Su partida ha dejado un vacío en aquellos que lo conocieron. El Croydon FC, donde Spedding dejó una marca significativa, rindió homenaje con un minuto de silencio antes de su último partido. Liam Giles, su entrenador, lo recordó como un "guerrero en el campo", destacando su compromiso y pasión por el juego. En redes sociales, el club expresó su profundo pesar, enfatizando el cariño y respeto que Oliver generó durante su tiempo en el equipo.

Los tributos no se limitaron al ámbito del fútbol. Kieran Rufus, excompañero de equipo, expresó su dolor y respeto por Spedding a través de las redes sociales. El impacto de Oliver trascendió su carrera profesional, tocando la vida de aquellos con quienes compartió tanto en el campo de juego como en el set de filmación.