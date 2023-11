Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy viernes 24 de noviembre según tu signo

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este viernes 24 de noviembre hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este viernes 24 de noviembre tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este viernes 24 de noviembre sale la carta del cinco de oros del tarot Rider Waite, pero la carta sale invertida. Esta carta muestra los valores que te ejercen, eres incorruptible, la ética y la moral es algo muy importante para ti, te gusta llevar un orden al hacer las cosas, te manejas por reglas y no te gusta violarlas ni que nadie a tu alrededor las rompa.

Amor

Si tienes una relación, últimamente has estado muy autoritario o autoritaria, debes bajarle dos rayitas a tu intensidad pues tu pareja podría enfadarse y las peleas vendrían y esto no terminaría nada bien.

Trabajo

Esta carta te pida que seas justo, no involucres lo sentimental con los negocios, por que el único afectado podrías ser tu, y es que estas a punto de cerrar un negocio pero para eso te llegará un socio con el que podrías hacer o no un buen clik, en dado caso que no tengas buena relación con él, mejor espera a que llegue otro.

Salud

Te has estado tragando todo y no nos referimos a la comida, sino a tus emociones, ira, coraje, enojo, frustración solo cosas negativas y estas ya están trayendo repercusiones hacia ti como dolores musculares así que por favor comienza a no quedarte con esos sentimientos.

