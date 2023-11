Ya viene el Kitty Fest en la CDMX: fechas, horarios y todo lo que debes saber

La Ciudad de México no deja de sorprender a sus habitantes y visitantes con una gran variedad de lugares y eventos para la sana diversión y el entretenimiento, por ejemplo para los y las fanáticas de la gatita más famosa del mundo, Hello Kitty, no sólo cuentan con un Airbnb dedicado en su totalidad a este personaje, también hay un tianguis temático ubicado a unas calles del metro Chabacano, en donde cada sábado se dan cita decenas de seguidores.

Sin embargo esto no es lo único que puedes encontrar en la capital del país sobre esta pequeña felina, también está por realizarse el Kitty Fest, en donde más de 40 expositores fusionarán la temática de esta icónica felina y la Navidad, en la que sus asistentes podrán encontrar diversos artículos muy originales para la decoración de tu hogar. Aquí te contamos los detalles.

En el Kitty Fest podrás encontrar diversos accesorios relacionados con la felina más famosa del mundo. Foto: Tik Tok xuzzi

¿Cuándo, dónde y qué actividades habrá en el Kitty Fest?

El próximo mes se llevará a cabo una edición especial del Kitty Fest, en él que no sólo encontrarás juguetes, ropa, zapatos, tazas o figuras coleccionables relacionados con esta adorable gatita, también de otros personajes como Kuromi, My Melody, Badtz-Maru, Chococat, Keroppi y más, los cuales te servirán para consentirte o encontrar los regalos navideños para tus seres queridos.

El acceso al evento será totalmente gratis y se llevará a cabo el próximo 2 y 3 de diciembre de 10:00 a 18:00 horas, en el Parque de los Venados, en la Explanada Hermanos Soler, ubicada en Av. División del Norte, entre Municipio Libre y Vértiz, en la alcaldía Benito Juárez.

Durante los días que durará, también podrás disfrutar de la música, el baile y tendrás la oportunidad de tomarte una fotografía con Hello Kitty y participar en las diferentes rifas que se tienen preparadas en esta edición 2023. Recuerda que Al Kitty Fest puedes acudir con tu familia o amigos. La celebración se extenderá hasta los días 9 y 10 de diciembre en el Pabellón Altavista, cuya dirección es Desierto de los Leones 52, San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Y para quienes son amantes de los gatos de carne y hueso, también podrán adoptar a michis rescatados de situaciones de calle y abandono, y que ahora están en busca de una familia responsable y amorosa, que les pueda ofrecer la tranquilidad y seguridad que antes les fue negada.