Martin Pos y Cybex transportan a los bebés con tecnología y seguridad

La marca alemana Cybex, famosa por sus elegantes y funcionales artículos para transportar bebés, llegó a México. El CEO y fundador de la empresa, Martin Pos, se reunió con algunos influencers, diseñadores y personajes del jet set mexicano en la Ciudad de México, para celebrar este lanzamiento.

Este 7 de noviembre, se presentaron algunas de las colecciones más destacadas de Cybex en la galería Lago Algo, en las inmediaciones de la tercera sección del Bosque de Chapultepec. Martin Pos habló en exclusiva con Panorama sobre sus orígenes y las características que vuelven única a la marca.

El fundador nos confesó que después de largos años trabajando para otras compañías, su esposa lo motivó a iniciar su propio negocio.

“Mi esposa, quien es mi jefa, me dijo que lo hiciera. Estaba trabajando como mánager de una marca, pero no estaba feliz. Era una persona enojada y ella me dijo que tenía que empezar mi propio negocio”, reveló Martin Pos.