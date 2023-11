Horóscopos de Nana Calistar 2023: Las predicciones para HOY 22 de noviembre

Llegan a ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 22 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

En esta nueva edición la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Llega a ti la abundancia en este día cósmico Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, este período te tiene más chispeante que una luciérnaga en una noche de verano.

Tómate un momentito para reflexionar, ¡que la vida no es solo una carrera de velocidad, sino también un maratón! Se aproxima un viaje en el cual una semilla crecerá entre tu y otra persona, nacerá un sentimiento muy perro con alguien de tu mismo signo, dejate llevar y que las circunstancias ni las personas impidan que puedan ser felices.

El mes de diciembre será un mes para reflexionar sobre lo que no se hizo y lo que está por venir, es momento de cerrar ciclos y empezar de cero, con nuevas ilusiones y metas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, estás más terco que una mula en un camino de tierra. Pero eso no es malo, En cuestiones de corazón, no te cierres como una almeja. Una amistad que te daño hace tiempo está pagando caros sus errores pues el karma ha llegado en su vida.

Sino tienes una relación no te preocupes y deja que la vida tome su curso, cuando los tiempos sean los adecuados se concretará algo con quien menos imaginas.

Recuerda que las acciones que realices antes de que termine el año repercutirán en ti a mediados del otro, así que trata que todo lo que hagas y emprendas en estas fechas sean cuestiones positivas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, concéntrate en tus metas y verás cómo todo se alinea como las fichas de dominó.

Tu corazón a sanado de manera impresionante, estas en una etapa muy perra en la cual lograrás grandes avances en tu economía y en tu autoestima.

Podrías perder amistades, pero descuida solo serán amistades falsas, de esas que te buscan cuando tienen una necesidad mientras ni sus luces.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, no tengas miedo de expresar lo que sientes, porque tu sinceridad es tu mayor fortaleza.

Ya no dejes pasar más tiempo y si esa persona te interesa mucho dile lo que sientes, si no le importas al menos te quitas de dudas y no estarás perdiendo tu tiempo. Amores a distancias se visualizan.

Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu corazón es tan grande como tu melena, así que compártelo! Vienen cambios en tu forma de ser y eso te definirá como ser humano.

Es importante que dediques tu tiempo y energía en ese negocio o proyecto que has traído en mente pues en las próximas semanas se materializarán un chorro de tus sueños. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia.

Recuerda que amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a disfrutar de los pequeños placeres y verás cómo la armonía llega a ti como un regalo divino.

Es necesario un cambio en tu vida para que te desahagas de tanta tontería que has cargado en este tiempo. Reencuentros amorosos con tu pasado, cambios muy importantes en tu forma de ver la vida que te ayudarán mucho a ser más fuerte y enfrentar los problemas que pudieran llegar.

Es momento que ya no te detengas en tu camino, que vayas con la mirada firme hacia tu objetivo, podrías cometer graves errores al volver a confiar en personas que solo quieren parovecharse de tu cuerpazo criminal.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, cambios en tus estados de ánimo traes la bipolaridad bien perra pues días te levantas del mejor humor pero al llegar la noche sientes que te lleva el tren de la fregada.

Un viaje se materializa y la posibilidad de encamarte con amistad. Encamamiento con ex pareja o nuevo amor, ten cuidado pues podrías poner el corazón y terminar más que enamorado o enamorada.

Es momento que comiences a ver por ti antes de querer resolverle la vida a otras personas, está bien ayudar a las demás personas pero primer ayúdate a ti.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, en el amor, deja que tus emociones fluyan como un río, pero no te ahogues en ellas.

Posiblemente en estos días andes algo estresado o estresada por unos pagos que no van a salir a tiempo o un dinero que se va atrasar unos días, descuido, ese dinero llegará a ti.

Tendrás siempre un amor de tu pasado que a pesar que no pudieron terminar juntos siempre será el amor de tu vida. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación íntima y en cuestiones de gripas.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufo y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo.

Vienen días en los cuales desearás regresar al pasado, no es necesario, lo que pasó ya fue y por algo las cosas no terminaron como tú querías, enfrenta lo que viene y date la oportunidad de iniciar de cero, tienes la capacidad para ser feliz no pierdas mas tu tiempo con lamentaciones inútiles.

Recuerda de dónde vienes y hacia donde te diriges, tu principal problema siempre será que te deprimes bien pronto y te cuesta salir de tus estados depresivos.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, en el amor, déjate llevar un poco y verás cómo las cosas fluyen más suavemente. No te alejes tanto de tu pareja, algunas veces dedicas mucho tiempo a otras cuestiones, la relación se ha enfriado mucho y podrías perder terreno bastante valioso.

Estas en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo pues podría resultar a tu favor.

Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Cambios en trabajo, como horarios o movimiento de puesto que te van a beneficiar.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, se vienen cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a formatear tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la peda sino cuando necesitas algo y ahí están.

Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal pedo es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren fregar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y seguir tu camino.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, en cuestiones de amor, confía en tu intuición, que es como una brújula celestial.

No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso. Perderás una amistad en estos días debido a un mal entendido, sino quiere seguir que le vaya bien, tú no te detengas por nadie.

Tendrás siempre un amor de tu pasado que a pesar que no pudieron terminar juntos siempre será el amor de tu vida. Cuida mucho tus estados de ánimo, no caigas en depresiones absurdas que no te conducirán a ningún lado.