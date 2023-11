Toma aire antes de saber las 5 señales que indican si perteneces a la clase media alta y que pocos conocen

Para la economía ser de la clase media alta como aquellas personas que tienen ingresos anuales de entre US$ 89.745 y US$ 149.131. Aunque existen varias definiciones, la clase media alta suele tener un patrimonio neto de entre US$ 500.000 y US$ 2 millones. Para otras fuentes, simplemente son quienes ganan mucho dinero y aún no ha cruzado el umbral para volverse verdaderamente ricos.

Según las señales que veremos a continuación, la clase media alta implica contar con ingresos estables y ahorros; a menudo tiene más tiempo para las vacaciones, sus deudas son mínimas o nulas y está en camino de jubilarse (y vivir cómodamente una vez jubilado) sin problemas. Pero la señal número uno de que alguien ya pertenece a la clase media alta suele ser cuando tiene dinero extra después de inversiones y gastos.

Millonario. Fuente: Especial Heraldo.

5 hábitos para ser considerados dentro de la clase media alta

1. Te sobra el dinero después de inversiones y gastos

La economía nos enseña que las personas de la clase media alta les sobra dinero, incluso después de haber agotado al máximo sus contribuciones a la cuenta de jubilación y haberse ocupado de sus otras inversiones y gastos importantes. “En primer lugar, tienes cierto margen de maniobra en tu presupuesto para cosas divertidas: piensa en vacaciones y salidas nocturnas habituales”, dijo a GoBankingRates Jeff Rose, fundador de la asesora web GoodFinancialCents.com.

2. Tienes más que dinero: los activos financieros

Según la firma District Capital Management, una señal clara de la clase media alta es que tiene una media de US$ 201.800 de patrimonio neto, a menudo compuesto por activos típicos que incluyen efectivo, inversiones, bienes raíces, vehículos, pertenencias personales y cualquier otro artículo de valor.

Dinero. Fuente: Especial Heraldo.

3. Educación superior totalmente garantizada

Para la clase media alta el costo de la educación superior es alto y muchas personas que van a la universidad terminan acumulando grandes deudas por préstamos estudiantiles, apunta la plataforma. Pero los de la clase media alta pueden permitirse el lujo de asistir a la universidad (o enviar a sus hijos a la universidad) sin tener que endeudarse.

4. Puedes jubilarte antes de tiempo

La gente que pertenece a la clase media alta gasta en jubilación un promedio de US$ 9.103 mensuales (que saltan a US$ 12.234 en diez años gracias a la inflación). Sus beneficios de Seguridad Social también aumentan con la inflación. Al jubilarse, sus inversiones deberán proporcionar $6,700 por mes. Usando la regla del 4%, la clase media alta necesitará una cartera de jubilación de aproximadamente US$ 2 millones en diez años.

5. Tienes múltiples fuentes de ingresos

Los expertos en economía no dicen que las personas más adineradas casi siempre tienen dos o más fuentes de ingresos, que puede incluir un trabajo bien remunerado, pero también ser propietario de un negocio o tener una fuente de ingresos pasivos, como dividendos de inversiones o ingresos por alquiler de propiedades.

SIGUE LEYENDO

8 hábitos infalibles que te harán lucir 6 años más joven, según la ciencia

Planifica tu día una noche antes, verás como eliminas el estrés de las mañanas