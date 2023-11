El poderoso mensaje para iniciar la semana que tienen los ángeles de la guarda, según tu signo del zodiaco

La magia de noviembre continúa y debes aprovechar esta energía para tomar un impulso y acercarte a tus metas antes de que termine el año 2023, el otoño es una época de celebrar cosechas pero también te da madurez para ver con claridad cómo lograrás alcanzar tus objetivos.

Y en este camino se mantienen firmes los ángeles de la guarda, quienes iluminarán tu camino y te ayudarán a tener paciencia y no perder la fe para lograr acercarte a tus metas o al menos a comenzar a trabajar en ellas porque nunca es tarde para empezar de nuevo.

Estos seres celestiales siempre nos guían en el camino Foto: Freepik

¿Cuál es el mensaje de mi ángel de la guarda, según mi signo del zodiaco?

ARIES (Arcángel Samael): Es momento de transformarte y ser menos severo con tus seres queridos, tienes un capítulo pendiente con alguien no dejes las cosas a medias y trata de cerrar todo con armonía y amor para que el universo te lo regrese en la misma medida.

TAURO (Ángel Hamabiel): La ambición no es buena consejera así que aprende a ser más humilde, a veces estamos en la cima del éxito y otras nos tropezamos.

GÉMINIS (Ángel Ambriel): Aprende a lidiar con la melancolía porque esa situación te esta pasando factura en tu salud, centra tu atención en el presente.

CÁNCER (Ángel Muriel): Momentos de hacer una introspección para entender en qué punto de tu vida estas y a dónde quieres llegar en unos años, es momento de trabajar internamente para lograrlo.

LEO (Arcángel Miguel): Regresas al lugar donde has sido enteramente feliz pero hazlo con sabiduría sin cometer los mismos errores del pasado.

VIRGO (Arcángel Rafael): Te has convertido en una persona más empática pero sigues teniendo prisa por vivir, ya es una forma de vida en ti, aprende a valorar más los momentos que vives junto a tus seres queridos.

LIBRA (Arcángel Samael): Es buen momento para aprender a trabajar tus emociones y traumas del pasado que no has conseguido olvidar, traes una maleta muy pesada que no sirve de nada y sólo complica tus relaciones con tus seres queridos.

ESCORPIO (Ángel Azrael): Termina todos tus pendientes para avanzar, deja la desidia que se avecina un buen panorama siempre y cuando seas más organizado y aventurero.

SAGITARIO (Ángel Zadquiel): Andas muy enamorado y te olvidas de algunas amistades y seres queridos, recuerda que ellos siempre te han acompañado así que disfruta pero no los dejes de lado.

Recuerda que la oscuridad jamás será eterna Foto: Freepik

CAPRICORNIO (Ángel Cassiel): La salud mental es primordial, no postergues tu bienestar porque puede pasarte factura en unos años.

ACUARIO (Ángel Uriel): Vendrán momentos de felicidad a lado de tu familia, recárgate de energía y compártela con todo aquel que se cruce en tu camino.

PISCIS (Ángel Azariel): Estás agarrando nuevos hábitos y cultivando tu espíritu, no te detengas que conseguirás todo lo que te propongas en lo laboral, para el amor aún no es momento.