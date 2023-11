Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 2 de noviembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 2 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Un signo del elemento tierra te estará pidiendo dinero en esta senana Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, te encuentras en plena forma para conquistar el mundo. Tu energía está más ardiente que nunca, así que aprovecha este impulso para perseguir tus objetivos con pasión y determinación. No todo es una batalla, así que no descuides tus relaciones personales.

Puedes ser un líder, pero también debes ser un amigo. Ten presente que a ti te corresponde elegir a la persona que estará a tu lado no a tus amigos o vecino, ponte las pilas y ve tras lo que tu corazón te dicta. Deja de pensar que el amor no se hizo para ti pues tarde o temprano tendrás que tragarte tus palabras. La vida te compensará con una gran noticia que está por llegar en fechas muy próximas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, tu vida está en un punto donde puedes disfrutar de las bendiciones que has sembrado. Dedica tiempo a mimarte a ti mismo, relajarte y disfrutar de las pequeñas cosas. No finjas sentimientos que no sientes, si de verdad esa persona te mueve el tapete date la oportunidad de poner toda la carne en el asador y que sea lo que tenga ser.

Un negocio tendrá que esperar, en lo laboral ten cuidado con meterte en asuntos que no te correspondes podrías salir afectado. Ya no te mortifiques por cuestiones que no te corresponden, aprende a ver solo por ti y tu familia y lo demás que siga su rumbo.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Géminis, tu mente inquieta está en constante movimiento. Tu habilidad para comunicarte y expresarte está en su punto más alto. Es el momento perfecto para resolver malentendidos o para embarcarte en nuevos proyectos creativos.

No dejes que tus pensamientos se dispersen, enfoca tu energía en lo que realmente importa. Si tienes pareja surgirá cierta situación que podría ponerlos de mal humor. Chismes en la familia y la resolución de documentos en próximas fechas. La vida te llenará de nuevas oportunidades sobre todo en el área del amor, persona de piel blanca llegará a tu vida.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Dedica tiempo a la familia y al hogar. La armonía en tu entorno será esencial para tu bienestar emocional. También es un buen momento para cuidar de tu salud y bienestar, así que no te olvides de mimarte un poco. Eres bueno y noble sin embargo algunas ocasiones te dejas manipular e influenciar por otras personas.

Te llegan noticias de persona que había estado alejada de tu vida. Si buscas amor donde te ofrecen amistad ten por seguro que vas a terminar sufriendo, es momento que tomes el toro por los cuernos y veas que es lo que quieres en tu vida, el amor no lo es todo, te has obsesionado por vivir una vida de cuentos cuando la realidad es otra.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu carisma y confianza te abrirán puertas en el trabajo y en tus relaciones. Traerás tu sexto sentido muy desarrollado y eso que pensabas que no funcionaría comenzará a concretarse. Un viaje comenzará a concretarse en fechas próximas.

Hay muchas oportunidades de crecer en lo económico, pero necesitas ponerte las pilas, un negocio puede ser una gran oportunidad sobre todo si es de ventas. Es posible que aparezca un lobo disfrazado de oveja y te haga ver tu suerte en los próximos días, no hagas caso a comentarios negativos, tú sabes quién eres y no tienen por qué juzgarte.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu enfoque en los detalles te llevará a alcanzar tus metas. Es un buen momento para organizar tus asuntos y tomar decisiones importantes. La clave está en encontrar el equilibrio. Te vienen cambios muy buenos en los cuales aprenderás hacer un lado todo eso que te incomoda o hace sentir mal.

Familiar que estaba lejos o distanciado regresa. Mejoras en lo económico, te llegará dinerito extra con el cual saldrás de varias deudas. Amor de una noche aparecerán y una amistad dejará de buscarte y se alejará de ti debido a que ha estado sintiendo atracción hacia ti y teme enamorarse.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, enfócate en las relaciones, ya que podrías enfrentarte a desafíos emocionales. La diplomacia y la paciencia serán tus aliados. Además, no te sientas culpable por mimarte un poco, ¡la vida es para disfrutarla! Encuentra la belleza en cada rincón.

Ten presente que quien no quiera estar en tu vida que se vaya, no pierdas el tiempo ahí con quien tiene otros intereses y no se quiere quedar. Quizás en estos días estés expuesto a temores del pasado y quieras regresar a él o ella, algunas veces te acostumbras mucho al sufrimiento y es ahí donde tu vida pierde sentido.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Puedes encontrar respuestas en lo más profundo de tu ser. En el amor, la pasión está a flor de piel, pero recuerda que la confianza es la base. Deja de pensar que la vida es injusta, no aparentes alguien que no eres y busca la manera de quien esté contigo se sienta orgullosa u orgullosa de la persona que eres.

Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo para que escarmiente. Tu tenacidad y esfuerzo por conquistar a esa persona que te mueve el tapete podría surgir efecto en próximas fechas, cambios en cuestión de tu estado de ánimo andarás mejor al recibir una noticia que te alegrará el día.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu explorador te impulsa a nuevos horizontes. Es el momento perfecto para viajar, aprender y expandir tus horizontes. La libertad es tu amiga, pero también lo es la disciplina. Podrías sufrir las consecuencias de haber ocultado una verdad, por más mentiras piadosas que hayas hecho, al final tus actos tendrán consecuencias.

Hay posibilidad de que se concrete un negocio en fechas próximas, aprende a no gastar dinero que no tienes y hacer más ahorrativo con lo que llega a tus manos. Date la oportunidad de trabajar en lo que quieres, deja de dar explicaciones a quien no te las pide, y centra tu tiempo en mejorar tu situación laboral y sentimental.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tu determinación te llevará hacia el éxito. Enfócate en tus objetivos a largo plazo y trabaja duro. La estabilidad es importante, pero también lo es la felicidad. Valora lo que tienes en casa y aléjate de situaciones que te causen estrés.

Estas por entrar en tu ciclo de cambios, ten presente que el amor no es un sueño sino algo que tarde o temprano sucederá en tu vida, mientras aprende a disfrutar de tus verdaderas amistades y tu familia, aprende a conocer cada una de tus virtudes y defectos y cuando menos acuerdes llegará la persona que te hará llegar al mismo cielo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es el momento perfecto para conectarte con amigos y colaboradores en proyectos innovadores. Pero no te aísles en tu mundo de ideas, el contacto humano es esencial. Ten cuidado con cambios en tus dineros, estas gastando demasiado en cosas sin importancia.

No te dejes caer, no vivas de rodillas y no te culpes por errores que no te pertenecen ni son tuyos, el día que aprendas a valorar lo que tienes y lo que siempre ha estado ahí a tu lado, ese día conocerás la verdadera felicidad. Días en los cuales dejarás de creer en promesas y te concentrarás solo en hechos. Esa persona que solo se aparece cuando tiene ganas no es la persona que deberá de estar por siempre en tu vida.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es un buen momento para expresar tus emociones y conectarte con tu mundo interior. Pero no te dejes arrastrar por la corriente, mantén los pies en la tierra. Tu compasión y empatía son tus regalos, úsalos para hacer del mundo un lugar más hermoso.

Encuéntrale sentido a tu vida, te has deprimido mucho por cuestiones que no deberían de ser importantes para ti. Recuerda quién eres y a donde perteneces, no pierdas el tiempo con personas con las que sabes no consolidarás nada. Te viene días en los cuales andarás de mucha reflexión.

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

Horóscopo Aries de noviembre 2023, así será tu suerte, salud, dinero y amor

Estos son los 3 signos que recibirán un gran refuerzo de dinero en los próximos días, según la astrología

DRV