Si tienes este apellido puedes conseguir la ciudadanía española de manera inmediata

No es una falsedad cuando decimos que uno de los objetivos de aquellos que desean emigrar hacia España es obtener el pasaporte europeo. No obstante, para establecerse en el país de la Unión Europea tienes que cumplir con ciertos requisitos, no puedes fallar con ninguno.

En numerosas ocasiones, el proceso para obtener el permiso de residencia se ve obstaculizado por diversos papeleos y trámites. Sin embargo, en esta nueva oportunidad, te vamos a decir que existe un requisito que te podría facilitar todo. Y nos referimos a tus apellidos.

Seguir leyendo:

Sears y Liverpool: conoce los descuentos y promociones para tarjetas bancarias en el Buen Fin 2023

Mercado libre tiene ofertas y descuentos de 50% para el Buen Fin 2023

El pasaporte español, con acceso sin visa a 131 países, se sitúa en la cuarta posición del Henley's Passport Index, como uno de los "más influyentes" del mundo. A continuación te mostraremos un listado con los apellidos que simplifican el proceso para que los extranjeros adquieran la ciudadanía.

Los apellidos abarcan de la A a la Z

Foto: Pixabay

Cuáles son los apellidos aceptados

Abraham, Acevedo, Acosta, Aguado, Aguiar, Aguilar, Alarcón, Alba, Aldana, Alcalá, Alegre, Alfonso, Alfaro, Almeida, Alonso, Álvarez, Amigo, Amado, Amaya, Aranda

Baltasar, Báez, Barral, Barrios, Beato, Benavente, Benítez, Bernal, Bravo, Bueno, Bermejo

Cabrera, Calvo, Camacho, Campo, Cantos, Carrasco, Carrillo, Carvajal, Castellanos.

Delgado, Diego, Díez, Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte.

Enrique, Enríquez, Espejo, Esperanza, Espinosa, Escudero, Esteban.

Fajardo, Fernández, Ferrer, Ferrero, Figueroa, Flores, Fuentes, Fuertes.

Gálvez, García, Gato, Garzón, Gil, Gimeno, Giménez, Gómez, Granado, González, Gutiérrez.

Haro, Henríquez, Hernández, Heredia, Holgado, Herrera, Huerta, Hurtado.

Ibáñez, Israel, Izquierdo.

Jaén, Jiménez, Jimeno, Jorge, Juárez, Julián, Lázaro.

Leal, Lara, Larios, Leiva, León, Lima, Linares, Lobato, Lobo, López, Lorca, Lorenzo.

Madrid, Madrigal, Macías, Machado, Manuel, Márquez, Marchena, Marcos, Martínez, Marín.

Nájera, Navarro, Navas, Nieto, Núñez.

Ocampo, Ochoa, Olivos, Olmos, Oliva, Ordóñez, Olivares, Orellana, Ortega, Ortiz.

Pacheco, Padilla, Palma, Palomino, Pardo, Paredes, Pareja, Parra, Paz, Pascual, Pedraza, Peña, Pérez.

Ramírez, Ramos, Real, Rey, Reina, Ribera, Ricardo, Rivero, Robles, Roca, Rivas, Rodríguez, Ruiz, Salgado

Cuáles son los documentos que te piden para la ciudadanía española

Pasaporte.

Número de Identidad de Extranjero (NIE)

Permiso de residencia.

Certificado de antecedentes penales.

Certificado de nacimiento.