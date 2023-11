Horóscopos de Nana Calistar 2023: Las predicciones para HOY 17 de noviembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 17 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

En esta nueva edición la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Los astros se han alineado para darte la mejor suerte este viernes Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, que tu pasión sea un fuego que encienda dos corazones, Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de fácil, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima.

Posibilidad de un viaje o de un cambio en tu vida que te va a beneficiar mucho, abre bien los ojos. No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza.

Etapa muy difícil, has madurado un chorro y prueba de eso es que te dañaron y ya ni sientes el golpe, nomas pones tu mejor cara para recibirlo y de esto se trata la vida, tu corazón se ha hecho duro, pero dentro de él sigue conservando.

Sigue leyendo:

Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy viernes 17 de noviembre según tu signo

Solo una mente muy entrenada puede encontrar palabra ‘IMPREVISTO’ en tiempo récord

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, ama con firmeza y construye un amor resistente como una muralla medieval.

Que tus abrazos sean abrigos de seguridad y tus besos, dulces como miel. Es momento que pongas los pies en la tierra y pienses bien hacia donde te diriges, algunas veces caes en cuestiones bien tontas porque eres muy de hacer caso a lo que las demás personas dicen.

Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino. Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojar y errores con personas que ni la deben ni la temen.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, que tu romance sea un diálogo encantador y tus momentos, como una sinfonía de risas.

Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tú sueles aventar el veneno para afectarte.

Te visitará amistad. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquilo, no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones. Una amistad se va a comprometer o mínimo va a salir con su domingo siete.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, que tu amor sea un refugio acogedor y tus lágrimas, perlas de comprensión.

Déjate de celos absurdos, si no confías en tu pareja mejor búscale, por otro lado, o toda tu vida te la pasarás con dudas. Nuevo proyecto o evento en puerta el cual te dejará muy buenos ingresos.

Viene una separación o pérdida de persona de tu vida. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, que tu romance sea un espectáculo digno de un aplauso celestial. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él.

Te enterarás de que hubo una fiesta y no fuiste requerido o requerida. Cambios en estado de ánimo de familiar que te afectarán a ti, andará muy bipolar. Cambia tu manera de pensar y actuar, ya que podrías cometer errores con la persona que te interesa.

Cuida mucho tu parte emocional podrías estar en un tono algo achicopalado por problemas que andas cargando desde hace tiempo. Te va a bufar una amistad bien fea porque eres bien cabeza dura. Un embarazo en una amistad o conocida saldrá a la luz.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, que tu amor sea un poema pulido con precisión, y que cada gesto sea una obra maestra organizada.

No caigas en cuestiones pasadas que solo te han afectado y mermado la existencia. No te preocupes por quién se va sin razón, preocúpate por las personas que te rodean y no atiendes como se debe.

Ten mucho cuidado de amores baratos, ya que hay probabilidades de que caigas en esas tonterías. Si tienes ya una relación, ten cuidado con cuestiones familiares porque podrían afectar la relación por desacuerdos, hay mucha envidia de otras personas hacia ustedes y podría afectarles.

Te puede interesar: Solo una mente muy entrenada puede encontrar palabra ‘IMPREVISTO’ en tiempo récord

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, que la balanza de tu corazón encuentre siempre el punto justo. Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la afecte y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía.

Es momento de iniciar de cero, de deshacerte de toda esa basura que no te deja avanzar o pone obstáculos en tu vida, debes cerrar esos ciclos tan dolorosos por los que has pasado e iniciar de cero.

Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar, es bienvenido en tu vida, quien no, que se quite de la puerta y no estorbe en la entrada.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, expareja seguirá dañándote y dándote lata, necesitas ya cerrar ese ciclo para poder atraer personas buenas que de verdad te quieran y valoren y no solo te busquen para obtener algo a cambio. Mucha suerte en juegos de azar.

Hay personas a tu alrededor que solo afectan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores; sin embargo, algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado.

Cuídate de una amistad del pasado, ya que está por regresar y no tiene buenas intenciones, buscará sacar información de ti, quiere fregarte la existencia.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, estarás a mediados de semana más relajada, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras tonterías de las cuales no obtienes nada.

Andarás rodeado de mucha envidia por parte de amistades, te ha ido muy bien y por esas cuestiones suelen enviarte malas energías, trata de no comer comida que te llegue de personas de las que desconfías, tu sexto sentido te anunciará de quien hay que cuidarse.

Tu familia algunas veces necesita más apoyo o atenciones, no las descuides por atender cuestiones que no te dejan nada de provecho.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, que cada paso en la escalada del romance sea firme y que la cima sea la felicidad eterna.

Cambia tu manera de pensar y ve la forma de buscar mejores oportunidades de empleo, ya que estos días se visualiza para concretar algo mejor en el ambiente laboral.

Pon mucha atención este fin de semana a los hechos que sucederán, porque podrías entrar en conflicto debido a que muchas cosas no te parecerán, sobre todo la manera de actuar de varias personas. Posibilidad de desarrollar sentimientos de amor hacia una amistad.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, si sales con una persona y no te emociona nada, pues next, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada.

Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Cuida mucho la cuestión de la alimentación se te va a hacer bolas el engrudo y podrías subir mucho de peso.

Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en tonterías y te amargas de la nada. Si tienes pareja la relación va a mejorar mucho, pero todo depende de la manera en que comiences a consentir a tu pareja.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, enamórate con la profundidad de un océano de emociones. Que tu romance sea como un cuento de hadas donde los sueños se entrelazan con la realidad.

Ya no pienses tanto en lo que pudo haber sido, aprende a soltar y concentrar tus energías en nuevas oportunidades. Amores de un rato te acecharán en estos días, deja en claro tus sentimientos y no te metas en relaciones prohibidas.

Podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado; sin embargo, su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?