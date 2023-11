Horóscopos de Nana Calistar 2023: Las predicciones para HOY 16 de noviembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este jueves 16 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

En esta nueva edición la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.



Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, deja de dudar y comienza a actuar como el guerrero que llevas dentro. Déjate de tonterías y atiende esos propósitos que pusiste al iniciar el año 2023 y que por flojera y demás situaciones no realizaste aún te queda un mes no friegues haz lo que puedas pero avanza.

Hay una persona que se ha decepcionado mucho de ti al darse cuenta de que no pudo concretar nada contigo debido a tus miedos pasado e inestabilidad económica y emocional. Un viaje está por concretarse, pon mucha atención para que todo salga como deseas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, la vida no es solo un picnic en el campo, ¡es hora de enfrentar los desafíos como el toro fuerte que eres! No temas clavar esos cuernos y reclamar tu lugar en la arena. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena.

Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Si esa amistad no te busca nada tienes que estar de arrastrado o arrastrada.

El día que dejes de pensar en quien se fue o en lo que terminó ese día quizás empieces a ver nuevas oportunidades sentimentales a tu alrededor.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no puedes cambiar de opinión más rápido que un camaleón en una tienda de colores. Toma decisiones firmes y mantén el rumbo, que la vida no es un carrusel, es un tren que no espera. Si ya tienes una relación no la descuides por tu trabajo, tu pareja se cansa a veces por no tener más atención de tu parte.

Nuevas amistades y la culminación de uno de tus sueños más esperados y anhelados están por llegar. Una amistad andará muy pegada a ti pues querrá obtener algo, ponte muy inteligente o podrías decir información que será utilizada malamente por esa persona.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, el amor te está llamando, así que deja de temer al rechazo y sal a la pista de baile de la vida. Entrarás en una situación de conflicto muy perra la cual te pondrá entre la espada y la pared. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar.

No te atontes y si ya te dañaron una vez no permitas que eso vuelva a pasar, las segundas oportunidades son bajo tu riesgo, si es necesario dar otra oportunidad adelante, pero llévatela tranquila y que sea bajo tus condiciones. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que se quemen en su infierno y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, es momento de brillar aún más, de mostrar al mundo tu verdadero esplendor. Deja de mirarte al espejo y sal a conquistar el escenario de la vida.

Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado.

Si hay distanciamiento con tu pareja o con una amistad vienen reconciliaciones perras en las cuales las caricias estarán a flor de piel, tu date y que te valga mauser las buenas costumbres y los modales en la guerra y en el amor todo se vale.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no temas ensuciarte las manos, que la vida no es un quirófano, es un escenario donde también se permiten los errores.

Un familiar te pedirá un consejo, vienen cambios en cuestión de tu economía, te llegará un dinerito que te ayudará en un viaje que estás por realizar. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente.

Déjate ya de fregaderas que no necesitas a ningún wey a tu lado, quien te quiera bien va arriesgar todo incluso la distancia con tal de estar a tu lado, no te atontes, no permitas que te exijan más de lo que ofrecen una relación es de dos y no solo de una persona.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, la vida no es un menú interminable, es hora de tomar decisiones con confianza. Deja de buscar el equilibrio perfecto y simplemente salta al ruedo.

Antes de decir sí, piensa cuales son los pro y los contra porque si te atontas te irá igual de mal que antes, pide opiniones y analiza la situación y al final tu decide qué es lo que quieres y necesitas. Recuerda que las cosas siempre suceden por algo aprende de eso.

No cuentes tus planes pues te los ceban mucho por envidias y por eso no se te dan las cosas. A la fregada amistades falsas, recuerda que amigos no son con los que te vas de jarra sino esos que están cuando necesitas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la honestidad no te va a matar, y a veces es mejor abrir el corazón que esconderlo bajo siete llaves. Rompe esas murallas y deja que el mundo conozca al auténtico y fascinante escorpión que eres. Noticias de familiares lejanos. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda.

Si andabas envuelto o envuelta en problemas sentimentales con tu pareja ni te mortifiques que todo se va solucionars de la mejor manera, aprende a no ser tan empalagoso o empalagosa y dale más espacio a tu pareja, deja de cuidarla tanto solo logras que se canse y arte de tus mamadas de siempre.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, La aventura no tiene que ser solo geográfica; también puedes aventurarte en el terreno del compromiso y la estabilidad.

Escucharás chismes acerca de tu persona que te pondrán de malas ya que vienen de amistades y familiares, que te valga mauser, no tienes porque dar explicaciones de tu vida, aprende a que se te resbale.

Vienen unos días perros en especial este fin de semana, te la van a dejar o la vas a dejar caer bien perro, tu date y que te valga madres que vida solo es una.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, deja de escalar la montaña de la ambición y tómate un respiro. La verdadera cima a conquistar es la felicidad, no solo el éxito profesional.

Personas se acercarán a ti pa arruinar tus días con chismes o mensajes tontos, no permitas que te saquen de tu circulo de armonía, debes aprender a quitar de tu camino a las personas que alteran tu bienestar trayéndote cosas del pasado o chismes de situaciones que no existen.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, a veces, es bueno aterrizar y entender que no todos están en tu frecuencia cósmica. No des por hecho algo que no has visto, no creas de chisme o de todo lo que te dicen. Una amistad del pasado regresará a ti y volverá a nacer entre ustedes ese sentimiento de hermandad.

Comparte tus ideas de manera accesible y descubre que la diversidad puede ser tan fascinante como tus pensamientos peculiares. Momento de iniciar de cero en cuestiones de amistad, ponte las pilas o podrías perder personas que de verdad importan por atender a quien no sirve ni para ir a fregar a la gestora de sus días.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, no te pierdas en tus propios pensamientos, y recuerda que también hay belleza en el mundo tangible.

Si ya tienes una relación y sientes incomodidad o ya de plano no te sientes a gusto, en estos días empezarás a sentir atracción por otra persona lo cual te va hacer cambiar los planes que tenías con tu actual pareja, deja las cosas en claro y no te metas en camisa de once varas no lastimes a quien no se lo merece y antes de dar el siguiente paso.

¿Cuál es el mes de cada signo zodiacal?

Aries: marzo-abril

Tauro: abril-mayo

Géminis: mayo-junio

Cáncer: junio-julio

Leo: julio-agosto

Virgo: agosto-septiembre

Libra: septiembre-octubre

Escorpio: octubre-noviembre

Sagitario: noviembre-diciembre

Capricornio: diciembre-enero

Acuario: enero-febrero

Piscis: febrero-marzo