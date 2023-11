Horóscopos de Nana Calistar 2023: Las predicciones para HOY 15 de noviembre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 15 de noviembre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

En esta nueva edición la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Estás gastando más en estas fechas y después ya no tendrás para las fiestas decembrinas Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no temas liderar la danza del romance con tu energía ardiente y tu valentía innata. No recurras a la venganza, recuerda que te sueles cobrar muy caro las traiciones, déjale esas cuestiones al tiempo y al karma que de este mundo no se irán sin antes pagar el daño que te pudieron haber causado en el pasado.

Un viaje se aproxima, una persona de tierras lejanas podría sentir mucha atracción por ti al punto de ir a buscarte y hasta ofrecerte un compromiso. Ya no temas a nuevas oportunidades en lo laboral y en área sentimental. Perdida de objetos o dinero, cuida más tus cosas, sobre todo celular y cartera.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, deja que tu corazón florezca como un jardín de afecto duradero. Ten cuidado con tus gastos, podrías llenarte de deudas. Amor de una noche se aproxima y será con expareja o amistad, recuerda que tú eres muy de esas o esos.

Ofrecimientos para que seas la tercera en cuestión, ni lo pienses, no caigas en esas cuestiones que no lo necesitas, date a respetar y aprende a respetar.

Recuerda que tienes el poder para lograr todo, pero siempre tu defecto es la flojera, no permitas que eso te detenga en tus metas o de lo contrario jamás lograrás consolidar nada, hay oportunidades de iniciar negocios de ventas o de movimientos en lo laboral.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, sé la mariposa que revolotea de flor en flor, comunicándote con la gracia de un poeta y la chispa de un bromista. En tu trabajo te sentirás muy bendecido; sin embargo, una mala cara de compañero o compañera podría dañar tu día.

Date el taco y da oportunidad de que te extrañen, si esa persona nomas se hace la que la Virgen le habla y no da el primer paso y tú ya lo diste no tienes que seguir ahí esperando, date la oportunidad de conocer nuevas personas y no dependas solo de una, ya que podrías estar perdiendo el tiempo, lo que tenga que ser será y lo que no a la fregada, recuerda que solo llegaste y solo te irás.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, deja que la marea emocional te lleve, pero no dudes en asomarte a la playa del romance con ternura y lealtad. Esta semana será buena; sin embargo, estarás algo pensativo al darte cuenta de que la persona que te interesa no es como habías pensado.

Ya no busques más, date la oportunidad de conocerte como persona antes de entablar cualquier relación o pensar en hacerlo, sueles deprimirte si te va mal en algún ámbito de tu vida y no aprendes de las situaciones o de tus errores, quizás estés estresado o estresada por una noticia que llegará a ti y no sabrás de qué manera actuar.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no es momento de regresar a lo mismo, te rodean muchos chismes sobre tu persona y vienen de una vieja chismosa del trabajo o de una vecina, ten mucho cuidado, ya que podrían ocasionar muchos problemas con tu pareja en caso de tener en tu círculo laboral.

Momento de extrañar a familiares o a personas que viven lejos, una persona que fue muy querida para ti y ya no está físicamente contigo llenará tus momentos tristes de paz cada que la recuerdes.

Empezarás a madurar muy pronto, ya que estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas si no has podido resolver la tuya...

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad estás en un proceso de maduración muy fuerte y podrías desarrollar actitudes y poses muy fuera de lugar.

Ten presente que lo más importante para ti siempre será tu familia, así que no descuides esa parte tan importante de ti. Podrías estar en boca de muchas personas debido a un chisme que empezará a circular sobre ti.

Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no pierdas el piso por aparentar alguien que no eres. Se enfermará un familiar.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, busca la equidad en cada paso y cultiva la conexión intelectual. En el área de la salud bajarás unos kilos estos días, trata de no consumir tantas harinas o refrescos o de lo contrario podrías desarrollar problemas de colitis y retención de líquidos.

No des entrada en tu vida a personas de tu pasado que solo te dañaron y dejaron cicatrices en ti, esos fantasmas seguirán regresando una y otra vez, pero de ti depende mandarlos a la fregada.

Empieza la calma en muchos aspectos de tu vida, tienes subidas y bajadas, pero sigues de pie, te has convertido en uno de los signos más fuertes del zodiaco y eso se debe a que has aprendido chorros mil de cada una de tus caídas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, sé la llama que consume y renace, fusionando la intensidad con la lealtad. Ten cuidado con tu salud, algunas veces abusas de tu buena suerte, podría llegar una infección en garganta o dolores musculares por un golpe que te darás.

En el terreno de los dineros hay estabilidad; sin embargo, a finales de semana andarás algo corto de dinero. Amistad nueva surgirá en próximas fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre,

Amistad nueva surgirá en próximas fecha y viene por una red social, muchas probabilidades de encamarte con ella o de iniciar una relación, date el tiempo de conocer más a esa persona y estar seguro o segura de lo que quieres y deseas o podrías cometer equivocaciones.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Sé el arquitecto de relaciones sólidas, ascendiendo a las cimas del compromiso y la estabilidad. Movimientos en los dineros se aproximan, podrías salir premiado en una rifa.

Posibilidades de iniciar relación o comenzará a sentir necesidad de una persona, ten cuidado si esa persona no muestra el mismo interés por ti, podrías terminar enamorándote de la persona equivocada.

Aprende a soltar y dejar ir que no te afecten las decisiones que toman otras personas, tienes todas las posibilidades de sobrevivir sin ellos, así que deja de lamentarte y comenzó por atender tu vida.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, sé el visionario que abraza lo diferente, pero no dudes en compartir tu agua de la vida con generosidad. ¡

No te permitas caer por nadie ni te tomes las cosas tan apecho. Tu problema es esperar que la gente actúe o piense como tú, no te estreses y mejor aprende a ver que no todos han tenido las mismas oportunidades que tú.

Ten mucho cuidado con seguir cometiendo mismos errores, deja de encariñarte con la piedra y sigue tu destino.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, sé el poeta que teje sueños y comparte tus emociones con sensibilidad.

Recuerda de dónde vienes, no pierdas el piso y continúa tu travesía por conseguir tus metas y tus sueños, algunas ocasiones te sentirás un poco decaído o sin ganas de seguir, eso se debe a la falta de sueños sólidos, no esperes llegar al final de la escalera si no eres capaz de subir peldaño por peldaño.

En estos días hay muchas posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, recordarán momentos muy perros.

