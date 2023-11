15 de noviembre: ¿festejas tu cumpleaños? estos son los famosos con los que compartes tu fecha de nacimiento

En el planeta hay casi 8 mil millones de personas y es lógico que se comparta la fecha de nacimiento con muchos millones de habitantes de diferentes rincones del mundo. Por eso, es muy normal que en nuestro día de cumpleaños podamos compartir este momento de festejo con varios famosos.

No importa si son actores, comediantes, deportistas, músicos o políticos, si naciste el 15 de noviembre y hoy estás de fiesta, debes saber que hay varios famosos que también cumplen años. Aquí enlistamos algunos de ellos:

Sam Waterston

Se trata de uno de los actores más famosos de la televisión en Estados Unidos. Un hombre de la vieja escuela, que nación en el año 1940 y que hoy celebra su cumpleaños 83. Sus roles más famosos son el de el fiscal de distrito Jack McCoy en la serie criminal "La ley y el orden", además del de Charlie Skinner, directivo de una cadena de televisión en "The Newsroom".

En els cine, su actuación más recordada es la del corresponsal de guerra Sydney Schanberg en "Los gritos del silencio", de 1984, por la que fue nominado al Oscar como mejor actor. Es ganador de un Emmy, un Globo de oro y un premio del sindicato de actores.

Sam Waterston cumple 83 años

FOTO: Especial

Delfina Gómez

También cumple años el 15 de noviembre. La educadora y política mexicana es gobernadora del Estado de México desde el 16 de septiembre del 2023, convirtiéndose en la primera mujer en tener este cargo.

Fue presidenta municipal de Texcoco entre 2013 y 2015, después fue diputada federal por el distrito 38 del Estado de México de 2015 a 2018 y candidata a gobernadora del Estado de México en las elecciones estatales de 2017. Fue secretaria de Educación Pública de México del 2021 al 2022, bajo la administración del presidente López Obrador. El 4 de junio del 2022 fue la candidata de Morena para la gubernatura del Estado de México, concurso que ganó sobre Alejandra del Moral.

Gómez Álvarez se convirtió en la primera gobernadora del Estado de México

FOTO: Archivo

Pedro Caixinha

Es un exfutbolista y director técnico portugués, nacido el 15 de noviembre de 1970. Actualmente es entrenador del Red Bull Bragantino de Brasil, pero en México se tienen muy buenos recuerdos de él, especialmente en Santos Laguna y en el Cruz Azul. Con el cuadro de Torreón fue campeón de copa en el 2014, campeón de liga en el Clausura 2015 y campeón de campeones en el 2015. Con el Cruz Azul levantó los títulos de copa en el Apertura 2018 y de la Supercopa en el 2019.

Caixinha fue multicampeón en el futbol mexicano

FOTO: Archivo

MatPat

Matthew Robert Patrick nació el 15 de noviembre de 1986, pero es más conocido en el mundo de las redes sociales como MatPat. Es un YouTuber, creador de los canales de The Game Theorists, The Film Theorists, The Food Theorists y The Style Theorists, en los que analiza videojuegos, películas, comida y moda, respectivamente.

Su éxito es incuestionable, porque tiene más de 42 millones de seguidores en sus canales de YouTube y un poco más de 7 mil 500 millones de visitas acumuladas en sus videos.