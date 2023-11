Se confirmó la noticia menos esperada sobre la Antártida, según estudios

El deshielo progresivo de la Antártida es una realidad con la que convivimos desde hace décadas, pero que además se ha acelerado durante los últimos años hasta llegar al punto de no retorno en el que nos encontramos en la actualidad. El deshielo no solo es irreversible sino que seguirá aumentando más rápido que en el siglo XX. Es importante seguir trabajando para reducir nuestro uso de combustibles fósiles ya que, aunque estas cifras ya no pueden mejorar, todavía pueden empeorar.

La pérdida de hielo ha sido causada por un calentamiento consecutivo de la atmósfera y los océanos, cuyas temperaturas medias no han dejado de aumentar progresivamente desde la década de los 80. La capa de hielo de la Antártida, concretamente, ha sido principalmente influenciada por la temperatura del océano. Un nuevo estudio revela a hora que existe un ciclo de retroalimentación que empeora la situación actual y está contribuyendo al aumento global del nivel del mar.

Estudios científicos han revelado el progresivo deshielo en el continente blanco.

Resultados de los estudios científicos

La crecida en el nivel del mar es una constante preocupación que ha derivado en la aceleración de los deshielos, entre ellos, el Antártico. Esa es la base para la preocupación que está generando el deshielo en la Antártida.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California, en San Diego, Estados Unidos, se explica que el agua de deshielo que fluye hacia el propio mar por debajo de los glaciares antárticos, está haciendo que se derritan más rápido de lo que se preveía. Vale destacar que no se trata solamente del crecimiento exponencial del nivel agua solamente.

En ese sentido, si el deshielo persiste, se daría una cadena de hechos desafortunados en la Antártida. En primer lugar, habría menos algas que viven bajo el hielo marino y la población de kril, que se alimenta de ellas, se reduciría. Por lo tanto, habría menos ballenas, cuyo alimento principal es el kril y también menos focas y pingüinos. Un efecto dominó devastador.