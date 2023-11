Liga MX: así se jugará el play-in y la Liguilla del Torneo Apertura 2023 del futbol mexicano

Luego de un total de diecisiete jornadas disputadas en la fase regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX finalmente quedaron definidos los equipos que podrán competir por el campeonato de la máxima categoría del balompié nacional, por lo que en esta nota te diremos todo lo que hay que saber sobre la fase final. Como se anunció desde hace varios meses, partir de esta campaña tendrá una dinámica distinta que hará más emocionante cada instancia.

A partir de este torneo la fase final del futbol mexicano cambiará de formato, por lo que, de acuerdo a las nuevas reglas, los primeros seis equipos de la tabla general clasifican a la Liguilla de forma directa, mientras que los siguientes cuatro equipos deberán enfrentarse en un play-in en los que estarán en juego los dos boletos restantes a la máxima fiesta del balompié nacional.

León fue el último en obtener su pase a los play-in. Foto: Mexsport.

¿Qué equipos ya clasificaron a la Liguilla y quiénes se enfrentarán en los play-in?

Los equipos que ya se encuentran clasificados de forma directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX son el América, Monterrey, Tigres, Pumas, Guadalajara y Puebla, mientras que los equipos que se jugarán su pase en play-in son el Atlético San Luis, León, Santos y Mazatlán.

Hasta el momento, las series que ya están confirmadas de la Liguilla son Tigres vs Puebla y Pumas vs Guadalajara, mientras que América y Monterrey deberán esperar a que se disputen los play-in para conocer a sus rivales. En cuanto a los partidos de play-in los duelos quedaron definidos de la siguiente manera: Atlético San Luis vs León y Santos vs Mazatlán.

América y Tigres son serios candidatos al título. Foto: Mexsport

Fechas y horarios de los Play-in y la Liguilla de la Liga MX

De acuerdo con el calendario oficial del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX, los play-in de ida se jugarán el 22 y 23 de noviembre con horarios todavía por definir, mientras que los de vuelta de disputarán los días 26 y 26 del mismo mes, mientras que los cuartos de final darían inicio el 29 de noviembre.

Cabe señalar que, antes de que inicie la fase del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX se realizará un paro de actividades debido a la Fecha FIFA, donde la Selección mexicana enfrentará a Honduras en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf, torneo que, en caso de ganar, le daría el pase a la Copa América.

Es importante señalar que, este paro de actividades por la Fecha FIFA será un factor sumamente determinante para el desarrollo de la fase final debido a que algunos equipos podrían perder ritmo o incluso algunos jugadores convocados con sus respectivas selecciones podrían sufrir algún tipo de lesión que condicione el funcionamiento de sus clubes.