¡Legalmente soltera! Mujer revienta la red por festejar su divorcio a lo grande: "soy tan joven y atractiva"

Una mujer se volvió tendencia en redes sociales luego de que festejó luego de que se divorció de su marido, con quien estuvo 3 años. Ilma Amin, de 28 años, residente de Tower Hill en Londres, estaba más que entusiasmada de dar este paso en su vida tuvo un pastel inspirado en Taylor Swift. Al final, acudieron 30 de sus amigos más cercanos.

Amin, quien es analista de negocios, expresó su emoción por su soltería, afirmando que es "tan joven y atractiva" que deja a la gente asombrada cuando descubre que ya ha estado casada. La impresionante fiesta incluyó su pastel, que decía las palabras “legalmente soltera”, además de globos y damas de divorcio en lugar de damas de honor tradicionales.

Muchas y muchos aseguran que es un ejemplo. Foto: X.

Te puede interesar:

VIDEO: hermanos enfurecen en pleno juicio y dan tremenda golpiza al asesino de su mamá

Compró un iPhone 15 Pro Max y le llegó una caja de plastilina

¿Por qué festejó que se había divorciado?

"Fue la noche más perfecta de todas. Nunca tuve la oportunidad de tener una boda blanca, así que la fiesta fue mi forma de tenerla. Fue como una despedida de soltera y una boda al mismo tiempo. Tenía un ramo completo y lo lancé a la siguiente persona que se va a divorciar. Hubo discursos, damas de divorcio y mis mejores hombres", comentó.

Ahora está realmente soltera. Foto: X.

También lucía un anillo de plata estilizado en forma de signo de interrogación: "Muestra que no he terminado", dijo. "Obviamente, me volveré a casar, ¿quién sigue? ¿Quién se atreve a ser mi próximo esposo?", completó.

Ilma compartió que nunca tuvo la oportunidad de disfrutar de una ceremonia de bodas debido a la pandemia de Covid-19. Se separó de su esposo en 2022 después de que la relación "se desgastara con el tiempo" y antes de que las celebraciones pudieran reprogramarse.

La chica festejó su divorcio para cerrar el ciclo

Ilma decidió recuperarse organizando una fiesta para ella y sus amigos, y buscó inspiración en otra mujer que había lidiado con algunas desilusiones amorosas. Sin embargo, por ahora la historia no ha acabado bien pues 48 horas después de la fiesta, la mujer fue abandonada por el hombre con el que había estado saliendo durante los últimos ocho meses, quien, según ella, la ayudó a "sanar" del divorcio.

Rápidamente se vitalizó. Foto: X.

"Él fue a la fiesta sabiendo que me iba a dejar el lunes. Dijo que sentía que la relación se estaba apagando y que era lo mejor para nosotros separarnos. Estoy pasando por las emociones después de la ruptura. Lloro, me enojo y me siento bien. Ha pasado solo una semana. Es triste, ya que debería estar emocionada por la fiesta de divorcio", confesó.