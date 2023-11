Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy miércoles 1 de noviembre según tu signo

Este miércoles damos la bienvenida a un nuevo mes y con él, nuevas metas, no importa si tienen que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda de las cartas del tarot siempre, pero siempre es buena.

Inicia tu gran día con toda la magia de las cartas del Tarot, y este miércoles 1 de noviembre hay un mensaje muy especial para ti; pues seguramente necesitas una respuesta o guía a esa situación que te tiene preocupada, preocupado o preocupade, no importa si tiene que ver con el amor, el dinero, trabajo, familia o lo que sea, a veces solo queremos un empujoncito para saber lo es bueno y lo que no lo es tanto y la ayuda del tarot siempre, pero siempre es buena.

Ya sea que creas o no creas en esta herramienta adivinatoria recuerda siempre leer con mucho respeto lo que interpreta cada carta, ya sea un arcano mayor o uno menor.

La carta del día

Es importante recordarte que la lectura de tarot de este miércoles 1 de noviembre tiene un mensaje muy especial para ti, sin embargo, si en la lectura de este día no hay nada que resuene con lo que hay en tu vida es muy importante que dejes ir el mensaje y deja fluir la energía.

Así que sin más preámbulos la lectura de este miércoles 1 de noviembre sale la carta del Ermitaño, un arcano mayor del tarot Rider Waite. Esta carta es profundamente espiritual, más allá de tus creencias o si las tienes o no, se trata de que tu vida dio o encontró esa luz, esa guía que te lleva a lo más puro de tu interior, osea conocerás a la mejor versión de ti, esa que ni tu misma sabías que existía.

Amor

En el plano del amor, tal parece que no estas nada entusiasmado o entusiasmada pues las relaciones amorosas no están en primer plano para ti. Un amor del pasado regresa a ti, ve con cuidado pues podría no ser lo que esperas.

Trabajo

La relación con tus compañeros de trabajo será nula, pues no eres una persona muy sociable, y ahora con el home office aunque es algo que te cayó de maravilla, la realidad es que a tu regreso esto podría afectarte mucho.

Salud

Esta carta como te lo dijimos al principio tiene una carta espiritual muy fuerte por lo que te recomendamos investigar un poco más sobre las dolencias en tu cuerpo pues si tienes un dolor de pies, probablemente es por que tuviste mucho estrés.

