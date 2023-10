Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 9 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 9 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Regresas con más energía que nunca, aprovéchala al máximo Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, prepárense para agarrar las riendas y enfrentar todos los retos con valentía. Si crees que la vida ha sido injusta contigo date una vuelta por otros lugares y ve a tu alrededor y te darás cuenta de que son sandeces lo que piensas, ya que siempre habrá alguien en una situación peor que la tuya.

No te dejes caer por nadie, no vale la pena que te expongas o gastes tu tiempo, la vida te dará una sorpresa más pronto de lo que te imaginas, porque pondrá una persona increíble en tu camino, será de tierras lejanas y sabrás identificarla por la manera en que te va a tratar y tu sexto sentido te lo anunciará.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo; su determinación y perseverancia los llevarán a conquistar grandes metas. Se vienen momentos incómodos con una persona que no sabes qué intenciones tiene contigo. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, no seas tan noble, ya que la gente es muy interesada y podrían abusar de tu buen corazón.

Materializa la idea que tienes sobre ese proyecto o negocio, te va a dejar grandes ganancias, no preguntes, hazlo, aprende a tomar tus propias decisiones. Un dinerito extra te va a caer en próximas fechas. Ten cuidado con la manera en que le hablas a tus seres queridos, algunas veces traes un carácter que ni tú te aguantas y te desquitas con las personas que no la deben, ni las temen.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aprovechen su habilidad para conectar con los demás y expresarse con todo su estilo. Quizás sientas necesidad de buscar amor de una noche y se vale, recuerda que no se necesita amor para que haya sexo, eso sí, siempre con responsabilidad y precaución.

No permitas que personas que solo te buscan por interés te arruinen tus días. Vienen eventos especiales en los cuales serás el centro de atención. Ten cuidado con la manera de relacionarte con ciertas personas, hay amistades que te rodean, que ni un consejo te dan, pero son buenas nomas para echarte en cara tus fallas y estar chingando y llenándote el buche de piedritas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Es momento de soltar las heridas del pasado y abrir el corazón a nuevas experiencias llenas de amor y tranquilidad. No seas tan promiscuo cuando conoces a alguien, da tiempo de averiguar más sobre esa persona, recuerda que si entregar la caricia a la primera te expones a que te voten enseguida.

Nuevos amores se aproximan, pero quizás no logres identificarlos, porque estarás pensando en la persona incorrecta. Si tienes pareja no temas a decir lo que crees y sientes, ya que quedarte callado o callada, lo único que ocasiona es una bomba de tiempo. Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti, disfruta lo que la vida te pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, una amistad necesita un friego de ti y le has dado la espalda cuando más lo ha necesitado, recuerda que la vida da vueltas y tarde o temprano la necesitarás. En tu familia, pues sabes que te doblegas por ellos, en el amor hay cambios importantes, ya que comenzarás a desear algo estable, temes a enamorarte, pero por dentro es lo que más deseas.

Te molesta la gente interesada y floja que se conforma con lo que tiene, siempre buscas más y más; sin embargo, el echar pasión siempre será una parte relevante en tu vida. Si tienes una relación, ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, ya que podría cansarse de tus inseguridades al punto que te lea el precio.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu mente analítica estará en su mejor momento en este ciclo. Enfócate en la organización y los detalles. Es el momento perfecto para pulir tus habilidades y destacar en todo lo que hagas. Respira hondo e inicia de nuevo, ya que nuevas oportunidades están por iniciar.

Ciclos se cierran en estos días, el amor te sonrío hace tiempo; sin embargo, las cosas no sucedieron como debían debido a tus miedos e inseguridades, es momento de mandar todo eso a la fregada y bendecir las enseñanzas que te dejaron. No te desanimes si uno de tus proyectos no sale como esperabas, cuando algo no resulta es porque vendrá una mejor oportunidad.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, si tienes ya una relación va a mejorar mucho la comunicación; sin embargo, tus inseguridades podrían ocasionar una fuerte discusión con tu pareja. Eres muy sexual y te encanta estar en la caricia, aprovecha a tu pareja y busca nuevas maneras de estar en la intimidad, eso refrescará y consolidará más la relación.

Tu inmadurez y falta de amor propio te llevará a cometer errores, pero sabrás como rectificar esos errores, viene una temporada buena para ti, ya que comenzarás a desechar tanta tonterías que traías cargando y tanta gente que solo te ponía de mal humor y no te dejaba avanzar.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, confíen en sus instintos y adéntrense en lo más profundo de sus emociones. Ten cuidado a quien le escribes mucho, ya que podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento.

Es importante que cuides mucho la parte de tus sentimientos, por el hecho de que sueles flagelarte y culparte de errores tontos que no te corresponden. No te chingues tanto en cosas que no te dejan nada de provecho, aprende a valorar lo que realmente importa. Recibirás una noticia buena en esta semana que tiene que ver con tu trabajo o con una persona que es muy crucial para ti.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, el universo les tiene preparadas experiencias maravillosas y grandes descubrimientos. En los dineros mejorarás un chorro, pero aprende a poner atención en tu económica, últimamente gastas mucho en cosas que no son indispensables y no necesitas.

Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos, ya que podrías cometer un error. No descuides tu vida y tus cosas por nadie, no vale la pena malgastar tu tiempo en quien no lo merece. Cuídate mucho de lo que piensas, porque podrías dudar de la fidelidad de la persona amada, no hagas caso a comentarios mal intencionados ni caigas en los juegos de otras personas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, establezcan metas ambiciosas y trabajen sin descanso para alcanzarlas. Gente sin quehacer te rodea, pero está en ti no aprender sus fregadas mañas y ser parte del montón.

Momento de cerrar ciclos y ver hacia adelante, la vida te ha puesto pruebas bien fuertes y siempre has logrado salir victorioso de ellas, échale ganas a ese sueño que tienes y se materializará más pronto de lo que te imaginas, podrías sentir necesidad de buscar a quien se fue sin razón alguno, no es momento de reprocharte ni dejarte caer por eso, aprende a vivir el presente y mandar a la fregadera esas cuestiones que te detienen en tu camino.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no tengan miedo de destacar y mostrar su singularidad. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades, ya que hay muchas de ellas que son bien hijas de la fregada y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio.

No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios, porque ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, permítanse soñar despiertos y seguir sus intuiciones más profundas. La magia y la inspiración los rodean, así que déjense llevar por la corriente y fluyan. Hay muchas posibilidades de iniciar una relación con una persona con la que comenzarás a salir en próximas fechas.

Amor prohibido se presenta, no te compliques la existencia, no naciste para postre, sino para plato principal. Ten cuidado lo que dices y comentas de personas que te rodean, podrías cometer una indiscreción y meterte en un problema del cual te será difícil de salir. Pon mucha atención a tu vida, podrías equivocarte en errores, los cuales lamentarás en poco tiempo.

