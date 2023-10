Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 7 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 7 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Empieza tu día muy movido como ayer por el sismo Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tus energías se elevarán como nunca antes, dando lugar a nuevas oportunidades emocionantes. Hay oportunidades de que una persona comience a sentir sentimientos por ti, podría ser la persona correcta en tu vida, date la oportunidad de conocerla un poco más.

Cambios importantes en tu estado de ánimo, no te deprimas antes de dormir, sueles pensar muchas cosas que a la larga solo te causan problemas existenciales. Personas se van, personas regresan, personas llegan, no te compliques, en tu vida deberán de estar esas personas que siempre han estado ahí en tus momentos más complicados.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, prepárate para seducir y ser seducido, mientras te abres a nuevas experiencias emocionales. No te preocupes, tus encantos taurinos te garantizan el éxito en el juego del corazón. Vienen cambios en lo que respecta a los dineros, no gastes en cosas que no necesitas e invierte en ese negocio que traes en menta.

La vida te pondrá una prueba que te hará reaccionar y valorar lo que tienes a tu alrededor, no pierdas más tu tiempo con quien no te busca, no te llama y no hace nada por estar a tu lado, valórate mucho más y busca la manera de ser feliz con lo que tienes y eres.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, la gente se sentirá atraída por tu encanto y tus palabras. Es importante que pienses en el futuro, pero también en el pasado para no cometer los mismos errores. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente.

Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Libérate de tus miedos y permítete disfrutar de las maravillas del romance. ¡Las estrellas conspiran a tu favor! Amistad se enfermará en estos días, no será nada de gravedad. Ten cuidado con cambios de humor y en tu personalidad estás en un proceso de maduración muy fuerte

No tengas miedo al amor, te han lastimado y has lastimado, recuerda que son enseñanzas y aprendizaje para no cometer los mismos errores, tu problema siempre será que buscas una persona con las mismas aspiraciones que tú, recuerda que polos opuestos se atraen, si sigues buscando la perfección en una relación jamás lograrás concretar nada.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, abraza tu confianza, deja que tu creatividad brille y verás cómo el éxito te persigue como un cachorro leal. Eres una persona buena y cambiante, te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar cómo quisieras a las demás personas, aprende a preocuparte más por tu vida y tus cosas antes de querer solucionarles la vida a las demás personas.

Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, si no te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Vienen nuevos amores en camino, pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, organiza tus asuntos, establece metas claras y verás cómo el universo te recompensa con bendiciones y estabilidad. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad, así que no esperes mucho tiempo para aceptar lo que vida te pone a tu paso.

Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores. Cambios en cuestiones de estados de ánimo se aproximan, andarás bien bipolar y algo decaído. Tu desconfianza podría meterte en problemas, ya que podrían ofenderse las personas que te quieren y siempre han estado ahí para ti.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, el equilibrio y la armonía te acompañarán en cada paso que des. Ten cuidado con lo que prometes, porque podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. No creas en palabras, sino en hechos de las personas.

Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti, estás en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti. Podrías necesitar mucho de un consejo, pídeselo a alguien de confianza y no a cualquier persona que te rodea o podrías tomar equivocaciones incorrectas...

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, tendrás la oportunidad de profundizar en tu transformación personal, liberándote de viejos hábitos y desbloqueando tu poder interior. Abraza tus emociones intensas y permite que fluyan para así renacer como el fénix.

En algunas ocasiones eres demasiado directo con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas. En tu trabajo te sentirás muy bendecido; sin embargo, una mala cara de compañero o compañera podría incomodar tu día.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, este ciclo te invita a explorar nuevos horizontes, ya sea mental, espiritual o físicamente. Abraza tu espíritu libre y aventurero y serás recompensado con experiencias enriquecedoras y conexiones profundas.

Hay muchas posibilidades de que cierre un negocio que traes en mente, solo necesitas ponerte las pilas, no hagas tanto caso a comentarios negativos que solo buscan hacerte quedar mal y dañarte. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante; sin embargo, mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, este ciclo te reta a desarrollar una mentalidad de éxito y trabajar con una diligencia incansable. No te distraigas con los obstáculos, porque con cada desafío te acercas más a tus más grandes triunfos. No confundas tus sentimientos, ya que podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien.

Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, comparte tus ideas revolucionarias y deja tu huella en el mundo. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona, pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles.

Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado mucho tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Escucha tus sueños y los mensajes del universo, porque en ellos encontrarás las respuestas a tus preguntas más profundas. Permítete ser guiado por tu intuición y encontrarás una paz inmensurable.

Es momento de iniciar, de cero, de personas errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tú, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo, date tu lugar, valórate, ámate mucho que nadie lo va a hacer por ti, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio.

