Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 6 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 6 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No te aloques con las ofertas que se aparecerán en tu camino Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, si bien vas a tener que esforzarte más que nunca, también te espera una gran recompensa al final del camino. No te rindas en el primer obstáculo y piensa en grande, porque el éxito está esperándote con los brazos abiertos.

Es probable que en estos días comiences a madurar de una forma que no imaginabas y lo sabrás, ya que comenzarás a ver a las personas sin una mascará, te va a costar trabajo darte cuenta de esas verdades. Visitas de familiares del extranjero están por llegar. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas que solo te corresponden a ti cumplirlos.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, prepárate para vivir nuevas experiencias que expandirán tu mente y te harán crecer. Eso sí, no te olvides de mantener los pies en la tierra y cuidar de tus relaciones más cercanas. No te confundas en tus sentimientos, ya que una persona podría sacarte de tu zona de confort al mostrarte sentimientos de amor.

Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje, solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas cuestiones. Viene un dinero muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar, has traído en mente invertir tu dinero o iniciar con algún negocio, te va a ir de lo mejor anímate, quizás ahí está lo que necesitas para mejorar tu economía.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Este ciclo viene con una dosis extra de creatividad y comunicación para ti. Será un periodo en el que podrás expresar tus ideas de manera brillante y persuasiva. No temas en compartir tus pensamientos más audaces y verás cómo el mundo se rinde a tus pies.

En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos, solo llévate tranquila y en poco tiempo lograrás una relación estable y tranquila. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo, ya que vienen grandes oportunidades de crecimiento, se visualiza cambio de puesto u horario de trabajo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Tendrás que adaptarte a nuevas circunstancias y aprender a fluir con las mareas de la vida. No te aferres a lo antiguo, porque lo mejor está por venir si te abres al cambio. Recuerda que eres una criatura poderosa y valiente, así que no temas en soltar aquello que ya no te sirve.

Se vienen enojos con tu pareja, traten de comunicarse y arreglar las cosas Foto: Especial

Ten presente que nadie merece meterse en tu vida, nadie es responsable de tu vida más que tú solamente, así que deja de darle ese crédito a otras personas. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu energía y carisma estarán en su punto máximo, así que aprovecha para brillar como la estrella que eres. No te escondas ni te conformes con menos de lo que mereces. El éxito está a tu alcance, solo necesitas creer en ti misma y darlo todo.

Es posible que en este próximo fin de semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, recuerda que en el camino de la vida encontrarás muchas personas, unas se quedarán y otras se irán, aprende a valorar el tiempo que duren contigo. Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, aprende a disfrutar del caos y a aceptar que no todo puede estar bajo tu control. Mientras más te entregues a la vida y te permitas experimentar, más oportunidades se abrirán ante ti. No temas en salir de tu zona de confort y verás cómo el universo te sorprende gratamente.

Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y a regular tu felicidad, a veces tus tristezas son por qué no tienes nada quehacer o si tienes, pero no lo haces. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar; sin embargo, eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te dañaron la existencia en tu pasado o te volverán a jugar el dedo en la boca.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, será un tiempo en el que podrás nutrir tus relaciones más importantes y encontrar el balance perfecto en tu vida. Aprende a escuchar tu corazón y sigue sus latidos, porque te guiarán hacia lugares maravillosos. No temas en mostrar tu verdadero ser y verás cómo el universo conspira a tu favor.

Continúa con esa sonrisa que te caracteriza Foto: Especial

Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día. Si tienes posibilidades de iniciar un negocio no temas en hacerlo, ya que te dejará muy buenos ingresos y todo se perfila para que sea un éxito.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, será un periodo de transformación y autodescubrimiento, en el que podrás liberarte de viejos patrones y renacer como el poderoso fénix que eres. Confía en ti misma y en tu intuición, porque te guiarán por el camino correcto.

Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia, el cual podría perjudicarte. Es importante que veas la vida de manera distinta, que seas más positivo y busques la manera de encontrar el equilibrio en lo que deseas y cómo lo conseguirás. Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas a cabo te dejará buenas ganancias.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, será un tiempo en el que podrás explorar nuevos horizontes y vivir aventuras increíbles. No temas en dar el salto hacia lo desconocido y confiar en que el universo tiene grandes sorpresas preparadas para ti.

Recuerda todo lo que has pasado, trata de ver tu pasado y toma fuerzas de ahí para salir de cualquier pozo en el que pudieras caer. Cuidado con familia, podrían meterte en problemas debido a que no les parecen ciertas actitudes que has tomado. Mucha suerte en juegos de azar, tu mejor día ha de ser el sábado, recibirás invitación a salir por parte de amistades.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Será un tiempo en el que tu disciplina y dedicación serán clave para alcanzar el éxito. No te distraigas con banalidades y mantén tu mirada firme en tus objetivos. Recuerda que eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas.

Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos innecesarios. Ten presente que regresar con exparejas es tragar lo que ya vomitaste, así que tú sabes a qué le tiras o qué es lo que quieres en realidad.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, no temas en romper con las normas establecidas y ser totalmente auténtico en todo lo que hagas. Tu originalidad y visión única serán tu mejor carta de presentación. Hay posibilidades de un nuevo amor; sin embargo, no se ve algo estable debido a que estarás confundido o confundida en tu corazón.

No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico; sin embargo, eres de gastar mucho y por eso nunca logras ahorrar bien del todo.

No te aferres al amor, que aún hay tiempo para ti Foto: Especial

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, será un tiempo en el que tendrás la oportunidad de sanar heridas del pasado y encontrar paz en tu interior. No temas en soltar el control y confiar en que el universo tiene un plan para ti.

En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con desconfianzas absurdas podrías nunca concretar algo estable. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie, te cargas una bipolaridad bien fuerte, necesitas ya dejarte de esas cosas, no pierdas tu tiempo ni lo desperdicies en tonterías pudiéndolo aprovechar en mejores cosas.

