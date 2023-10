Este es el signo más frío y que oculta sus sentimientos de todo el zodiaco

Los signos del zodiaco suelen tener personalidades sumamente marcadas que los diferencian a unos de otros, ya que no se les permiten desbordar romance y dejar a la vista sus sentimientos. Lo cierto es que vamos a hablar de un integrante del horóscopo occidental que puede adorar a su pareja, tener a su lado a su media naranja, pero no lo demostrará.

Para los expertos en el horóscopo, este signo si se enamora y es sincero cuando habla de romance, pero no esperes que sea detallista o te esté recordando a cada instante lo mucho que te ama, porque eso no sucederá así. Además, No le huyen al compromiso, tampoco salen corriendo cuando les dicen un “te amo”.

Capricornio. Fuente: Pinterest.

Para la astrología, este signo es muy fio

Muchas personas este signo del zodiaco no tiene sentimientos o que tiene el corazón frío como un pedazo de hielo, pero eso no es lo que sucede, porque no le teme al compromiso, no le da miedo enamorarse y es sincero cuando se compromete en un romance. Estamos hablando de Capricornio, el décimo signo del zodíaco.

Hay que decir que para los especialistas en el horóscopo, Capricornio no es romántico, no tienen que estar reafirmando esto, lo que genera conflicto si su relación es con alguien que sí le gusta que le estén repitiendo lo mucho que le quieren y lo importante que es en su vida. Además, tiende a olvidar las fechas importantes como aniversarios o cumpleaños.

Capricornio. Fuente: Archivo.

El estilo de este singo del zodiaco en una relación es sumamente reservado, no es de desbordar besos, abrazos o dar regalos, solo deja que todo fluya y no le gusta que lo empalaguen, porque entonces lo considera como algo demasiado intenso y podría aburrirse de forma inmediata.

