Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 4 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 4 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Casi llega el viernes, no te acabes toda la quincena de un centón Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, los astros te brindan un triunfo épico. Serás como un toro furioso en un espectáculo de rodeo, imparable y lleno de pasión. Tu fuerza y determinación romperán barreras para abrirte paso hacia el éxito. No tengas miedo de decir lo que sientes, ya que el día de mañana podrías arrepentirte de no hacerlo.

Estás hecho de amor y por eso necesitas que te digan cuanto te quieren y aman cada cinco minutos, ten cuidado, porque podrías cansar a las personas que te rodean. En lo que respecta al trabajo mejorarás en muchos aspectos; sin embargo, llévate las cosas con calma y no te presiones.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, prepárate para dejar a todos boquiabiertos con tu encanto irresistible. El amor estará en el aire y tu magnetismo atraerá admiradores como abejas a la miel. Una amistad te contará un secreto que hará que te vayas de espaldas, no te asustes y llévate las cosas con calma, las cosas se solucionarán en su momento.

Ya es momento de que pienses en tu felicidad antes que la de los demás, deja de preocuparte por la vida ajena y atiende la tuya, sueles siempre estar al pendiente de las necesidades de las personas que te rodean, pero te olvidas de la tuya. Cambia tu actitud con una persona, sueles tenerle demasiada confianza y cuando menos lo esperes podría traicionarte, ya que contará secretos que le has confiado.

Sigue empalagoso, eso le gusta a tu pareja Foto: Especial

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu mente aguda será tu mejor aliada, permitiéndote resolver problemas con velocidad y eficacia. Algunas veces te dejas manipular por tu familia, pero eso se debe al amor y respeto que le tienes, ten cuidado con cuestiones de fiestas y salidas muy noche de casa, ya que podrías estar propenso o propensa a robos o accidentes.

Ya no te tomes las cosas tan a pecho y aprovecha el tiempo que tienes para hacer cosas para mejorar en tu persona. Momento en que la ingenuidad quedará en el olvido, te darás cuenta de las oportunidades que tienes a tú al rededor y sabrás aprovecharla, ten cuidado la manera en que tomas decisiones, ya que podrías cometer errores debido a tu orgullo.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, sigue tus instintos y déjate llevar por el flujo de las mareas emocionales. Un nuevo amor podría sonreírte en próximas fechas, pon mucha atención, por el hecho de que tu carácter y comportamiento lejos de acercarlo a ti podrían alejarlo.

Échale golpes a la vida, que nadie te detenga en tus sueños y metas, recuerda que de hoy en adelante encontrarás muchas personas que querrán dañar y hacerte sentir menos, tú tienes el control de tu vida y nadie tiene derecho a juzgarte, manda a la fregada a esa gente sin qué hacer y aprende a ver la vida de manera destina. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas tontos.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, Tu aura brillará con intensidad y todos se verán atraídos por tu magnetismo animal. Aprovecha esta energía para liderar y destacar en cualquier situación. Hay momentos en que quisieras una relación estable y duradera, pero la mayoría de las veces te gana la calentura bien feo y te dejas llevar por tentaciones.

Muchos cambios emocionales en estos días, estarás algo sacado de onda por ciertas cuestiones que sucederán con una amistad o con la persona que te gusta, hay días en que pareciera que le importas un friego y hay otros en que ni te pela, no estás para esas actitudes, si no es lo que buscas, adiós, pero no te desgastes perdiendo tu tiempo.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, sé como un ninja de la planificación, traza estrategias y lleva a cabo tus planes con precisión. Es momento que te pongas las pilas y dejes que las cosas fluyan como debe de ser, déjate llevar por tus sentimientos y deja que el pasado quede atrás, no te dejes caer ni manipular por ninguna persona.

Vienen eventos importantes en puerta, los cuales te harán madurar y darte cuenta de la felicidad que te ha rodeado desde hace tiempo y has dejado pasar por estar ocupado u ocupada en otras cuestiones. Amor de ciudad lejana se fortalecerá. Viene una fiesta en estas fechas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Enfócate en encontrar el balance entre tu trabajo y tus relaciones personales, y verás cómo todo se alinea a tu favor. Posibilidades de que te empiernes con conocido o conocida en esta semana.

Podrás echar pasión con el indicado, pero sé paciente Foto: Especial

Podrías caer en habladurías tontas, no hables mal de quien no conoces, ya que no sabes qué fue lo que paso por su vida. Algunas veces te dejas caer muy pronto; sin embargo, traes buena actitud y siempre buscar un motivo que te hace salir adelante y enfrentar cualquier situación que se te presenta.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Permítete adentrarte en lo desconocido y descubrirás una fuerza interior que no sabías que tenías. Andarás algo estresado o estresada por un asunto de trabajo o casa que no se ha resuelto a tu favor, pide ayuda o pide un consejo con alguien que haya pasado por la misma situación, te va a ayudar muchísimo.

Quien te quiera te va a querer con ese carácter que te cargas ancina que no trates de cambiarlo para complacer a nadie, no te creas de chismes que llegarán a tus oídos, estos días solo son rumores de gente tonta que te quiere arruinar tu dicha y sacarte de tu círculo de estabilidad.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, Atrévete a explorar nuevos caminos y a salir de la rutina. En los dineros vienen cosas positivas, ya que te llegará un dinero extra que te debían o de un pago por servicios. Posibilidades de cambio de artículo electrónico o compra.

Tu buen sentido de humor, tus cambios y tu insistencia en el cumplimiento de tus metas y sueños son lo que te identifica de las demás personas, eres un ser tranquilo, lleno de alegría, que sueles ser el mejor o la mejor amiga, pero cuando sobrepasan las líneas de tu paciencia sueles transformarte en un ser sin piedad quien busca venganza y siempre logra hacer pagar las traiciones.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Canaliza tu enfoque y trabajo duro en tus metas y verás cómo alcanzas nuevos niveles de éxito. Podrías tener problemas con tu carácter, ya que te cae de la fregada que las personas no hagan las cosas bien, eres muy perfeccionista en unas cosas, pero en lo que respecta a tu vida se te olvida dicha perfección.

No te achicopales si algo no sale como esperas, no permitas que tu pareja te manipule a su imagen y semejanza. Podrías subir de peso en las próximas semanas, le has entrado duro a las de harina y a los refrescos, cuida más tu alimentación, recuerda que eres de lenta digestión y metabolismo.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, esta semana, tu originalidad y creatividad estarán en pleno esplendor. Deja volar tu imaginación y sorprende al mundo con tus ideas innovadoras. Movimientos en muchos aspectos de tu vida, ya que podrías andar bien bipolar y con cambios en tus decisiones.

Ponte más creativo para alcanzar tus proyectos y compra las herramientas necesarias Foto: Especial

Semana perruna, vienen buenas oportunidades de ligue sano, necesitas ser un poco más liberal y lanzarte por esa persona que te gusta y mueve tu mundo, ya no pierdas más tu tiempo, si es parta ti no dudará en aceptarte, si no lo hace al menos no seguirás alimentando esperanzas e ilusiones pendejas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, deja aflorar tus sentimientos más genuinos y conecta con tu intuición. Tu empatía natural te permitirá comprender y ayudar a los demás de manera única. Tu corazón generoso es una luz en la oscuridad.

Déjate de tantas fregaderas y ponte atender tu ingrata vida que se la está llevando la tostada por estar pensando en cosas que no te dejan nada de provecho. Amor de una noche se podría presentar en próximas fechas. En la medida que des recibirás; sin embargo, en tu paso encontrarás gente tonta que no vale madres y podría hacerte la vida de cuadritos o de plano, solo obtener algo sin darte nada.

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

Estos son los 3 signos que recibirán importantes sumas de dinero en los próximos días

Afortunados, estos son los signos que recibirán un golpe de suerte del 4 al 10 de octubre, según la astrología oriental

DRV