El tierno y sencillo habito que vuelve a las parejas más felices, según la ciencia

Muchos aseguran que el fenómeno del amor es complicado porque las relaciones interpersonales también son complejas. Las interacciones de pareja han sido estudiadas por siglos; sin embargo, aún no se acaban de entender por completo, pues cada persona es distinta y vive bajo contextos y culturas diferentes.

Científicos, matemáticos, psicólogos, entre otros especialistas en el área del "corazón" han unido esfuerzos por explorar las herramientas y técnicas que, como si se tratara de una fórmula o receta, vuelvan a una relación más feliz y fuerte.

Foto: Pexels

¿Cuál es el hábito que vuelve a las parejas más felices?

Un estudio realizado a 154 parejas por el Journal of Personal and Social Relationships descubrió que el uso de apodos adorables tiene relación con la felicidad que existe entre la pareja. Aquellos que usaban más nombres considerados como "ridículos" eran los más satisfechos con la pareja y los que se sentían con más conexión. La investigación explica que estos apodos son un lenguaje o palabras creadas por nosotros mismos para referirnos con ternura a nuestra pareja.

Según el estudio mientras más palabras "cursis" se diga una pareja, más éxito tendrán en su relación. La explicación de los investigadores radica en que la satisfacción en la pareja está directamente relacionada con el uso de estas palabras, porque estos incrementan la comunicación y conexión.

Cabe resaltar que antes de referirnos a nuestra pareja con un sobrenombre, éste debe estar consensuado por la otra parte. Lo aconsejable es no llamar a las parejas por sus apodos en situaciones profesionales, con amigos o familiares, pues podría resultar incómodo para ellos.

Foto: Pixabay

3 pruebas para saber si es amor verdadero

De acuerdo con el psicólogo Arturo Torres, Licenciado en Sociología por la Universitat Autónoma de Barcelona, quien redactó el artículo mencionado, las pruebas de amor no tienen porqué consistir en cosas que le exigimos a la pareja para que demuestre hasta qué punto cree en la relación; simplemente se trata de observar la interacción sentimental y pararse a considerar si entre dos personas hay emociones derivadas de situaciones que hagan pensar en un proyecto compartido e ilusionante a futuro.

1. No le importa mostrar enamoramiento en público

Dicen que cuando alguien está interesado en una persona, se nota, pero cuando no lo está, se nota aún más. Aunque si bien hay personas que no se sienten cómodas expresando muestras de amor en público, al fin y al cabo, el placer de compartir esos momentos debería compensar de sobra la incomodidad de que los demás vean, pues según el especialista, "expresar los sentimientos no es ningún delito".

Foto: Pexels

2. Invierte esfuerzo en escuchar

Las conversaciones cara a cara que se dan de manera rutinaria son una de las mejores pruebas de amor, pues si hay un interés por las características mentales de la pareja, se notará en la actitud, lenguaje no verbal, y la presencia o ausencia de impaciencia por que termine de hablar. Lo único a lo que deberíamos atender es el punto de vista del otro. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en este mundo laboral tan exigente, hay veces que el desinterés se podría confundir con cansancio.

3. No le cuesta disculparse

Los seres humanos son imperfectos, así como cada uno tiene sus cualidades que se pueden potenciar con las de la pareja, existen defectos que pueden derivar en discusiones, malos entendidos y conflictos. De ahí que hasta en las parejas más perfectas abundan los errores. Cuando aparecen por parte de la otra persona, hay que fijarse si se disculpa, así como el modo en el que lo hace. El también sociólogo apunta que si el orgullo pesa más que la voluntad de que el otro se sienta mejor, algo falla en esa relación.

SIGUE LEYENDO

Galilea Montijo: el tierno apodo con el que llama a su apuesto novio español

El tierno apodo que V de BTS usa con su “novia” Jennie de BLACKPINK