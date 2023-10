Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 31 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 31 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Cuida la quincena en estas fechas o estarás celebrando el Día de Muertos... de hambre. Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, amistad sufre accidente. Ten cuidado con una persona que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones, solo quiere sacar información. Si tienes guardado algún atuendo para una ocasión especial, no esperes esa ocasión, usa todo lo que tienes nuevo, eso renovará energías.

Un familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes. Mucho trabajo o estrés en casa. Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, No se rindan ante los desafíos; su paciencia dará sus frutos, sigan cavando Amistad te contará sobre una persona que te cae mal y te dejará muy intrigado o intrigada, no te metas en esas cuestiones que nomás te ponen de malas, aprende a poner atención solo a tu vida y lo demás que se vaya a la tiznada.

Cuida mucho tus palabras, ya que a finales de semana saldrán de tu boca con dolo y podrían ocasionar discusiones con seres queridos. Te vas a enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Cuidado con caídas y perdidas de objetos, porque estarán a la orden del día. Ten cuidado con un chisme que se desatará de ti entre tus amistades.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no permitas que comentarios negativos te afecten el día. Días en los que necesitarás dedicarte más a ti antes que otras personas. La vida te llenará de sorpresas este mes que inicia, ya que una persona a quien quieres y amas mucho podría comenzar a sentir atracción por ti.

No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo. Amor del pasado se presenta en tus sueños.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la luna les guía hacia conexiones emocionales más profundas. Abrid vuestro corazón. No permitas que la costumbre afecte tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo.

Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría, si con quien estás ya no te llena el tanque es momento de decir, next. Aprende a que se te resbalen todas esas cuestiones negativas. Suerte en juegos de azar.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, brillen con su esplendor y su carisma, porque el mundo es su escenario. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean.

Amistad del pasado, regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida, pero bien que te destantea y estorba y no deja entrar a nadie más.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, en su mundo perfeccionista, los detalles son reyes. Pero no olviden ver el bosque por los árboles. Escuchen a su intuición y dejen que la vida fluya. Problemas en la familia se avecinan, pero sabrán arreglar dichas situaciones.

Traes muchos proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte, un familiar te ayudará con negocio que quieres poner. Si tienes pareja se vienen momentos muy buenos, mejorará mucho la relación. Se planea un viaje y vienen reencuentros familiares. No, no temas a cambios en tu vida, ve por lo que quieres y no te quedes con ganas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, sigan su corazón y busquen la justicia en todo lo que hagan. Días de reflexión y semana llena de sueños y metas, algunas veces te desesperas el no concretar nada, pero debes de tener presente que lo único que te va a caer del cielo es el agua, aprende a darte cuenta de que lo que quieres y deseas lo conseguirás en la medida que trabajes y luches por conseguirlo.

No tienes por qué dar explicaciones a nadie, aprende a ser feliz con lo que tienes y eres ya no permitir que nadie se sobrepase contigo y aprende a respetar tus ideales.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, este que viene es el momento para explorar su poder personal. Es probable que un día de estos te lleguen noticias de persona que es importante para ti y no te va a gustar lo que vas a escuchar. Ponte alerta a tus sueños, ya que te mostrarán grandes verdades y cuestiones que te costaba comprender.

Amores del pasado siempre presentes, pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estás en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios. Sentirás necesidad de cambiar algo de tu vida que nomas no te deja más que dolores de cabeza.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, salten de la rutina y abracen la aventura. No te permitas fracasar una vez más, ha llegado el momento de que te perdones tus errores del pasado y comiences a ver más por tu felicidad y tus necesidades antes de querer resolverles los problemas y la vida a otras personas.

El día que aprendas a quererte y respetarte mucho más, quizás ese día conozcas el verdadero amor propio y podrás darte cuenta de que nadie es indispensable en tu vida. Una amistad se alejará de tu círculo de amistades, no te sientas mal y deja ir a quien no quiere quedarse ni seguir en tu vida. Respira hondo e inicia de nuevo, ya que nuevas oportunidades están por iniciar.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, aprovechen su disciplina y construyan los cimientos de sus sueños más grandes. Días llenos de bendiciones te esperan, no confundas tus metas y planes ni los cambies por seguir a quien quizás en tu futuro ya no esté contigo.

Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar, ya que podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. Se aproxima la visita de gente inesperada en fechas próximas. Es probable que subas un poco de peso, deja de flojearle tanto y ponte las pilas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, rompan las reglas y revolucionen el mundo. El pasado comenzará agobiarte más que nunca, ya que esas personas del pasado retornan y quizás te den algunos problemas. Cuida mucho la cuestión de los trámites y pagos porque podrías cometer un error.

Ten cuidado a quien le escribes mucho, porque podrías enamorar a una persona por la que no sientes nada más que agradecimiento. Te viene un viaje y un cambio en tu económica, no gastes dinero que no tienes y comienza a pensar en un negocio, ya que te va a venir perfecto para resolver algunas deudas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, hay una conexión espiritual y empatía son sus dones, Piscis. Abrazar su intuición les llevará a un lugar de comprensión profunda. Si tienes pareja ten mucho cuidado con lo que saldrá de tu boca, ya que podrías ocasionar un pleito al traer situaciones de tu pasado que debieron de haber quedado ya superadas.

Algunas veces tu sentido de humor ha cambiado mucho, te has vuelto algo frío o fría y comienzas a desconfiar de todo mundo, eso se debe a ciertas situaciones que viviste en tu pasado. Si tienes pareja, los celos y desconfianza aparecerán debido a ciertos actos de tu pareja que dejarán ver que no ha sido sincero o sincera en toda la extensión de la palabra.

