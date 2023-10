Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 3 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 3 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

No caigas en cualquier mensaje que te hable bonito, busca al más sincero Foto: Especial

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, tú tienes el poder para ser el líder galáctico que estás destinado a ser. Si tienes pareja y esta se ha tornado distante podría ser a causa de cierta persona que le ha metido falsas ideas o le ha andado coqueteando. No tienes porque defender a tu pareja ni espantarle a nadie, si tu pareja en realidad te ama y valora no te faltará.

Eres muy de que te gusta que te digan cuanto te quieren a cada momento y no es para menos eres un signo hecho de amor y tocado por Dios; sin embargo debes aprender que no porque no te lo digan o te traten como tu deseas significa que no te quieran, aprende a aceptar las distintas conductas de los signos y a entender su forma de ser.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, despliega tus poderes de seducción y deja que tu encanto magnético atraiga lo que más deseas. Es probable que una amistad sienta interés por ti, algunas veces el buen trato puede confundir a las personas y la necesidad de atención puede crear sentimientos falsos, ten cuidado pues podrías dañarla.

A la fregada la gente mustia doble cara, no tienes necesidad de estar aguantando esas tonterías, recuerda que quien te busca te encuentra, manda todo eso a la chingada y púrgate de tanta falsedad y mentiras con las que estas rodeado, esa gente no tiene qué hacer ni vida por eso es que buscan cada momento pa dañarte..

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, conquista con tu encanto mágico y deja que la energía inagotable de los gemelos te convierta en el centro de atención. Que no te de miedo talonearle y ofrecer lo que viene siendo la caricia siempre y cuando lo hagas con responsabilidad y la persona correcta.

Se visualiza estrés laboral y te llamará mucho la atención una persona que conocerás por una red social. No te dejes embaucar por personas que solo podrían arrastrarte a los vicios o meterte en pedos que serán bien complicados de salir. Amores del pasado siempre estarán en tu mente pero no en tu vida, así que déjate de tonterías y ridiculeces y ve por lo que quieres y de verdad te interesa.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Deja que tus emociones guíen tus decisiones y abraza tu capacidad de amor incondicional. No todo mundo es para siempre y nadie es indispensable así que disfruta a las personas el tiempo que estén contigo.

Chismes en puerta te podrían poner bien encabritado o encabritada, no des pie a que te afecte, recuerda que solo tu sabes quien eres y se esas personas no te dan pa el gasto no tienen por qué fregados estar opinando. Si tienes pareja ármate de valor y dile eso que te has estado guardando, es momento de poner las cartas sobre la mesa y que sea lo que tenga que ser, entre más rápido soluciones cualquier problema más rápido encontrarás la paz que necesitas en el área sentimental..

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, la cámara cósmica está puesta sobre ti y tu carisma deslumbrante iluminará cualquier lugar en el que te encuentres. Probablemente sientas necesidad de mandar todo a molestar a su madre, te desespera mucho el no poder concretar planes por los que te ha sudado un chorro la frente, recuerda que la constancia será la clave para que logres dichos planes.

Amor de una noche a finales de semana, ten cuidado con infecciones vaginales o cuestiones que tienen que ver con virus y bacterias. No temas a cambiar tu forma de ser siempre y cuando sea para mejorar como persona. Una amistad se retira de tu vida y te dolerá mucho sin embargo te dejará una gran enseñanza que estará contigo el resto de tus días.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, presta atención a los detalles y deja que tu mente aguda te guíe hacia el éxito. Bájale dos rayitas a tus cambios de humor y no te desquites con quien ni la debe ni la teme, aprende a controlar tu fregado humor y ser más pacientes con las personas.

Estrés laboral o en escuela se aproxima andarás bien estresado, necesitas organizar más tus tiempos para que no te la veas tan apurado. Tus inseguridades comenzarán a pasar, empezarás a entrar en un ciclo más estable en el cual el orgullo bajará de nivel. Un amor de tierras lejanas regresa y la relación será más solida que nunca..

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, Cultiva la armonía en tus relaciones y deja que tu encanto innato atraiga a las personas adecuadas. Vienen cambios importantes en tu estado de ánimo pues ciertas situaciones que sucederán en estas fechas te harán madurar un chingo y valorar las pequeñas cosas de la vida.

Pudiste haber tenido la oportunidad de abrir lo que viene siendo tus sentimientos por una persona que significa mucho para ti pero sin embargo el miedo a fracasar en una relación no te deja avanzar, disfruta cada momento que la vida te brinda y dale vuelo a la hilacha que no sabes hasta que día estaremos en este mundo, abre tu corazón y muestra tus sentimientos y no te quedes con ganas de decir lo que sientes a las personas que quieres o amas.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, despliega tu sensualidad y déjate llevar por la pasión ardiente que te caracteriza. Cambios importantes en el rumbo de tus planes, no descuides tu esencia ni tu forma de ser con tal de complacer a otras personas que no sirven ni para ir a la tostada.

En estos días hay muchas posibilidades de reencuentro con amistades que tenías mucho de no ver, recordarán momentos muy perros o se fortalecerá la amistad. Viene una situación muy importante que te va hacer reaccionar y valorar mucho a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu espíritu libre y valiente te llevará a lugares inimaginables. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas.

No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, trabaja duro y con determinación para lograr tus metas. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus fregados cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos.

Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Ya no te confíes tanto, ve tras eso que quieres y que nadie te quite las intenciones de lograr esos proyectos que tienes en mente.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, rompe las cadenas de lo convencional y demuestra tu autenticidad al mundo. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. No permitas que chismes de vecindad te afecten, recuerda que eres de los signos más envidiados pues sueles conseguir siempre lo que te propones y no sueles detenerte por nada.

Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombre pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, tu sensibilidad y empatía te permitirán amar incondicionalmente. Una situación algo confusa te va hacer valorar lo que tienes a tu lado. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo.

Manda lejos todo eso que te estresa y te quita el sueño o de lo contrario jamás saldrás de esos pensamientos pesimistas que te están afectando. A veces confías tanto que por eso te duelen los golpes cuando descubres sus mentiras. Familiar necesitará de ti en estas fechas, muéstrale tu cariño y no te quedes con ganas de expresar lo que sientes.

