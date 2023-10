Aparecen misteriosos círculos de hada alrededor del mundo y está es la insólita razón: FOTOS

Las hadas son criaturas mitológicas que forman parte de las leyendas y folclore de muchas culturas alrededor del mundo, especialmente en la tradición celta y europea. Se les describe generalmente como seres pequeños, etéreos, mágicos y con alas, aunque sus características específicas pueden variar en diferentes relaciones y culturas.

A lo largo de la historia, se ha creído en la existencia de hadas por algunas personas, mientras que para otras son simplemente figuras de la mitología y la fantasía, sin embargo, ahora el discurso de las hadas ha sido revivido luego de que un estudio revelara que los "círculos de hadas" existen y están presentes en todo el mundo.

Las hadas están presentes en la mitología de cientos de culturas. Foto: etsy.com

¿Qué son los círculos de hadas?

A pesar de que la ciencia ha comprobado que existen los "círculos de hadas", lo cierto es que estos no son (como muchas personas pensarían) formaciones creadas por estos seres voladores mitológicos, sino que simplemente se trata de patrones circulares de vegetación que se encuentran en varios entornos naturales en todo el mundo, especialmente en regiones áridas o semiáridas.

Así lucen los círculos de hada. Foto: National Geographic

Estos círculos de vegetación han sido objeto de interés y misterio durante mucho tiempo, y se han propuesto varias teorías para explicar su formación, pues se caracterizan por un área central donde generalmente falta vegetación, rodeada por un anillo de vegetación más densa y saludable.

¿Cómo lucen los círculos de hadas y dónde se encuentran?

Una nueva investigación publicada en la revista especializada en ciencia Proceedings of the National Academy of Sciences ha descubierto que estos discos de tierra y vegetación se encuentran mucho más extendidos de lo que se pensaba, pues los círculos pueden variar en tamaño desde unos pocos centímetros hasta varios metros de diámetro.

A menudo, el área central de un círculo de hadas es estéril, con tierra desnuda o solo arena y estos se han encontrado en varios lugares alrededor del mundo, pero los más famosos y extensos se encuentran en el desierto de Namib, donde las condiciones son extremadamente áridas.

También se han documentado círculos de hadas en Australia, particularmente en áreas áridas como el desierto de Simpson, así como también los han encontrado en algunos estados de Estados Unidos como Arizona y Nuevo México, en áreas desérticas, así como en diversas partes de África del Sur.

¿Por qué surgen los círculos de hadas?

Una teoría sugiere que las termitas pueden ser responsables de la creación de estos círculos al comer las raíces de la vegetación en un patrón circular, mientras que otra de las teorías plantea que la competencia por recursos, como el agua y los nutrientes del suelo, entre las plantas cercanas puede llevar a la formación de los círculos.

Algunos científicos sostienen que los círculos de hadas pueden ser el resultado de procesos hidrodinámicos y geomorfológicos, como la acumulación de agua subterránea o patrones de drenaje en el suelo. A pesar de los diversos motivos planteados en distintos de los territorios con condiciones específicas donde se han encontrado, lo cierto es que los círculos de hadas son formaciones naturales de vegetación que generan misterio y asombro debido a sus peculiaridades.

