Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 27 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 27 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Es viernes y los juegos de azar se acercan; cuida tú dinero Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, son tan impacientes que hasta el reloj se impacienta con ellos. No tienen frenos, son como cohetes listos para despegar. Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale golpes para lograr tu meta y objetivo.

No te preocupes tanto si no has logrado consolidar una relación, ya que no son los tiempos correctos para ti, en la medida que avancen los días, conocerás una persona que llegará a tu vida por una red social o por una amistad. No busques la manera de caerle bien a todo mundo, porque jamás lo lograrás, recuerda que no somos moneditas de oro.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, son tercos como una mula y, a veces, tan lentos como una tortuga. No ruegues ni mendigues, cariño a quien no le importas, no vale la pena bajar al fango por alguien que no lo valora, no comas alimentos que sabes que te están haciendo bolas el engrudo y no esperes nada de nadie, solo así empezarás a ser feliz.

No guardes rencores por quienes te fregaron la vida en el pasado, adiós con sus vidas. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha amolado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, son como cambiar de canal constantemente, nunca sabes qué esperar. Son la montaña rusa de los signos Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas.

No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa con más fuerza, posibilidades de revivir la llama del amor, no confíes nuevamente, mantén siempre la guarda para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. Un familiar requiere de tu atención, ya que, aunque no lo parezca, se ha sentido solo o sola.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, son como cangrejos con su caparazón duro pero suave corazón en el interior. Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado. No juzgues a las personas y menos si desconoces el camino que recorrieron.

A medida que pase el tiempo lograrás comprender el porqué las cosas no funcionaron y que muchas veces es mejor estar solo que con alguien que te llenaba de reproches y mediocridades y media. A veces caes en situaciones bien difíciles que te hacen hacer y decir cosas muy perras y personas que te rodean suelen sentirse ofendidas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, hay embarazo en puerta en la familia o amistades. Empezarás a madurar muy pronto, ya que estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas si no has podido resolver la tuya. La comunicación y respeto siempre será la clave para fortificar su amor.

Cambios o arreglos de documentos en puerta. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Si tienes una relación, es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Amores pasados desaparecerán de tu vida, personas nuevas llegarán, pon un filtro y no des entrada a cualquier hijo de la tiznada.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, a medida que pasen los días, te sentirás un poco deprimido o deprimida por ciertas cuestiones familiares y sentimentales que no han resultado cómo quisieras. Tienes mucho miedo de enamorarte, ya que en el pasado te hicieron la vida de cuadritos y arruinaron en gran medida, ten presente que las oportunidades no esperan.

No te atontes, es necesario que mentalices hacia dónde vas y qué vas a hacer para lograrlo, no te deprimas si no tienes alguien a tu lado, recuerda que viniste solo y solo te irás, el amor debe de ser libertad, confianza, fidelidad y respeto, si se ha perdido algo de esto es importante que pienses que necesitas, ya que está claro que tu pareja ya no llena los requisitos en tu vida.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, son amantes de la paz y la justicia, y harán cualquier cosa por evitar un conflicto. Si tienes pareja déjate querer y no seas tan exigente. Un dolor en la espalda o piernas podría ponerte de mal humor, necesitas que tu tiempo y esfuerzo se centren en lograr recuperar tu cuerpo criminal a quien has descuidado por pura flojera.

A veces das más de lo que debes y por esa razón es porque sales lastimado o lastimada, no des todo en el primer momento recuerda que en el amor debe de haber reciprocidad y si no recibes en la medida que ofreces algo está mal. No esperes recibir nada de nadie y enfoca tus energías, capital y fuerzas en lograr tus metas y sueños, ya que en pareja se te será mucho más difícil.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, descubrirás que tu expareja te mintió o engañó muchas veces y tú ni cuenta te distes. Aprende a desconfiar más de las personas, porque a veces confías tanto que por eso te duelen los golpes cuando descubres sus mentiras.

Tu buen sentido de humor y manera de ver la vida son pieza clave para atraer al ser amado, pero tampoco abuses y confíes tanto en esas virtudes, ponte las pilas para recuperar tu cuerpo criminal, hazlo por ti y no para a gradar a otras personas. Cuídate de dos amistades, andan ladrando tontería y media de ti y quieren perjudicarte.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, su espíritu libre y optimista les guiará a través de desafíos emocionantes. Corre hacia sus sueños con alegría y entusiasmo. No busques maneras de sentirte triste, mejor busca maneras de cambiar tu manera de actuar y ver la vida, recuerda que la tristeza y depresión se hace vicio.

Se avecinan grandes cambios en tu vida, entras en un ciclo muy perro en el cual lograrás grandes metas, confía más en ti y no permitas que las tonterías y malas vibras de otras personas no te dejen avanzar, recuerda que en la medida que trabajes y te partas el lomo en lograr tus sueños será en la medida que los conseguirás.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, son ambiciosos, trabajadores y siempre tienen un plan maestro en mente. Son tan serios que incluso sus chistes son calculados. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas.

No temas a nuevas oportunidades en el área de proyectos, ya que ahí podría estar la clave a tener mejores ingresos. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Debes aprender a no confiar en quien solo te busca cuando te necesita, envíalos a la tiznada por paquetería, no vale la pena perder su tiempo con alguien que no te valora. A veces te atontas mucho, quien te quiera te querrá de tiempo completo y no a ratos.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, siempre están un paso adelante en ideas innovadoras y son tan excéntricos que a veces parecen ser de otro planeta. Ten cuidado con eso, ya que podrías perder grandes cosas. Un viaje se aproxima y reuniones familiares te ayudarán a estar mejor.

Ya deja de seguir tropezando con las mismas piedras, y deja de seguir con tu rutina que te está mermando tu vida y la de tu pareja en caso de tenerla, suelta eso que te hace daño, no le eches más limón a la herida y deja de martirizarte y pensar en auto afectarte. Eventos sociales importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, son tan compasivos que podrían salvar a todos los animales del planeta si pudieran. Recuerda que todo tiene un porqué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires, ya que tarde o temprano regresará a ti.

Valórate más y aprende a no dar todo, porque puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Eres de buenos sentimientos y noble, te enamoras bien fácil porque no buscas la gran cosa en tus parejas, solo necesitas un poco de cariño y atención para sentirte querido o amado.

