Conoce cuáles son los números de la suerte de cada signo este lunes 23 de octubre

El horóscopo se ha convertido en la posibilidad de sentirse guiada por un consejo ya que para los expertos en la materia, si entiendes los signos puedes predecir el futuro inmediato de una forma muy sencilla. Es por eso que a la hora de echarle dinero a la suerte, es importante que te dijes que dice la astrología.

Los signos del zodiaco cuentan con números de la suerte para el día de hoy, pues la idea es que te sirva este dato para que lo incorpores con actividades que te transmitan buena energía en la jornada ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico para que puedas ganar un dinerito extra.

Suerte. Fuente: Especial Heraldo.

Para que tengas un ejemplo del horóscopo, es probable que hayas soñado con algún animal en articular pero no entiendas el mensaje que quiere darte el universo, bueno la astrología te lo puede dejar claro y decirte que eso que sonaste es un número en particular que te puede traer suerte en el día de la fecha.

Como bien sabes, los signos del zodiaco representan una característica particular de las personas y no son todos iguales por ende, cada uno tendrá un número en particular sin la necesidad de que tenga que ser igual para todos. Sin más para decir, vamos a ver cual es el número que te ha tocado.

Los números de la suerte de cada signo

Aries

3, 7, 12, 24, 35, 43

Tauro

4, 18, 26, 28, 33, 47

Géminis

2, 17, 21, 30, 38, 42

Cáncer

9, 15, 29, 33, 37, 46

Leo

6, 11, 20, 27, 35, 42

Virgo

3, 17, 25, 32, 36, 49

Libra

5, 11, 20, 26, 33, 45

Escorpio

9, 16, 21, 34, 38, 42

Sagitario

6, 14, 17, 26, 39, 43

Capricornio

3, 7, 12, 24, 36, 45

Acuario

2, 11, 20, 27, 33, 49

Piscis

5, 13, 17, 25, 38, 42

