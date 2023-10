Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 22 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este domingo 22 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero y que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en su vida, específicamente en la parte espiritual.

Se acaba la semana y podrías gastar dinero que no tienes, sé inteligente Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, agárrate fuerte, porque se avecina una tormenta de pasión y desafíos. No descuides mucho la relación con tu familia, ya que podrías crear conflictos y rencores entre ustedes. Aguas con pérdida de objetos. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo, pero que sea para cerrar cuestiones que quedaron inconclusas.

No trates de engañar a las personas y sé sincero, el amor entra en tu casilla y puede que esta vez te atrape como no te imaginas, se ve un compromiso y estabilidad sentimental con persona de piel aperlada a canela. Ten presente que quien te quiera te lo demostrará con hechos y no solo con palabras, la vida te pondrá grandes pruebas, las cuales te harán valorar a tu familia.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es hora de dejar que tu artista interior brille con todo su esplendor. Deja de lado la rutina y sumérgete en un mundo de colores y emociones. Cambia tu forma de sentir y sé más corazón, pero siempre muy atento a traiciones y mentiras. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en él.

Deja de pensar que todo el mundo está en tu contra, pon tu mirada en lo que quieres y deseas y ve tras eso, no esperes que la vida te lo quite y al final te quedes viendo o esperando. Si piensas mal de todo mundo en tu vida, concretarás algo. Si tienes pareja los celos y la inseguridad podrían amolar la relación, últimamente se guardan muchas cosas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, aclara malentendidos y abre tu corazón al entendimiento. Las palabras tienen el poder de sanar, así que úsalas con sabiduría. Un sueño te revelará grandes cosas. Cambios en estado de ánimo y posibilidades de ir a una fiesta o evento, te encontrarás con personas que te caen bien mal.

Estás en un ciclo lleno de cambios, algunas veces te gustaría encontrar algo sólido, después, cuando empiezas la búsqueda, conoces a cada persona que te decepciona y te hace creer que eso una pérdida de tiempo. Deja las cosas que no te dejan avanzar en el pasado y céntrate en tus proyectos.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, cambios en tu sentido de humor, ten cuidado con lo que dices, ya que podrías herir a personas que son muy importantes para ti. Ya en otras ocasiones te afectaron, pero eso no significa que siempre vas a vivir de rodillas, date la oportunidad de iniciar de cero, ten presente que el amor no se acaba, solo cambia de cama.

Te vienen cambios perros, tu carácter que te cargas empezará a tomar forma, ya que has barrido con medio mundo sin importar si son o no culpables, date la oportunidad de enmendar cualquier error que pudiste haber cometido, los tiempos son perfectos para hacerlo. Te decepcionará persona por la que comenzabas a sentir cierta atracción.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, el mundo está ansioso por verte en tu máximo esplendor. ¡No temas ser el protagonista de tu propia historia! Ten cuidado con caídas en estos días, ya que podrías darte en la gestora de tus días. Viene un nuevo amor por parte de una amistad o mediante una red social, posibilidades de cambio de trabajo o de mejorar ingresos.

Siempre bueno, noble, entregado, das sin recibir y eso en gran medida te había causado problemas o conflictos, despreocúpate que la vida te recompensará todo eso, llegará a ti una persona que te hará cambiar la manera de sentir y de pensar, el ser que había esperado toda tu vida está por llegar o ya ha llegado a tu vida.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, la recompensa se encuentra en los detalles bien cuidados. Debes aprender a ser más despedido de las cuestiones materiales y buscar algo más intenso como los sentimientos, en la medida que descubras la esencia de las personas te darás cuenta lo que de verdad importa en esta vida.

Comprenderás que a pesar de tantas cosas por la que has pasado, has sido feliz en algún momento de tu vida. Amores nuevos, llegan viejos, se olvidan, lo importante es que no te quedes inmóvil y disfrutes de cada oportunidad que se te presenta, así como aprende de ella.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, enfócate en tus relaciones y busca la armonía en cada aspecto de tu vida. No te conformes con menos que el amor verdadero. El día que aprendas a no esperar nada de nadie quizás seas un poco feliz. Tu falta de amor propio hace que cometas el más grande amor de enamorarte de quien solo te da migajas de atención.

No sabes decirle no a tus amistades y por eso después te lamentas. Es posible que por la noche sientas algo de cansancio y tristeza, ya que hay sucesos que no han sucedido y los añoras más que nunca. Si tienes pareja busca la manera de crear buenos momentos y no solo estarle picando el buche para crear conflictos.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, abraza tus miedos y obsesiones, porque a través de la transformación, encontrarás un poder inquebrantable. Probabilidades de viaje a una playa o ciudad colonial. Hay momentos en que desconfías mucho de la persona que está a tu lado, si hay dudas esa relación jamás va a prosperar, necesitas poner los pies en la tierra y saber hacia dónde te diriges para evitar cometer los mismos errores de antes.

Careces de tacto y pelos en la lengua, la verdad, la sinceridad y tus palabras tan crudas son lo que te hacen distinto a las demás personas. Tu fuerza y tu carácter aleja mucho a las personas y eso te agrada, ya que sabes que quien pueda soportarte en días grises será quien te merezca en tus mejores momentos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tu sed de conocimiento te llevará a descubrir un nuevo mundo. Si tienes pareja, escenas de celos y desconfianza ocasionarán conflicto. Busca a las personas que te transmitan paz y aléjate de quien te incomode, recuerda que nadie va a trabajar en tu felicidad más que tú mismo.

Echarás de menos a un familiar que vive en tierras lejanas. Ya no confías tan rápido en las personas, te gusta cobrar caro la traición y no te cuesta pedir perdón. Tu buen corazón siempre te lleva a la tristeza, sueles dar de más, eres noble por naturaleza y entregado, cambias rápido de estado de ánimo y puedes convertirte en el peor de los enemigos.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, Escala las montañas de tus objetivos con determinación y paciencia. El éxito está a tu alcance si persistes. La vida te ha golpeado tan fuerte que ya los golpes te sabes a caricias. Cuidado con retornos del pasado, no tiene nada nuevo que ofrecerte, no aparentes lo que no eres.

Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga el qué dirán, que estés soltero o soltera no significa que puedas disfrutar y estar con o con las personas que se te dé la gana, recuerda que la gente siempre hablará.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, abraza tu singularidad y busca soluciones fuera de lo común. El mundo necesita tu visión revolucionaria. Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas mal con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente.

Odias la inmadurez y la conformidad de las personas, siempre irás por más. Tus bienes, la buena vida, lo económico y todo lo que lleve a tu estabilidad será tu mejor postre. Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ayuda a los demás y fluye con las corrientes emocionales. Tu empatía cambiará vidas y traerá bendiciones. Deja de pensar que todo mundo está en tu contra, cada quien tiene lo que merece y el resultado de lo que hoy te sucede es consecuencia de tu pasado.

Deja de quejarte por tu cuerpo, si algo no te gusta échale ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás nada. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión. No tienes la capacidad de volver a confiar en quien te traiciona, sabes cobrar caro cada traición, tu familia, tu talón de Aquiles.

