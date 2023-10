Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 21 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 21 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero y que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en su vida, específicamente en la parte espiritual.

Inicia para ti la última semana, pero no despilfarres en cosas que no necesitas Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, Las estrellas te sonríen y te empujan a dar pasos agigantados hacia tus objetivos. Tu energía y determinación te llevarán lejos. Cambios importantes en tu estado de ánimo en estos días, comenzarás a ver la luz en muchas cuestiones que te incomodaban.

Una persona de tierras lejanas de tu mismo signo comenzará a sentir mucha atracción por ti al punto que moverá sentimientos que pensabas que ya no tenías. No tengas miedo de realizar nuevos proyectos o entablar nuevas amistades, la vida te sorprenderá cuando menos lo imagines. Una persona con la que tenías intenciones de romance regresará con su expareja o andará de rienda suelta y te decepcionarás mucho.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, tu lealtad y perseverancia te recompensarán en grande. No te preocupes por los obstáculos; tú eres más fuerte de lo que crees. Ya no temas a nuevas oportunidades en el amor, andará una persona rondándote, no seas tan exigente en el físico y date la oportunidad de conocer más los sentimientos de esa persona.

Es momento que te pongas las pilas y sueltes todo tu pasado y esas situaciones que no te han permitido avanzar, ten cuidado con la manera en que actúas con tus seres queridos, ya que podrías estar de un humor algo agresivo y llegar a ofenderlos sin pensarlo. Posibilidades de salir de viaje o planear algo con una persona que te anda moviendo el tapete. Aguas con dos personas de tu trabajo están conspirando en tu contra para ocasionarte un problema.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, las oportunidades vienen y van. Tu mente curiosa y versátil te servirá bien. Explora, conecta y déjate llevar por la corriente. Deja de pensar que eres culpable de lo que les sucede a las demás personas, no te martirices y aprende a enfrentar los problemas sin miedo a fracasar o que las cosas te salgan mal, arriésgate a lo que viene y que sea lo que tenga que ser.

Es momento de poner en una balanza tu vida y decidas qué harás para seguir tu camino y cumplir tus metas y sueños, no te detengas por nadie y que te valga lo que la gente cree, al final ellos no te dan para el gasto ni son responsables de tus logros, metas o caídas.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, escucha tu intuición y permítete sentir. Los vínculos familiares serán especialmente importantes, y tu hogar será tu refugio. Aléjate de relaciones prohibidas, si esa persona que te gusta ya tiene pareja ni te metas porque terminarás envuelta o envuelto en escándalos, posibilidades de pérdidas materiales o de objetos.

Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Aprender en no mezclar siempre los sentimientos a la hora de que te la dejen caer o dejarla caer porque muchas veces ni adiós te dirán y terminarás muy enamorado o enamorada.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, una persona que te está empezando a interesar y empezará a sentir atracción por ti, necesitas ir mostrándole más interés para que se anime a dar ese paso por ti, no pierdas el tiempo y échale muchas ganas, ya que podrías terminar bien enamorado o enamorada.

Si tienes ya una pareja necesitas no ser tan celoso o celosa y darle su espacio y libertad para sus amistades y familia, a veces lo o la estresas con tanto cuestionamiento o celos infundados.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, la organización y la atención al detalle te llevarán lejos. Vienen noticias muy favorables con cuestiones de trabajo o ingresos extras, oportunidades de conocer una amistad con la que podrías iniciar negocio o trabajo que te va a dejar buenas ganancias, no te atontas que puede ser tu oportunidad, deja la flojera y trabaja por salir de la necesidad, estás en tu mejor momento.

Ten cuidado con tus sentimientos, has estado muy lastimado y podría terminar sufriendo de más, necesitas empezar a reparar tu pasado antes de volver amar, te enamoras rápido y eso se debe a que necesitas muy poco para sentir algo por otra persona, con pequeños detalles suelen ganar tu corazón.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, este es un momento para resolver conflictos y buscar la paz. La belleza y el amor están a tu alcance. Pon mucha atención a ese proyecto que tienes sobre un negocio, quizás ahí esté la clave para mejorar mucho en el ámbito económico.

Momentos especiales se avecinan, mejorará mucho la relación con una persona a quien quieres y con quien conforme pasa el tiempo crece un lazo más fuerte. Debes tener cuidado con subidas de peso, una hora de ejercicio diaria podría ayudarte mucho a mantenerte y verte y sentirte mejor.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, no te dejes manipular por otras personas, aprende a defender tus decisiones y no permitir que nadie se interponga en lo que tú quieres lograr y hacer. Es momento que la vida te compense todo lo que te salía debiendo, habrá momentos en que quieras soltar la toalla y otros en que traerás toda la actitud.

Extrañarás un chorro a una persona que físicamente ya no está a tu lado, ten calma que su luz seguirá cuidándote. Si no está en tus manos embarazar o embarazarte, toma tus precauciones que estás en un ciclo muy fértil donde pondrías salir tú o tu pareja con tu domingo siete.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, viajes, conocimientos y risas te aguardan. No sigas gastando tu amor, tiempo y energía y menos sigas mendigando por personas que solo son bonitas por fuera porque por dentro solo tienen miércoles, fíjate bien a quien le lloras; no pierdas tu tiempo con quien no merece ni un segundo de tu atención.

En próximas fechas podrías a comenzar a sentir atracción por una nueva persona, incluso si tienes pareja, ten cuidado con estar jugando con fuego, ya que podrías lastimar a quien te ha demostrado amor y cariño sincero, no vale la pena arriesgar lo que tienes seguro por una aventura de una noche.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no te pongas triste por lo que ya fue y se llevó la tostada o por el futuro que es incierto, deja que la vida tome su rumbo, vive el día y disfruta lo que tienes. No necesitas de nada para ser feliz, más que de tu propia compañía, quien te quiera te buscará, quien no a la tostada.

Es importante que hagas a un lado toda la fregada basura que andas cargando desde hace tiempo, muchas de las personas que te rodean solo buscan obtener algo de ti y después fregarte, no tengas miedo en mandar a todas esas personas a la tiznada, ya que solo así podrías dar entrada a cosas nuevas.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, la libertad y la innovación son tus amigas. Rompe las reglas y sigue tu intuición. Recuerda que tu signo se caracteriza por siempre lograr lo que quiere, ve tras lo que quiere, ya que en estos últimos meses de año podrías concretar algo que desde hace mucho tiempo has estado buscando.

Tus pensamientos negativos sueles atraer lo negativo, no caigas en esas cuestiones de las cuales te puedas arrepentir en un futuro, la vida te llenará de nuevas oportunidades tanto en el amor como en el terreno de los negocios.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, sueños, arte y espiritualidad te llaman. Escucha tu corazón. Un proyecto de un negocio de compra o venta que traes en mente podría ser la solución para mejorar en los ingresos.

Nuevas oportunidades en el terreno de los amores, pero no te descuides, ya que podrías cometer un error al dar todo desde un principio y no recibir nada a cambio. En el terreno de los dineros ten cuidado con lo que gastas, porque estás por entrar en una racha complicada en la cual podrías quedar mal con unas deudas que tienes.

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

Santoral de hoy: ¿Qué santo se celebra el sábado 21 de octubre?

Conoce cuáles son los signos que tendrán más confianza en sí mismos, según la astrología oriental

DRV