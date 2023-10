Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 20 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 20 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos, cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero y que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en su vida, específicamente en la parte espiritual.

Se acaba la semana y podrías gastar dinero que no tienes, sé inteligente Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, no te aceleres mucho cuando no es necesario ni tomes actitudes egoístas por quien ni la debe ni la teme, algunas ocasiones te dejas manipular mucho por tus amistades y caes en cuestiones muy tontas, sueles hacer tormentas en vasos de agua, no es necesario.

Ten en cuenta que tus equivocaciones serán tu cruz, si te caes levántate y con más fuerza, no sigas cometiendo los mismos errores del pasado o de lo contrario solo te expondrás a que te lastimen y vuelvas a caer. Es momento de comenzar a hacer realidad tus sueños, de pensar en ti y dejar de querer resolverle el mundo a las demás personas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, cambios importantes llegarán a tu vida, se te va a quitar toda la ingenuidad y pasividad que traías acarreando desde hace más de un año, es momento que te despabiles y le entres a lo que quieres y requieres en tu vida, llena tu vida de amor y momentos especiales, que te valgan las críticas de personas que no logran sueños y solo buscan fregar a los demás, eres el responsable de tu propia vida, vívela como si pagarás por ella.

Ten cuidado con chismes de vecindad, pues estarán a la orden del día, no faltes a reuniones de amistades o te expondrás a que te ruñan a tus espaldas. En la medida que confíes en lo que puedes lograr será en la medida en que lo logres, estarás algo triste en estos días o desganado, viene mucho trabajo en puerta y mentalidades fuera de lugar que no te dejan tranquilo o tranquila.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, si tu pareja no quiere seguir o se muestra indecisa, no tienes por qué seguir ahí de arrastrado o arrastrada, valórate y date la oportunidad de conocer nuevos amores. Vienen días en los cuales comenzaras a ver la luz en un problema que venías cargando desde hace tiempo.

No te dejes llevar por tu estado de ánimo, ya que estarás un poco deprimido estos días y eso tendrá nombre y apellido. Eres una persona muy capaz que siempre cumple lo que promete tu problema es que quiere que todo llegue rápido, recuerda que los sueños que más tardan en concretarse son los que dejan más satisfacción. Una caída y perdida de objeto se visualiza puede ser llaves o celular.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, amistad perderá al amor de su vida por creerse en chismes, ten cuidado con lo que sale de tu boca, podrías lastimar a personas que son muy importantes para ti.

Días de mucha reflexión te levantarás algo cansado y un poco desanimado; sin embargo, a mitad del día te entrarán unas ganas muy fuertes de comerte al mundo e intentar algo nuevo para obtener lo que quieres y deseas. Ten cuidado con quien te estarás relacionando en los próximos días, ya que estarás expuesto o expuesta a que te metan en problemas a causa de malos entendidos.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu carácter tan fuerte te puede hacer cometer grandes equivocaciones, no dejes nada para otro día, haz las cosas en el momento y demuéstrale al mundo quién eres y hacia dónde te diriges. Problemas con tu pareja a causa de celos y por una Amistad.

Una persona de tu pasado te dará la fuerza que requieres para luchar por una meta que te has trazado. Ten presente que enredarte en relaciones prohibidas solo te expondrá a dañarte, ya que lejos de tener un lugar importante de la vida de la otra persona solo te va a tocar ser el postre o plato de segunda mesa y cuando ya no sirvas te mandarán a la fregada.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, amores del pasado, ya no serán una yaga abierta, ya que comenzarás a cicatrizar todas esas heridas que una vez te tumbaron y tuvieron de rodillas, haz una promesa contigo mismo y no vuelvas a caer ni a sufrir por amor, comienza a trabajar en tu felicidad que será tu responsabilidad.

Te enfrentarás a una verdad que no te va a parecer en nada, pero tendrás que aguantarte. Ten cuidado con tus proyectos y planes, te anda rondando mucha gente envidiosa que con sus malas vibras te van a salar hasta la fregada vida, déjate ya de fregaderas, no sufras por quien solo te daña, cuando hay amor no hay traiciones.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te detengas por nada ni nadie y muéstrale al mundo de lo que eres capaz y puedes lograr, recuerda que tus límites solo tú los puedes poner, nadie tiene derecho a detener tus ganas de ser feliz y ser lo que quieres ser.

Tu familia y amistades serán tu hombro y refugio para afrontar cualquier situación que se presente. Tu orgullo siempre será tu principal problema, en la medida en que sigas guardando rencores será en la medida en que te quedes bien atascado o atascada y no logres avanzar. Cuidado con amores de una noche los cuales se harán presentes en cualquier momento.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, es posible que andes deprimido o deprimida estos días, pero limpiarás el alma y serás más fuerte mañana. Una amistad del pasado regresa con sentimientos hacia ti. Si tienes pareja y requiere de tiempo, dáselo, pero déjale en claro todo.

Algunas veces eres malo y tiras el golpe sin investigar quién fue el o la culpable, cuida más ese carácter para que no cometas los mismos errores. No pienses que el amor no se hizo para ti, que no te haya ido bien en ese terreno no significa que siempre vaya a ser así o que tu vida estará llena de soledad y carencia de cariño.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, ten cuidado con una persona de tez clara, es mujer, no tiene buenas intenciones contigo y podría meterte en algunos problemas. No desconfíes tanto de tu pareja en caso de tener, eres muy de que quieres que te repita cada momento cuanto te quiere, podrías cometer errores graves en el área de los negocios si te adelantas.

A veces desconfías mucho de tu pareja o te haces imágenes de situaciones que no existen, no te metas en problemas ni te sulfures por cuestiones que no han pasado y están lejos de suceder, vienen discusiones a causa de celos y malos entendidos, pero el fin de semana se vendrá resolviendo todo favorablemente.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, algunas ocasiones te deprimes por no lograr estabilidad emocional y eso se debe a que buscas algo perfecto, deja que la vida se encargue de ponerte a las personas adecuadas en tu vida, si te equivocas aprenderás de dicha equivocación.

No decaigas, no te dejes vencer, no permitas que otras personas te opriman en tus sueños. La fuerza para lograr tus metas y objetivos está en ti, pero si no trabajas en buscar las oportunidades, jamás lograrás concretar nada, ten presente que cuando una puerta se cierra habrá otras que abrirán. Cuidado con amores de una noche los cuales se harán presentes en estos días.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tendrás un motivo o razón que te ayudará mucho a salir adelante de todo, una persona te dará esa fuerza que requieres para acabarte el mundo. Podrías empezar a necesitar mucho de una persona de tu pasado, pero el tiempo te mostrará que hiciste bien en librarte de ese peso.

No permitas que tu altanería logré afectar a las personas que quieres o amas, andarás en estos días muy boca suelta y no te costará trabajo decir lo que siente, ten cuidado, ya que podrías dañar a personas que te quieren y han estado contigo en todo momento, recuerda que no tienen por qué pagar justos por pecadores...

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, amistad cercana se la ha pasado despotricando en tu contra, ni te mortifiques, es pura envidia de querer superarte y no poder hacerlo. Tu familia necesitará mucho de ti en estos días, date la oportunidad de llenarlos de tu presencia. Mejorarán mucho tus ingresos en próximas fechas y existe la posibilidad de realizar un viaje.

Si tienes pareja y esta insiste con errores del pasado, párale de una vez el alto y no permitas seguir aguantando esos cuentos de no acabar que solo perjudican la relación. Traerás mucha suerte en juegos de azar que deberás de aprovechar. No te dejes llevar por los rumores que escucharas sobre ti o tu familia, ya que solo buscarán sacarte de tu zona de confort.

