Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 2 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 2 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Este será el destino de los 12 signos del zodiaco

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, deja que esa llama interior tome el control y persigue tus sueños más audaces. Recuerda, tú eres la estrella principal de tu propia película. Te vienen grandes cambios en el área sentimental, ya que comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas.

Eres de buen corazón, noble y justo, te preocupas por tu familia, pero sueles cometer errores al querer cambiar tu forma de ser para poder encajar con algunas personas que no pertenecen a tu clase. Evento social se aproxima, posibilidades de echar pasión con amistad. Un familiar se enfermará. Una situación familiar que se presentará fortalecerá más la relación de sangre.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, es momento de equilibrar tu dulce y valiente naturaleza. Haz espacio para el amor y la pasión en tu vida, y verás cómo florece el romance más intenso. Un viaje con familia o amigos se presentará en próximas fechas. Te vas a enterar de que una amistad te está tomando el pelo.

Un viaje en puerta muy perro y la posibilidad de volver estudiar. No des sin entregar, recuerda que el amor es recíproco, ambos tienen que aportar la misma cantidad, si alguien no lo hace comenzarán los problemas al poco tiempo. Una noticia inesperada sobre familiar llegará.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu comunicación se convierte en tu arma secreta. Expresa tus ideas con claridad y convicción, y verás cómo los demás siguen tu camino. Eres el maestro de las palabras, úsalas para construir, no para destruir. Problemas con familiares a causa de malos entendidos y envidias. Un ex amor se pondrá en contacto contigo.

No temas a cambios en el área sentimental, es momento que seas más inteligente, disfruta las relaciones, pero también de la soltería, algunas veces te complicas mucho la vida por no poder consolidar algo duradero, a veces es mejor estar solo o sola que estar sometido a una relación enfermiza que extingue tu libertad.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, salta al agua con confianza y verás cómo tu creatividad se eleva a niveles insospechados. No temas mostrar tus colores más vibrantes y brillar como una estrella en el cielo nocturno. Vienen días de mucha reflexión en los cuales mandarás al chorizo a una amistad que ya te tiene hasta la coronilla.

Si una relación está destinada a mantenerse oculta, aléjate y no seas tan tonto o tonta que solo te quieren para robarte la caricia y cuando menos lo esperes te van a mandar al chorizo. Pon atención a tus sueños, ya que te van a mostrar una situación que está por ocurrir en tu vida.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, no descuides a tus amistades, algunas veces te metes tanto en tus cosas y cuando quieres convivir con ellas ya no se puede. A veces por querer ayudar a todo mundo dejas cuestiones pendientes. Viene evento social o reunión muy difícil, te la pasarás de lo mejor.

Posibilidades de conocer en persona a un ser que conociste por una red social, te va a caer muy bien, pero al final te darás cuenta de que es completamente distinto o distinta a lo que muestra tras la pantalla. Hay días en que quisieras volver al pasado para ser feliz, recuerda que eso quedará en tu memoria y siempre es bueno recordar esos bellos momentos, pero jamás depender tanto de ellos.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, es momento de soltar un poco las riendas y disfrutar de la imperfección. Permítete cometer errores y aprender de ellos. La vida no siempre es perfecta, pero eso no significa que no pueda ser hermosa. Abraza la magia que se encuentra en los pequeños detalles y déjate llevar por el viento de lo desconocido.

No pierdas el piso y no regreses a lo que ya pasó o fue, hay muchas posibilidades de que llegue a tu vida una persona que va a cambiar tu manera de pensar, recuerda que si la persona con la que estás o conocerás ha mejorado algunos de tus defectos estas con la persona correcta no la sueltes ni la dejes ir, no idealices tampoco al ser amado y velo tal cual, sueles enamorarte demasiado de tus parejas y por eso es que al final terminas sufriendo, cuando establezcas una relación procura que tu pareja te ame más de lo que té le amas.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, la armonía está a tu alcance, siempre y cuando te atrevas a abrazarla. Tu carácter y las situaciones del pasado son quienes te han moldeado tu forma de ser y esencia, no eres ni la sombra de la blanca palomita que eras, no te sientas mal si no quedan rastros de la persona que fuiste, al final la vida misma te preparó para ser tan perro o perra como eres y poder enfrentar el mundo.

La venganza siempre será tu mejor platillo, pero algunas veces te cansas de que las cosas siempre sean de esa forma, solo espera que la vida haga justicia y trata de no ser tú el karma de las personas. Cambios de casa o limpieza, te vas a encontrar objetos que creías perdidos. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales tomarás el control de algo que se te había salido de control.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, atrévete a explorar tus deseos más profundos y verás cómo el universo conspira a tu favor. No busques la manera de caerle bien a todo mundo, ya que jamás lo lograrás, deja que el mundo ruede y tú sigue conservando esa esencia que te caracteriza.

Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas y te dolerá en el alma, porque significaba mucho para ti. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear pareja o amistad. Una amistad será traicionada por su pareja y quizás necesite mucho de tu apoyo.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, no te limites a lo que ya conoces, aventúrate a lo desconocido y descubre nuevos mundos. Recuerda, la vida es una gran aventura y tú eres el protagonista. Ten cuidado con accidentes, caídas y golpes porque estarán a la orden del día e inclusive podría haber fracturas.

No temas a cambios y oportunidades; amores del pasado regresa, hay posibilidades de revivir ciertos sentimientos que creías muertos, no confíes tan rápido, mantén siempre la guardia para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. Cuídate de una amistad del pasado, ya que está por regresar y no tiene buenas intenciones, solo busca fregarte la existencia.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no temas soñar a lo grande y trabajar con disciplina para alcanzar tus metas. El camino puede ser desafiante, pero tú tienes todo lo necesario para triunfar. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas y un dinero extra aparecerá en los próximos días.

No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus chismes dejarán de estarte afectando tu existencia. No juzgues a las personas y aprende a comprender el porqué han llevado esa vida.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, tu individualidad se convierte en tu mayor fortaleza. No tengas miedo de mostrarle al mundo quién eres de verdad. Tus ideas revolucionarias pueden traer cambios muy importantes en tu vida y en la de los demás.

Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca, ya que no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Empezarás a madurar muy pronto, porque estás en una etapa en que tu bienestar será lo más valioso, date tiempo para ti, resuelve tus cosas y tu vida, no trates de resolverles la vida a las demás personas si no has podido resolver la tuya.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, permítete soñar a lo grande y verás cómo las piezas del rompecabezas se unen para formar un hermoso cuadro de tu vida. Mucho de lo que le platicas a tus amistades, ya que andarán de lengua suelta y pueden meterte en problemas que tienen que ver con el área familiar.

Si tienes una relación, es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Eres una persona muy fuerte y lograrás lo que te propongas siempre y cuando te esfuerces y sin mirar tus errores o caídas del pasado. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior.

