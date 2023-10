Entregan 53 millones de dólares al afortunado propietario de este billete de 1 dólar

En el mundo se multiplican las personas que se inclinan por la numismática como un pasatiempo o un hobby. Se trata del coleccionismo de monedas, billetes y otro tipo de objetos relacionados como medallas y títulos de valor. Esta actividad se enfoca también en el estudio de estos objetos, su historia y el intercambio y venta de los mismos.

Expertos señalan que la numismática nació en el siglo XIX tomando dimensiones impensadas en la actualidad. En este marco, han surgido historias por demás sorprendentes de billetes, sus historias, los antiguos y nuevos dueños. Además, las cifras económicas que se han pagado por algunas particulares monedas se han convertido en todo un fenómeno.

Una suma millonaria por un billete

Quienes se dedican a coleccionar billetes ahora están detrás de uno en particular, captando nuevamente la atención de quienes no lo hacen por un detalle muy curioso. Es muy común que quienes practican la numismática adquieran billetes de 1 dólar para sus colecciones, pero ahora hay un caso muy particular.

La atención se ha dirigido a un billete de 1 dólar que contiene un error que para muchos pasa desapercibido. El papel moneda norteamericano en cuestión posee su extremo superior derecho totalmente en blanco, un defecto de fabricación que ahora es ampliamente codiciado por los coleccionistas.

Este rasgos distintivo y único, ha convertido a este billete en toda una novedad y una reliquia que miles de coleccionistas desean atesorar. Pero lo más sorprendente que rodea a esta historia es que quien tenga este billete consigo podría recibir más de 53 millones de dólares por entregarlo a quienes practican la numismática, por lo que si tienes guardado alguno para la suerte, tal vez el día ha llegado.

