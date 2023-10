Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 17 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este martes 17 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Ganas varios juegos de azar, pero no lo malgastes en tonterías Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, eres como un guerrero imparable, dispuesto a arrasar con cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. No caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter, eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores.

No te preocupes por quien te arruinó la existencia en tu pasado, el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tú solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Andarás un poco mal en la cuestión económica, pero a finales de mes, recibirás un extra que te ayudará a salir con las deudas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, los astros te instan a plantar raíces y construir tus cimientos. Aprovecha tu persistencia y determinación para alcanzar tus objetivos financieros. Recuerda que tu signo es una esponja y absorbe lo que les rodean, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor.

Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya a incomodar a la gestora de sus días. Dinero que te debían, regresa. Aprende a valorar a las personas que te rodean, siempre están a tu lado y mandar bien lejos a quienes solo te buscan por interés.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, es el momento adecuado para establecer conexiones sólidas con quienes te rodean. Tu mente inquisitiva te llevará a descubrir tesoros de conocimiento. Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero eres bien mano larga y a veces tu humor no te funciona.

Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquiera que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida, así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés, sino aseguramiento de tu futuro.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, dedica tiempo a nutrir tu cuerpo y tu alma. Eres como la luna en el cielo, brillando con luz propia. Trata de guardar un poco de dinero, ya que vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes que entra. En los negocios se vienen grandes ganancias, lo tuyo es el comercio, eso te dejará grandes remuneraciones económicas.

En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estás hasta el copete de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera para la caricia y después ni adiós te dicen. Si tu pareja se la pasa dudando de tu fidelidad, no vale la pena que sigas dándole pruebas de que eres fiel, si no cree en ti ponle las cartas sobre la mesa.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, la atención y el reconocimiento te esperan. Una amistad anda de lengua suelta, si no le pones un alto, te vas a meter en graves problemas. No te lamentes por lo que no tienes o te cuesta tener, si te aplicas se materializará a mediados del mes de noviembre.

Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo. Vienen momentos del día en que te sentirás algo solo o sola, recuerda que la vida te pone pruebas para que valores a las personas que te rodean no las desperdicies y muestra tus sentimientos por las personas que quieres.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, tu enfoque en la perfección te servirá bien en todos los aspectos de tu vida. Organiza tu espacio, tu mente y tus proyectos. Eres como un reloj suizo, listo para funcionar sin problemas. No pierdas tu tiempo en cosas que no te dejarán algo de provecho, un buen negocio propio podría ayudarte mucho a mejorar tus ingresos.

No esperes nada más de esa persona que te gusta o te mueve el tapete, esa persona tiene otros intereses y entre ellos no estás tú, es muy de prender varios boilers y no meterse a bañar. Planearás viaje con amistades y es posible que conozcas a una persona con la que has estado hablando por redes sociales desde hace algún tiempo.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, estás en armonía con el mundo que te rodea. Aprovecha tu encanto natural para resolver conflictos y forjar nuevas conexiones. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. Cuida tu sentido de humor, ya que podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días.

Vienen posibilidades de realizar un cambio en tu vida, el cual te va a beneficiar mucho, dale para delante. Una amistad te buscará para contarte un chisme grande, ni digas nada que tu comentario puede ser tomado como mala leche y al final terminarás metiéndote en un problema grande.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la transformación y el renacimiento están a la vuelta de la esquina. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, dos oportunidades de trabajo te esperan, pero necesitas poner de tu parte para que la mejor de ellas se consolide.

Vienen oportunidades de encuentros con nuevas personas; sin embargo, deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Tendrás planes en tu cabeza de iniciar con un negocio, pero este no se materializará hasta mediados de diciembre si bien te va.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, eres como un arquero apuntando a las estrellas. Si quieres algo estable en una relación, ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Pérdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos.

Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada, ya que podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas. Ten cuidado con infecciones, porque podrías enfermarte en estos días de tu estómago o anginas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, tus metas profesionales y financieras son tu prioridad. Escala esa montaña con determinación y paciencia. Eres como una cabra que nunca se rinde. Vida, solo tienes una, aprende, a aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea.

Una amistad te buscará por problema sentimental. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso, así que aprende a ser más vivo en ese aspecto. Date la oportunidad de conocer más a esta persona y te llevarás grandes sorpresas. Es importante que no descuides la parte familiar, ya que tu trabajo o amistades podrían alejarte un poco de tu familia.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, eres como un verdadero visionario, liderando la revolución del futuro. Quien te quiera que le trabaje para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú.

Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de muchas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, Es un momento para la compasión y la creatividad. Eres como un artista en trance, tejiendo belleza en el mundo. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones, no vale la pena seguir ahí.

No te culpes de cuestiones del pasado, la vida sigue, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. No te atontes y cuida mucho tu estado de ánimo, ya que podrías caer en depresiones que son muy tontas sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas.

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

¿Escorpio sabe amar? El tarot confirma 3 razones serias para no abrir el corazón con este signo

Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy martes 17 de octubre según tu signo

DRV