Estos son los pasatiempos más elegidos por personas con mayor nivel de inteligencia, según la ciencia

Las personas inteligentes dedican a pasar el tiempo libre de una manera mucho más relajada. Entre los pesados horarios de trabajo y las tareas domésticas, conseguir tiempo para hacer cosas que nos relajen y entretengan es esencial para no agotarnos. Es por eso que buscar lugares para relajar la cabeza se vuelve muy importante.

Según ha explicado la ciencia, los hobbies ayudan a trabajar distintos aspectos del cerebro. Y que, si practicas con frecuencia estos pasatiempos que realizas por mera diversión y voluntad propia, podría significar que eres más inteligente que la mayoría. Así que si no son actividades que sueles realizar, es hora de añadirlas a tu lista de cosas por hacer durante tu tiempo libre.

3 pasatiempos que eligen las personas inteligentes

1. Meditación: para la ciencia la meditación mindfulness realmente altera la estructura del cerebro. Un periodo de aproximado de dos meses en los que los participantes practicaban la Reducción del Estrés Basada en Mindfulness (MBSR) mostró un aumento del grosor cortical en el hipocampo, (que tiene un gran impacto en el aprendizaje y la memoria).

2. Tocar un instrumento: las personas inteligentes buscan los instrumentos ya que podría aumentar la conexión entre los dos hemisferios del cerebro. Esto es esencialmente el equivalente mental de un entrenamiento full body, empleando casi todas las partes del cerebro que procesan la visión, el sonido, el movimiento y la memoria —básicamente es como el día del que sales totalmente agotado del gimnasio—.

3. Ejercicio: Aunque las personas inteligentes y la condición física no suelen relacionarse, están mucho más unidas de lo que imaginas. Según los Centers for Disease Control and Prevention, “la actividad física puede mejorar tu salud cognitiva, ayudándote a pensar, aprender, resolver problemas y disfrutar de un equilibrio emocional. Además, puede mejorar la memoria y reducir la ansiedad o la depresión”.

