Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 16 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este lunes 16 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, noticias de examor se visualizan en próximos días y llegarán cargadas de sorpresas. Hay muchas cuestiones que te incomodan en estos días, entre ellos que una persona no tome decisiones y te traiga como tonto sin saber qué pasará más adelante.

Ten cuidado con amores de una noche, recuerda que tú eres muy de enamorarte al primer hola y sueles entregar más de la cuenta, si no vez que la persona con la que sales o te interesa da de la misma manera que tú, aléjate o vas a salir lastimado o lastimada. Cambios importantes en lo que se refiere a los amores, ya no sientes nada o te cuesta trabajo, enamorarte y creer en las personas.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, las oportunidades inesperadas te esperan, así que sé adaptable y fluirás como un maestro zen. No te permitas vivir de lo que ya fue y se llevó el viento, es momento de aplicarte y ponerte las pilas, ya que entras en una etapa en la cual muchos sueños y metas se consolidarán.

Hay una persona que andará muy pegada a ti, tiene cierto interés en ti; sin embargo, no encuentra la manera de acercarse. Viene un evento social en el que te la pasarás de lo mejor, podrías necesitar mucho el apoyo de una amistad, la cual, te dará la espalda; mándala bien lejos que esas personas no las necesitas contigo.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, no vivas del pasado y aprende a superar tanta mala vibra de antes, te vienen nuevas amistades y un proyecto de compra o venta en el cual te quedarán buenas ganancias. Quien te la hace, la paga, no te preocupes, todo caerá por su propio peso.

Tienes que creer más en ti y que te valgan las críticas de personas que no tienen qué hacer. Es probable que en fechas próximas te enteres de un rompimiento de relación de una amistad. Arreglarás documentos en próximas fechas y descubrirás ciertas cosas de una persona cercana, te costará trabajo creer que es cierto lo que descubrirás, pero los hechos recriminarán a esta persona.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, borrachera en puerta y posibilidad de encamarte con una persona que recién conociste. No te dejes menospreciar por nadie, la vida te colmará de nuevas oportunidades, pero si te duermes, terminarás como el perro de las dos tortas.

No seas mal agradecido o mal agradecida con quien te ha apoyado y ayudado, recuerda que esas son las personas que deberán de estar en tu vida, no quienes solo te buscan por interés. Andarás de un humor que no te va a aguantar nadie, es probable que el estrés te haga decir cosas que no sientes y afectar a quienes te rodean.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, pagos y deudas comenzarán a desaparecer. Cuídate de caídas y de aflojar mucho el hocico, ya que podrías dañar a quien quieres. Cuídate mucho de infecciones estomacales y de garganta, porque estarán a la orden del día.

Tienes una lengua muy suelta y no te cuesta trabajo decir lo que sientes y más cuando se trata de defenderte o defender lo tuyo, eso es una virtud en ti, pero a la vez una desventaja, ya que no tienes pelos en la lengua y muchas personas pueden ofenderse con la claridad de tus palabras.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no idealices tanto al ser amado o caerás en errores, porque podría no resultar ser lo que has creído o pensado. El amor te hará una mejor persona y cambiarás todo eso que podría afectar tu relación. Te vienen cuestiones muy positivas, así como estabilidad económica y emocional.

En tu trabajo hay muchas envidias que podría hacerte sentir cansado o cansada y sin ánimos durante el día, traes muchas malas energías a tu alrededor, enciende una veladora verde y pide a Dios por tu mejora y quitarte malas energías. Necesitas ser más astuto o astuta en todo o podrías cometer grandes errores de los cuales en poco tiempo te vas a arrepentir.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, no te dejes llevar por las opiniones de los demás y busca la armonía interior. Te vienen nuevas propuestas en lo laboral y la posibilidad de cambios en tu estado de ánimo, no te deprimas por cosas que ni han pasado y quizás no pasen.

Es importante que cuides tu imagen ante las demás personas, está bien que no te mantienen y te tiene que valer lo que piensen o digan, pero tampoco abuses o quedarás en mal con personas que de verdad son importantes para ti. Perdida de dinero o de un objeto, una amistad te busca para contarte algo que le pasó y podrías recriminarlo.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, la transformación te espera si te atreves a adentrarte en lo más profundo. Amores de una noche habrá, no te claves ni te confundas, solo disfruta. Posibilidad de viaje a ciudad cercana y compras o cambias de ropa.

En estos días andarás algo triste al ver que muchas cosas no te salieron como planearon, recuerda que tu actitud es lo que hace que las cosas vengan a ti. Te enteras de rompimiento amoroso y amistad va a requerir mucho de tu ayuda, no te claves en problemas ajenos si no haz resuelto los tuyos.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, algunas ocasiones dejas mucho que desear, ya que cambias de opinión como cambias de calzones, aprende a ser más objetivo con lo que dices, no juzgues a las personas sin antes conocerla y date la oportunidad de ir más allá del empaque.

Ya deja de flagelarte tanto, no tienes por qué hacerte daño, tienes una vida por delante y todo para ser feliz, pero te encanta recriminarte errores del pasado. No te deprimas mucho en la noche, antes de dormir sueles pensar mucho en el futuro y en lo que no pudo ser, disfruta tu día como si fuera el último.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, la perseverancia es tu aliada, así que mantén tu mirada en la cima. Infecciones y enfermedades se visualizan, cuida más tu salud y no te expongas tanto a cambios de temperatura o comida en la calle. Ten cuidado con accidentes.

Algunas ocasiones te atontas mucho, ya que sueles confiar en quien ya te ha traicionado más de una vez, ten cuidado con eso, porque podrías salir más lastimado o lastimada que nunca. Es posible que quieras poner un negocio o traigas en mente crecer más económicamente, las ventas se te ven perfecto.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, es posible que sientas necesidad de alguien en estos días y más si estás soltero o soltera, ya que la soledad te va a calar hasta en los huesos. Vienen grandes cambios y oportunidades, entre ellos ofertas de trabajo o cambios de puesto y horarios.

Noticias inesperadas se aproximan en el ámbito laboral y te van a beneficiar mucho. No te dejes llevar por chismes, si no lo ven tus ojos, no existe. Deja de pensar que la vida es injusta, no aparentes alguien que no eres y busca la manera de quien esté contigo, se sienta orgullosa u orgullosa de la persona que eres.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, la magia y la inspiración están a tu alcance, ¡atrévete a soñar! Amistad se aleja por chismes que le llegaron. Pon mucha atención a tu familia, ya que viene una enfermedad en uno de los miembros y ciertos chismes que podría desestabilizarlos.

Nuevas oportunidades en lo laboral y posiblemente venga una situación compleja con un compañero o compañera que se va a solucionar en uno o dos días. Vienen cambios muy grandes y se te va a caer el pañuelo de tus ojos, verás muchas verdades de las personas que te rodean y muchas de ellas te van a doler mucho, que eso te sirva de experiencia para no volver a confiar en nadie.

