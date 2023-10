Horóscopos de Luna Cuarto Creciente: así cambiará la vida de los signos el 22 de octubre

La Luna Creciente del próximo 22 de octubre traerá cambios para algunos signos del zodiaco mientras que otros esta semana tendrán a la buena fortuna de su lado pues gozan del halo energético que aún se siente luego del eclipse de sol en libra del fin de semana pasado.

Al respecto la astróloga española Esperanza Gracia nos dice qué nos depara esta semana. hay que poner laurel en el hogar para que nos de la energía que necesitamos y nos ayude a limpiar las malas energías que puedan llegar al hogar. En cuanto el color de la semana nos recomienda vestir de azul que transmite calma y serenidad por lo que es el color más espiritual de todo el arcoíris.

Así será la suerte de los signos del zodiaco durante la luna creciente

Estamos en buen momento para consolidar proyectos y relaciones, pues el reciente paso del eclipse trajo cambios importantes que debemos considerar para seguir adelante. Tauro, Virgo y Capricornio son los signos más seductores del cosmos durante esta semana.

Vamos camino del Cuarto Creciente de la Luna, el día 22, que desde el sensato y calmado signo de Capricornio nos transmite mucha seguridad y determinación para luchar por lo que queremos.

Piscis

El planeta Saturno en tu signo es un poderoso impulso que no deja que te rindas, y no escatimarás esfuerzos para abrirte camino y conseguir lo que te has propuesto. Te mostrarás conciliador y flexible, y podrás suavizar los roces que has tenido con alguien que quieres.

Acuario

Los buenos aspectos de Mercurio hacen que estés muy despierto y comunicativo, y favorecen la relación con los que te rodean. Si tienes que llegar a un acuerdo o suavizar tensiones, es un buen momento para conseguirlo. Algo inesperado puede cambiar tu vida a mejor.

Capricornio

El Cuarto Creciente de la Luna en tu signo, el día 22, hace que estés muy vital y optimista, y es un buen momento para tomar la iniciativa o comenzar algo con bases sólidas. Vienen nuevas ilusiones que harán tu vida más emocionante. El 20 y 21 son tus días mágicos.

Sagitario

La Luna en tu signo, mañana y pasado, te llena de energía y puede abrirte nuevos caminos. Es posible que todo lo que te parecía complicado se simplifique, y es que cuando te entregas a fondo tu ingenio da para mucho. Puedes tener encuentros muy felices.

Escorpio

Hoy la Luna en tu signo te regala un día mágico, y vas a tener tan buen rollo que será un lujo tenerte cerca. Es el momento de comenzar algo nuevo porque te acompaña la buena estrella y lo que inicies ahora será bueno para ti.

Libra

Felicidades. Con el Sol y Mercurio en tu signo todo se pone a tu favor. Tu mente está muy ágil y brillante, y las decisiones que tomes tendrán efectos muy positivos en tu vida. Los amigos serán tu talismán, la llave que te abra la puerta a nuevas oportunidades.

Virgo

Puedes sentirte decepcionado porque algo no va como esperas, pero tienes a Venus en tu signo, que dulcifica tu vida y puede dar un vuelco a lo que te preocupa. Se solucionarán los conflictos con alguien con quien estabas distanciado.

Leo

Eres puro fuego y pasión, y ahora vas a poder liberarte de esas ataduras que no soportas y que frenan tus planes. Utiliza tu creatividad para salir de los límites que te impone la rutina. Te espera alguna bonita sorpresa en el terreno amoroso.

Cáncer

Las envidias que despiertas pueden complicarte la vida. Sé muy discreto con tus planes y lleva un pequeño cuarzo blanco para protegerte. Tómate tu tiempo para descansar y relajarte. Así conseguirás desconectar de preocupaciones y ver la vida con otros ojos.

Géminis

Puede que tengas que enfrentarte a una situación difícil, pero estás recibiendo una energía astral poderosa y favorable que te va a ayudar a remontar el vuelo. Presta atención a algo que quieren proponerte y que has rechazado sin pensarlo demasiado.

Tauro

El planeta Júpiter está retrógrado en tu signo y puede nublar momentáneamente tu suerte. No te dejes arrastrar por situaciones que no puedes controlar y deja que aflore esa seguridad y aplomo que tienes para manejar tu vida como más te conviene.

Aries

Un nuevo comienzo se presenta ante ti, y vas a afrontarlo con guion en la mano y planificando cada detalle para asegurarte el éxito. El Cuarto Creciente te transmite entusiasmo por la vida, y conectarás muy bien con las personas que quieres.

