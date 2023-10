Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 15 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este sábado 14 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Ganas varios juegos de azar, pero no lo malgaste Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, Agárrate fuerte, porque estás listo para conquistar el mundo con tu valentía. Te vienen mejoras en lo económico y posibilidad de encamamiento con amistad. Personas del pasado retornan y te pondrán algo tenso o tensa.

Trata de no confiar en nadie y tener dudas de todo mundo, ya que hay personas que se te acercarán en estos días buscando algo de provecho de tu parte. Tendrás planes en tu cabeza de iniciar con un negocio, pero este no se materializó hasta mediados de diciembre. Las llegadas de dos personas de piel blanca te van a enseñar grandes cosas que desconocías acerca de la vida.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, date la oportunidad de conocer más a esta persona y te llevarás grandes sorpresas. Es importante que no descuides la parte familiar, ya que tu trabajo o amistades podrían alejarte un poco de tu familia. Una llamada, mensaje o inbox de una persona que acabas de conocer o conocerás te podría alegrar el día.

Tienes muchas metas y proyectos en puerta, entre ellos el cambio de ciudad o de casa, piensa bien qué te conviene más, ya que podrías cometer un error al tomar decisiones apresuradas. Te vienen grandes cambios y oportunidades, una relación podría surgir cuando menos lo esperes, una persona de piel blanca se alejará de tu vida.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, amor del pasado retorna y sentirás la necesidad de intentar eso que antes no se dio porque tú ya tenías una relación. Una amistad seguirá fregando la madre con depresiones tontas y pidiéndote consejos, trata de darle tu opinión, pero no te metas mucho en esas cuestiones, ya que podrías salir perjudicado o perjudicada.

No desesperes por el amor que pronto llegará, es momento que disfrutes lo que tienes y a quien te rodeas y le des vuelo como nunca a la caricia, pero siempre con responsabilidad y precaución. Hay días en que sentirás más que nunca, el amor de un ser querido que te protege desde otro mundo trata de comunicarte con él antes de dormir, una veladora blanca le vendría bien.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, amores a distancia se presentan en próximas fechas y serán mediante una red social, si estás dispuesto a poner, esfuerzo, paciencia e interés adelante las cosas podrían funcionar. Una amistad te buscará para contarte un chisme grande, no digas nada que tu comentario puede ser tomado como mala leche.

La vida te pondrá una prueba en la cual te hará valorar más a tus seres queridos. Recuerda que cada tropiezo que se te presente es una nueva oportunidad de mejorar o cambiar algún defecto que tienes, aprende de las lecciones y no te encariñes con las piedras que eres muy de esas personas. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad, no desaproveches nada de lo que está llegando a tu vida.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu luz brillará más que nunca. Ya no temas para enfrentar a tu pasado, ya que te darás cuenta de que está más que enterrado. Posibilidad de un viaje o salida esta próxima semana. Es probable que cambies de celular o compres algún artículo electrónico.

No te dejes influenciar por comentarios de amistades, aprende a tomar tus propias decisiones y lo que tu corazón dicte. Vienen momentos del día en que te sentirás algo solo o sola, recuerda que la vida te pone pruebas para que valores a las personas que te rodean no las desperdicies y muestra tus sentimientos por las personas que quieres.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, no te detengas por nadie y no te compares con otras personas. Si ellos no pudieron lograrlo, no significa que tú tampoco lo vayas a lograr. Un sueño te avisará sobre ciertos acontecimientos que están por suceder en tu vida.

Vienen muchos cambios importantes, entre ellos la oportunidad de mejorar en los aspectos del trabajo y de los dineros. Momento de poner las cosas en claro y saber hacia dónde te diriges, no niegues la existencia del amor, ya que tarde o temprano te tocará tragarte tus palabras.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, es probable que te desesperes en estos días al no ver tu vida clara, ten cuidado con deprimirte tan seguido porque va a valer madres y va a ser difícil que salgas de esa situación. Tienes muchas oportunidades para ser feliz, pero eres bien hijo de la tostada y a veces tu humor no te funciona.

No permitas que el pasado y las malas rachas que has vivido te quiten la ilusión de iniciar de cero. Por fin el amor está entrando a tu vida. Los cambios y movimientos de la luna ayudarán a que termines con una situación que no te convenía para nada. Aprende a valorar a las personas que te rodean y siempre están a tu lado y mandar a la fregada a quienes solo te buscan por interés.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, ten presente que algunas veces el carácter que te cargas es demasiado imponente y puedes herir los sentimientos de otras personas, no es momento de doblegar tu corazón y bajar la guardia porque si te enamoras más que la persona que te interesa serás tú quien al final termine sufriendo.

Si te ofrecen un negocio, pero no tienes dinero, de manera responsable pide a tus comadres, o empeña algo que no uses, pues ese negocio dará buenos frutos. Si tienes una relación y tu pareja no actúa como antes o busca solo momentos para estar jodiendo y discutiendo, piensa bien si vale la pena seguir aguantándole la cara, algunas veces lo que se extraña de las exparejas es solo el pasión y no tanto el amor que pudo o no haber habido.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, tienes a tu alrededor la oportunidad de ser feliz, pero has estado buscando en el lugar equivocado. No te dejes guiar solo por la estructura de las personas, sino el lado de los sentimientos. Un nuevo amor podría ser lo que necesitas para encontrarte a ti mismo.

Regálate una salida para despejar la mente o una ida a jugar en el casino o a la chalupa con las comadres en caso de estar jodida o jodido. Es importante que inicies a la brevedad un periodo de cambios en el cual no te dejes influenciar ni manipular por ninguna persona, algunas veces haces mucho caso a comentarios fuera de lugar que solo te llevan por caminos equivocados.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, una amistad te mostrará cuánto te quiere con una acción que realizará. Recuerda que si buscas encontrarás, así que no te niegues a la oportunidad de volver amar y entregarte a otra persona. Por ser buena persona te han visto la cara ya muchas veces, aprende de tus errores.

Si te ofrecen algún negocio o sociedad haz un contrato donde se especifique la negociación acordada, porque eres muy consciente de que como son tus amistades entregas todo y después te dan el golpe sorpresa. Es momento que visualices lo que deseas para que se materialice, si sientes necesidad de mandar todo a la tiznada, hazlo, que de eso se trata la vida, de ir y venir.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, deshazte de todas esas cosas que no te deja avanzar e interrumpe tus planes de vida. Siempre fuerte y optimista, buscando mejores oportunidades de crecimiento y siempre enfocando tus energías en mejorar en el plano económico y sentimental.

Sé más prudente al emitir juicios para que no hieras a quienes amas. Bájalo a tus gastos porque andas muy "sobrada", comprando muchas cosas de marca y después te andas tronando los dedos. Estarás algo triste en estos días al recordar a una persona que fue muy importante en tu vida, pero que decidió no seguir en el camino.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, ponte las pilas en la dieta y el ejercicio porque inicias una temporada en que subirás de peso. Tu familia siempre será parte importante en tu vida, pero no descuides tus cuestiones personales, sueles dejar tus proyectos por complacer a quien más quieres.

No te dejes caer ni vencer por nadie, recuerda que tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, te quiere sacar solo cierta información. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas emocionales. Dales la importancia que merecen. Es momento de dejar a un lado tu timidez y de comunicarte con fluidez.

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

Santoral de hoy: ¿Qué santo se celebra el domingo 15 de octubre?

Solo una mente muy lúcida puede encontrar la palabra ‘COMINO’ en menos de 7 segundos

DRV