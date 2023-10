Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 13 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este viernes 13 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Último día para que llegue la quincena y estás rascando hasta del sillón por no moderarte en tus compras Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, Ese coraje que tanto te caracteriza, esta vez, debes usarlo para enfrentar tus propios demonios internos. Las respuestas están dentro de ti. Bucea en tus pensamientos y emociones. Pon atención a tus sueños que te mostrarán el camino correcto hacia donde debes dirigirte.

Es importante que definas a dónde te diriges y dejes de hacerte ideas tontas en tu cabeza, algunas veces tu soledad te absorbe tanto que cuando llega alguien a tu vida sueles salir corriendo o tener ciertos miedos que te limitan y no te permiten lograr lo que tienes en mente. Hay mucha suerte en números que terminan en 2, 5 y 9.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, La paciencia será tu aliada, y la recompensa será dulce como miel. Amistad sale con su domingo siete. No te detengas en nada, que ya nada te afecte ni te haga daño, tienes el poder en ti y lograrás cuanto te propongas si sabes utilizar tu tiempo y energía en lo que quieres y deseas.

Es importante que te cuides de problemas renales e inflamaciones, no comas tantas harinas o azúcares refinados, ni refrescos, ahí está la clave en que mejores de tus estados de salud. Es momento que cambies tu manera de pensar y veas la vida de forma distinta, tu felicidad radica en ti y no en el que vive a tu lado, recuerda darte tu lugar que no cualquiera persona merece tenerte en su vida.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, Tu habilidad para conectar con otros será tu mayor poder. Pero no te olvides de escuchar, no todo es hablar, recuerda que también debes aprender a escuchar. Una nueva amistad podría llegar y se llevarán de lo mejor, te ayudará a soltar el buche y descansar de tantos problemas que traes en la cabeza.

Ya no temas a cambios y materializa cada uno de tus sueños o metas, estás en la mejor etapa que todo rinda frutos, te viene un dinerito extra que te va a caer de lo mejor, aprende a no malgastarlo. Recuerda que el tren no espera y por estar esperando a quien no mueve un dedo podrías perder la oportunidad de conocer nuevos amores y posibilidades de pasarla genial.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, Las estrellas te dicen que es hora de liberar viejas heridas y dejar que la sanación fluya como un río tranquilo. La paz interior te aguarda al final del camino. No te confíes en tus gastos porque podrías estar algo apretado en lo económico.

Grandes cambios se avecinan a tu vida, entre ellos un compromiso o formalidad de algo, si tienes pareja podrían dar un paso muy importante, o le aflojas o te comprometes. Te viene oportunidad de crecimiento en el área laboral, ya que podrían cambiarte de puesto o de salario. Si ese amor de plano no quiere dar ese paso, déjate de tonterías y busca otras oportunidades y posibilidades.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, No te contengas y permite que tu luz interior ilumine el mundo. Oportunidad de mejorar en aspectos del área sentimental, pero tienes que ser muy inteligente para no cometer los mismos errores, recuerda que eres muy de encariñarte con la piedra.

Si tu pareja se torna exigente, con una manera de actuar tuya o de comportarte ponle un alto, recuerda que cuando te conoció ya traías esa esencia que no te cambie, bastante te costó aceptarte. Algunas veces eres muy infiel, inclusive contigo, ya que no sabes ni lo que quieres en tu vida y por eso vienen las equivocaciones.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, En medio de tus responsabilidades, no olvides el autocuidado. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad. Si tienes pareja, es momento de dar el siguiente paso, no dejen que la relación se vuelva costumbre.

No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas por quien no vale la pena. Caes gordo por tus decisiones y tu terquedad, siempre defendiendo tu palabra, aunque no tengas la razón.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, deja atrás la indecisión y toma decisiones que te lleven hacia relaciones más saludables y armónicas. Tu carácter de la fregada que te cargas podría hacerte cometer grandes errores, llévate las cosas tranquilamente y no tomes decisiones a la ligera.

No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te afecte tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. No te dejes manipular por personas tontas sin qué hacer que solo quieran verte derrotado o derrotada, la vida te llenará de nuevas sorpresas en estos días, ya que una amistad regresará del pasado con la cola entre las patas pidiendo perdón y disculpas por los errores cometidos.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, Atrévete a sumergirte en lo desconocido y renace de tus propias cenizas como el fénix. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz. La vida premiará tu gran valor y te devolverá a manos llenas lo que te ha debido todo este tiempo.

Posibilidades de relacionarte con nuevas personas de mucho poder, te enseñarán como debes actuar en tu vida para no volver a ser pisoteado. Si tu pareja se ha mostrado indiferente, pon mucha atención, ya que una de sus amistades le ha estado metiendo cosas en la cabeza, recuerda que la comunicación siempre será lo que los ayude a mejorar.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, la sabiduría y la libertad te esperan al final del camino. Es posible que la vida te ponga en una situación compleja, la cual te haga ver la verdadera cara de muchas de las personas que te rodean, ya deja de mendigar atención y cariño de gente tonta que solo busca sacarte de tu círculo de armonía y llenarte de conflictos la existencia.

Momento de enfrentar lo que viene, enfrenta lo que tiene que venir y no te limites en tus decisiones, quien está en tu vida estará por su gusto y no por la fuerza. Te vienen cambios en tus pensamientos, ya que podrías madurar mucho y comenzar a mandar a la tiznada a quien te estorba a finales de mes.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, con determinación y esfuerzo, lograrás conquistar montañas. No dejes de luchar por tus metas, algunas veces te desesperas que las cosas no te salgan bien a la primera, pero ten presente que la constancia es la base para lograr lo que te propongas.

Recuerda lo que vales, no te malgastes ni bajes tu precio, ya que estarás expuesto o expuesta esta semana a que eso suceda, vienen cambios importantes a tu vida, entre ellos un movimiento de dinero que te va a beneficiar, la posibilidad de realizar un viaje o salida con familia y la llegada de una persona muy especial por medio de una fiesta o una amistad.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, andarás estresado en el área laboral, hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

Si una persona no quiso apostar y dar todo por ti, no te desanimes, quien tiene que estar en tu vida estará por las buenas y sin necesidad de forzarse y quien no que siga tu camino y no estorbe en la entrada. Si esa persona que te interesa no hace nada por ti y todo se traduce solo en celos y peleas, no vale la pena seguir ahí, corta de tajo esa “relación”.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, conéctate con tu mundo interior y encontrarás la paz que buscas. Momentos importantes se aproximan a tu vida, grandes cambios y posibilidades de crecimiento en el área de los trabajos, una noticia que esperas ansioso o ansiosa llegará en cualquier momento.

Caída o golpe en puerta. Ya no descuides tu imagen por atender la vida de otras personas, necesitas ejercitarte más y ponerte las pilas para que estés en forma, el amor empieza primero por ti, después por los demás. Deja de pensar en quién ni te piensa, ni te valora, ni te menciona, ponte las pilas y centra tus energías en valorarte, quererte y amarte más.

Sigue leyendo tu horóscopo de HOY

¿Cuál es el signo más codicioso y avaro de todo el zodiaco?

Horóscopo chino: 3 signos que recibirán una sorpresa el fin de semana gracias a este color

DRV