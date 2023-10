Modelo israelí dejó OnlyFans para unirse al ejército y enfrentar a Hamás

Hasta hace unos días, la modelo israelí, Natalia Fadeev, únicamente se preocupaba por generar contenido para mantener actualizadas sus redes sociales y su perfil oficial de OnlyFans, plataforma en la que es todo un fenómeno, sin embargo, tras los ataques de Hamás en Israel el ejército de su país la reclutó para luchar contra este grupo extremista palestino, por lo que su historia ya le ha dado la vuelta al mundo.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Natalia Fadeev, quien también es conocida como, Gun Waifu, dio a conocer que se unió al ejército israelí como reserva para combatir al grupo terrorista de Hamas, por lo que señaló que de ahora en adelante no estará muy activa en sus redes sociales, además pidió oraciones para el pueblo israelí.

Natalia Fadeev anunció que se unió al ejercito en redes sociales. Foto: IG: nataliafadeev

“No estaré muy activa en mis redes sociales, me uní a mi unidad para el servicio de reserva, no sé por cuánto tiempo, recen por nosotros”, fue el texto que escribió la atractiva modelo de 24 años de edad, quien acompañó sus palabras con una postal en la que apareció acostada sobre el suelo desde su campamento militar.

“Cosas horribles están sucediendo”, asegura la modelo israelí

En una publicación más extensa, Natalia Fadeev mostró cómo es que luce en uniforme militar, además, escribió un texto en el que dejó ver la rabia que les tiene a los integrantes de Hamas, pues aseguró que deben ser eliminados debido a que no tienen nada bueno que aportar a la humanidad, incluso, señaló que lo único que pueden conseguir es detonar la Tercera Guerra Mundial.

Natalia Fadeev pidió oraciones para su país. Foto: IG: nataliafadeev

“Esto no es una guerra, es un crimen de lesa humanidad, las cosas que presencie me mantienen despierta por la noche, cosas horribles están sucediendo, escuchamos historias similares a las de los sobrevivientes del holocausto. Tenemos que borrarlos, destruirlos, este grupo (Hamas) no tienen nada que contribuir a la humanidad. Ellos pueden ser la causa del comienzo de la Tercera Guerra Mundial, no quiero imaginar a dónde más nos podría llevar”, escribió la modelo quien también señaló que no imaginó que una semana después de asistir al concierto de Bruno Mars estaría defendiendo a su país en una guerra.

¿Quién es Natalia Fadeev, la modelo israelí que se unió al ejército para enfrentar a Hamas?

Natalia Fadeev es una modelo e influencer originaria de Israel, tiene 24 años de edad e inició su carrera en las redes sociales en el 2013 haciendo cosplays y debido a su arrolladora belleza en muy poco tiempo logró convertirse en toda una celebridad en plataformas digitales, prueba de ello es que tan solo en Instagram tiene cerca de 800 mil seguidores.

Natalia Fadeev es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: nataliafadeev

Al inicio de su carrera, Natalia Fadeev solo compartía sus cosplays en Instagram, TikTok, YouTube y Twitter, sin embargo, tras el boom de OnlyFans decidió incursionar en la venta de contenido exclusivo, lo cual, le dio un nuevo e importante impulso a su carrera.

Natalia Fadeev constantemente posaba con armas y equipo táctico. Foto: IG: nataliafadeev

En el perfil oficial de Instagram de Natalia Fadeev se pueden ver distintas fotografías en las que aparece disfrazada de distintos súper héroes, personajes de películas, caricaturas y de distintas series, además, también era muy recurrente verla usar equipo militar y táctico, lo cual, ella misma consideró algo irónico en una de sus publicaciones recientes.

SIGUE LEYENDO:

Suspenden a maestra de preparatoria por abrir un perfil en OnlyFans, solo quería dinero extra

¡Debutará en OnlyFans!, la Barby Juárez usará la plataforma para subir fotos sin censura, así lo dijo