Corren a Yulay de la UNAM por intentar fumigar lo salones con chinches: VIDEO

En días recientes la plaga de chinches en instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha desatado un intenso debate en redes sociales, donde estudiantes han exigido se tomen medidas que garanticen su bienestar. Ante la supuesta falta de apoyo y acudieron al youtuber Yulay, pero no resultó como esperaban ya que fue sacado de las aulas por encapuchados que, de acuerdo con lo que señalaron, exigen mejores condiciones en las instituciones.

“En atención a las inquietudes que han causado alarma sobre la supuesta existencia de una plaga de chinches en instalaciones universitarias y con el propósito de generar tranquilidad a nuestra comunidad, continúa llevándose a cabo los procesos de revisión, limpieza y desinfección en las entidades académicas (…) Reiteremos que no hay ninguna plaga o infestación de chinches y que la comunidad no está en riesgo sanitario”, se lee en el comunicado que compartió la máxima casa de estudios en su sitio web el pasado 6 de octubre.

El influencer Yulay intenta fumigar instalaciones de la UNAM ante supuesta plaga de chinches. Foto: Captura de pantalla YT @Yulay

Indicaron que sólo se encontró una chinche durante la inspección, sin embargo, estudiantes han señalado lo contrario y en el video compartido por Yulay en su canal de YouTube una de ellos no dudó en mostrar las picaduras que tiene y que, sospecha, son de chinches. Ante esto y debido a la ayuda que le solicitaron algunos de sus seguidores, el influencer decidió contactar a un grupo de expertos en erradicar estos insectos.

Corren a Yulay de la UNAM en plena desinfección

Acompañada de un grupo de expertos en el tema, Yulay acudió a las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM donde rociaron un insecticida especial en sillas, butacas, alfombras y en sitios donde suelen esconderse las chinches gracias a que el ambiente propicia su crecimiento y propagación.

Encapuchados sacan a Yulay y no termina limpieza de salones. Foto: Captura de pantalla YT @Yulay

“No es nocivo para la salud. Es un producto biodegradable que está certificado para este tipo de actividades”, aclaró una de las personas encargadas de rociar el insecticida en los salones de clase. Aunque fueron interrumpidos por un grupo de encapuchados al comienzo, lograron obtener luz verde de supuestos líderes para comenzar con el proceso de desinfección.

Todo cambió de un momento a otro, cuando fue interrumpido por otro grupo de encapuchados que señalaron ser estudiantes y luego de una intensa conversación el youtuber decidió retirarse del lugar sin concluir con la limpieza. “Nuestro pliego petitorio no nos lo respetaron (…) No se llegó a un acuerdo y decidimos tomar la instalación, ya no tiene que haber nadie aquí, se tiene que desalojar”, indicó el joven encapuchado.

