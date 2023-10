Camila Valero está lista para conquistar sus sueños en la actuación y la música

Si bien Camila viene de una dinastía de mujeres talentosas, desde su bisabuela Silvia Pinal, su abuela Sylvia Pasquel y su mamá Stephanie Salas, nos confesó que nunca sintió presión por dedicarse a la industria del entretenimiento, “no, para nada. Todo menos presión literal. Si hubiera querido ser contadora mi mamá sería igual de feliz”, y añadió que fue algo que desde niña le gustó, “veía programas y novelas infantiles, y me llamaba mucho la atención, siempre me dieron ganas de estar ahí y estar en ese mundo."

"Y cuando mi mamá me llevaba al set, me llevaba a Televisa, al teatro y todo, moría por ser parte de eso. Obviamente en un punto en el que ya tuve que decidir formalmente qué quería hacer de mi vida, medio que probé otras cosas y la verdad no, nada me gustaba tanto, nada me emocionaba tanto”, recordó Valero.

Asimismo, Camila nos habló de su otra pasión: la música, la cual siempre ha estado presente por sus padres.

“La música siempre ha estado en mi vida porque mi papá es músico (Pablo Valero) y mi mamá también es cantante. Siempre estuve muy rodeada de música, pero nunca me quise dedicar a eso. A la fecha no quisiera ser cantante, pero la música electrónica llegó a mí por amigos, uno de mis mejores amigos es DJ, crecí con él y me enseñó ese mundo y me gustó mucho”, compartió Camila sobre su camino como DJ de lo que nos dijo lo que más disfruta es vivir la energía de la gente mientras toca.

Total look, Dior. Foto: Diego Fierce

Camila estrenó ayer Pacto de Silencio por Netflix, la cual ha sido su mayor reto actoral hasta ahora.

“Fue un proyecto súper demandante, para empezar, fue mi primer protagónico. Fue un reto físico y mental muy fuerte. También aguantar físicamente el estar trabajando diario, de sol a sol, incluidos los sábados, y el personaje requería cierta exigencia física porque hay varias escenas de acción, de stunt, hay como muchas cosas que yo nunca había experimentado”, compartió la actriz.

También nos dijo que disfruto mucho el personaje de Brenda, “ había muchas escenas de llorar, de amor, de desamor, de amistad, de todo el rango de emociones, lo que me dio mucho para jugar, yo antes no había tenido la oportunidad de jugar tanto. Me llegó a dar mucho miedo, pero ya ahora, verlo en retrospectiva es muy lindo”.

La actriz nos confesó que el mejor consejo que le ha dado su mamá fue más bien una advertencia.

“Me advirtió mucho que es una carrera muy dura y creo que yo no lo entendí hasta los últimos años en los que realmente ya me vi trabajando, y a veces no trabajando, entendí de dónde venía su preocupación. Siempre me apoyó mucho y estuvo muy feliz de que yo me dedicara a lo que yo quisiera, pero su tono siempre fue de cautela, como ‘ok, pero tienes que saber que esta es una carrera muy difícil, puede ser muy sola, puede ser muy gratificante, pero también puede ser muy castigadora’, y cuando escuchas eso de chico medio te da igual, no es algo que registras realmente, y yo pensé ‘qué tan difícil puede ser si tú lo hiciste, mi abuela lo hizo’, y ya después me di cuenta”.

Sin embargo, no se ve haciendo otra cosa, y nos contó qué es lo que más disfruta.

“Poder ser alguien distinto cada tanto tiempo es algo que a mí me emociona mucho, y poder investigar a esta persona desde todos los ángulos, dónde nació, cuáles son sus motivaciones...”, dijo Camila a quien le gustaría incursionar más en el cine independiente.

“Me gustan mucho los proyectos que he hecho porque aparte todos han tenido bastante éxito, y en ese sentido me ha ido muy bien, he sido muy bendecida, pero me gustaría ahora explorar una parte igual y un poquito más indie, como más cine de arte, que explore la condición humana desde otros ojos”.

Total look, Chanel. Foto: Diego Fierce

El poder contar sus propias historias es algo que le gustaría, sin embargo, no se ha atrevido a hacerlo.

“Creo que tengo que superar mi miedo a tratar de levantar un proyecto o a escribir yo, porque sí tengo ideas y sí tengo cosas escritas, pero hay un miedo que me impide terminarlo. Es algo que he estado trabajando y justo últimamente me he apoyado mucho de amigas que están en la misma. Probar estar también detrás de cámaras me emociona muchísimo, soy muy planeadora y muy creativa, no necesariamente necesito estar en el lente, también me gusta muchísimo la otra parte, entonces sí, lo veo a futuro, espero no tan lejano”.

Para finalizar, Camila nos dio su mejor consejo para lograr nuestros sueños.

“Suena muy cliché, pero realmente sí no rendirse. Es una carrera que en verdad toma mucho tiempo. No rendirse, ser perseverante, creo que también es muy importante invertir en tu carrera, antes yo era un poco más floja al respecto, no quería invertir en cosas que son muy necesarias, o mandar 'ese mail'. Siempre fui como ‘ay, todo me va a llegar’, que no está bien".

"Tú tienes que ponerte las pilas y mandar ese mail, pedir ese favor, invertirle con lo que puedas, y no estar esperando a que las cosas van a suceder; y mi último consejo sería que no te compares. Yo me he comparado muchísimo, y lo sigo haciendo con actrices de mi edad que a mis ojos les está yendo mucho mejor y digo ‘¿por qué ella está así?, eso me gustaría a mí’, y aunque tú lo veas y digas ‘wow, como quisiera yo eso’, todos tienen sus trabas, sus struggles. No idealizar la carrera del otro y ser buenos compañeros siempre”, aseveró Camila Valero.

Total look, Louis Vuitton. Foto: Diego Fierce

CAMILA EN BREVE

¿Alguien a quien admiras?

A mi mamá.

¿Canción que podrías escuchar todo el día?

Justo ahorita traigo una pegadísima, “Paint the Town Red” de Doja Cat. La puedo escuchar, por ahora, 24/7.

¿Tu película favorita?

Ay, justo eso es algo que estoy definiendo, me cuesta mucho escoger una, pero de mis favoritas es Black Swan.

¿Tu lema de vida?

Ser y dejar ser.

¿Tu comida favorita?

El sushi.

¿Tienes alguna habilidad secreta?

Se hacer crochet.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Locación: Casa Oliva / Maquillaje y peinado: Leonel Urdaneta para Revlon y Hot Tools.

