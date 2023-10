Psicóloga da con la mejor manera para entrenar tus fortalezas con meditación

La importante psicóloga Belén Colomina, experta en mindfulness, explicó en una sesión de meditación guiada cómo mejorar nuestro discurso interno para poner en valor nuestros puntos fuertes. Esto es de suma importancia ya que el buscar el mejor de nosotros en nosotros hará que vivamos una vida plena.

La meditación es una práctica en la cual el individuo realiza un entrenamiento de la mente o induce un modo de consciencia, ya sea para conseguir algún beneficio específico como reconocer mentalmente un contenido sin sentirse identificado con ese contenido? o como un fin en sí misma para llegar a nuestros objetivos.

Meditación. Fuente: Pinterest.

¿Cómo usar la meditación para fortalecernos?

La meditación toma diferentes significados en diferentes contextos; esta se ha practicado desde la antigüedad como un componente de numerosas religiones y creencias ?pero esta gran práctica no constituye una religión en sí misma. La meditación normalmente implica un esfuerzo interno para autorregular la mente de alguna forma.

Para la psicóloga, muchas veces, y sobre todo cuando nos comparamos, somos muy exigentes con nosotros mismos. Queremos mejorar pero nuestro discurso interno, lejos de apoyarnos, nos hace caer en un malestar que nos resta valor y puede incluso generar más frustración. Esto es muy común, pero no creer en nuestros recursos o no tomarlos en cuenta, no es una buena herramienta para el desarrollo interior.

Meditación. Fuente: Pinterest.

De todas formas, la psicóloga nos aclara “lejos de generar impulso para crecer, puede que incluso llegue a bloquearnos. Es por esto que, en la meditación guiada de esta semana, entrenamos para que puedas identificar tus fortalezas y cualidades. Para que puedas impulsarte, desarrollarte y seguir creciendo hacia tu mejor versión” concluyó.

SIGUE LEYENDO

Mujeres reportan más enfermedades mentales

¿Eres hijo único o el primogénito? Descubre cómo afecta en tus relaciones amorosas tu orden de nacimiento