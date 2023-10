Horóscopos de Nana Calistar: Las mejores predicciones para HOY 11 de octubre

Llegan para ti las mejores predicciones de Nana Calistar y para todos los que quieren saber qué les deparará el destino, el cual, sus seguidores esperan con ansias sus recomendaciones diarias para poder iniciar este miércoles 11 de octubre con el pie derecho y los mejores consejos a todos los signos zodiacales, sus consentidos.

En esta nueva edición, la vidente reveló a los siguientes horóscopos sobre cómo les irá en la familia, suerte, amor, salud, trabajo y dinero, que la mayoría tendrá que reflexionar sobre lo que está pasando en tu vida, específicamente en la parte espiritual.

Se acerca la quincena y estás de suerte con juegos de azar Foto: Especial

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries entre el 21 de marzo y el 20 de abril, la energía ardiente de Marte te inspirará a tomar riesgos y conquistar tus metas con pasión y determinación. No temas enfrentar desafíos, porque tu valentía será recompensada. Prepárate para una sorpresa emocionante en el trabajo o en tus relaciones personales.

Este próximo fin de semana es perfecto para la consolidación de muchas metas que tenías desde hace tiempo, concluirás cosas que tenías a medias y lograrás ser el centro de atención. Cuida tus nervios, ya que habrá una persona que te sacará de tus casillas y suele ponerte nervioso debido a que te atrae mucho.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, los astros te guían hacia la paz interior y la armonía en tus relaciones. Es un momento perfecto para cuidar de tu bienestar físico y emocional. La paciencia será tu aliada, así que toma las cosas con calma y disfruta de los pequeños placeres de la vida. Es momento que pienses en ti y no en las demás personas.

Es posible que si tienes pareja se presenten unos problemas debido a familiares o a cuestiones del pasado que traerán al presente. Date el tiempo para solucionar cada uno de tus problemas y buscar el camino correcto para encontrar la paz y la felicidad que necesitas en tu vida.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, tu mente estará aguda como una navaja y tendrás la capacidad de inspirar a otros con tus palabras. En el ámbito del amor, las estrellas te sonríen y podrías recibir una declaración de amor inesperada. Aprovecha este día para expandir tus horizontes y disfrutar de las sorpresas que la vida tiene reservadas para ti.

Diviértete más y disfruta cada día como si fuera el último, recuerda que la vida es muy corta para aburrirse en casa o perder el tiempo con personas falsas. Busca la manera de canalizar tu energía en cosas que te dejen algo de provecho. Un nuevo amor se aproxima mediante una red social, pero solo será para un rato y eso al final no dura mucho en la relación.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, las energías lunares te conectan con tus emociones más profundas, permitiéndote sanar heridas pasadas y fortalecer tus lazos familiares. En el trabajo, tu intuición te guiará hacia soluciones brillantes. No te sorprendas si recibes una invitación inesperada que te llevará a vivir una experiencia transformadora.

No busques pretextos para no hacer ejercicio y mantenerte en forma, algunas ocasiones caes en situaciones muy tontas y sueles tropezar con la misma piedra. Es posible que sientas tristeza debido a que una persona que quieres mucho se aleje o de plano ya las cosas no sean como antes, regresará en poco tiempo con la cola entre las patas así que ni te mortifiques.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, tu creatividad y confianza te abrirán puertas hacia el éxito. En el amor, las sorpresas te aguardan, y podrías sentir una conexión especial con alguien que comparte tus pasiones. Aprende a respetar la vida y los comentarios de las demás personas recuerda que cada quien habla de la fiesta según le fue en ella.

Se aproxima una etapa muy perra y necesitarás estar al cien para celebrar de lo mejor. Vienen eventos importantes en estos días, cambios en tu manera de penar y comenzarás aceptar muchas. No te detengas en tu camino por nadie, no te claves tanto en el trabajo y date la oportunidad de divertirte más, recuerda que la vida es muy corta para lamentarse por problemas del pasado.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, las estrellas te animan a adoptar hábitos más saludables y a buscar el equilibrio en tu vida. En el ámbito laboral, tu atención al detalle será reconocida, y podrías recibir una oferta inesperada que te llevará hacia un nuevo camino profesional.

Ten presente que amistades tendrás muchas, pero verdaderos amigos solo los podrás contar con los dedos de una mano. Etapa de cambios muy buena, ya que sabrás darte cuenta quiénes de las personas que te rodean valen la pena y quienes no te sirven ni para ir a dañar a su madre. Pon atención a tu sexto sentido y tus sueños que te mostrarán esas respuestas que tanto has buscado.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, la comunicación fluida y el entendimiento mutuo serán clave para fortalecer lazos afectivos. En el ámbito financiero, una sorpresa agradable podría llegar en forma de un regalo o un aumento inesperado. Ten cuidado con una amistad que te rodea, podría meterte en problemas muy complicados con tu pareja.

No hay razón para que te autolastimes, tienes todo para ser feliz y te rodean personas verdaderamente importantes, está por llegar una persona que te hará cambiar tu manera de pensar y será por una red social, con el tiempo podrían desarrollarse sentimientos muy fuertes entre ustedes, ya que te dará la confianza que nadie te había dado.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, las energías planetarias te invitan a dejar atrás lo que ya no te sirve y a abrirte a nuevas oportunidades. En el amor, podrías sentir una conexión profunda con alguien que comparte tus pasiones más ardientes. En el trabajo, tu determinación te llevará a alcanzar metas importantes.

Siempre que busques encontrarás. Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de ventas son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí. Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, las estrellas te impulsan a explorar nuevos horizontes y a expandir tus conocimientos. En el amor, podrías recibir una propuesta inesperada que te llenará de emoción. En el trabajo, tu entusiasmo y optimismo contagiarán a tus compañeros.

Llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su camino que cumplieron con su ciclo. Cuida mucho las cuestiones que tengan que ver con el corazón, no des todo ni apuestes todo por alguien que no lo vale, no te pongas en oferta y no te menosprecies que vales más de lo que te imaginas.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, las estrellas te brindan la fuerza y la perseverancia necesarias para alcanzar el éxito en tus proyectos profesionales. En el ámbito familiar, podrías recibir buenas noticias que te llenarán de alegría. Es momento de despojarte de cuestiones de tu pasado, no te culpes tanto y aprende de los golpes que te da la vida.

Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener, ya que podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta. No caigas en provocaciones tontas, porque estos días andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter, pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, las energías revolucionarias te impulsan a seguir tus ideales y a buscar la libertad personal. En el amor, podrías conocer a alguien que comparte tu visión del mundo. En el trabajo, tus ideas vanguardistas destacarán. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas.

Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la oportunidad de mandar a la fregada y deshacerte de todo eso que te ha impedido seguir avanzando. Dejarás de sentir amor y necesidad por una persona la cual había movido tu mundo, pero jamás se logró concretar nada. Ya no tengas miedo de ir tras lo que buscas, recuerda que tu signo le gusta ir siempre por más.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, En el ámbito creativo, tu imaginación estará en su punto más alto, lo que te permitirá expresarte de maneras únicas y conmovedoras. En el amor, podrías sentir una conexión espiritual especial con alguien.

Es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échale ganas a tus proyectos, ya que sueles dejar muchas cosas inconclusas. No temas a cambios en tu vida, porque te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades.

