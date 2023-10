Mantén la respiración antes de saber lo que sucede si tu gato se come un ratón

Los amantes de los gatos, es seguro que, en más de una ocasión, hemos visto que el felino que atrapa y se come alguna criatura que llegó a la casa o al patio. Pero al momento de ver un ratón y lo relacionado con ellos, podemos llegar a preguntarnos ¿Qué pasa si lo ingiere y por qué lo hace?

Ver un ratón es una de las cosas más desagradables que hay en esta tierra y es por eso que pasa a ser un enemigo natural. De igual manera, si un gato se come a este roedor puede causar un sentimiento muy negativo al ver el hecho. En este caso, es comprensible preocuparse por la salud del minino.

Gato y ratón. Fuente: Pinterest.

¿Es normal que mi gato se coma un ratón?

Aun en los gatos domésticos, se mantiene un instinto natural de caza, tema que no tiene que ver con la alimentación que le brindes a ese amigo peludo. Al estar solos o vivir en libertad sin tutores, cazar es la única manera que tienen para alimentarse y sobrevivir. En mucha o poca medida, conservan de manera natural la acción.

Por ello es posible que, en más de una ocasión, te hayas percatado que caza, ataca y tiene a su ratones, incluso te lleva animales muertos sin llegar a comérselos. Esta actitud es aprendida en su primer tiempo de vida, donde su madre los educa y cría para minimizar el ataque de una presa al aturdir o matarla.

Gato y ratón. Fuente: Pinterest.

Si notas que tu gato se come a uno, no provoque el vómito, mantente pendiente de su salud y ve que pasa con su semblante. Si el ratón tenía algo se verá reflejado, pero usualmente no trasciende a mayores. Para más información no dudes en consultar al veterinaria ya que el podrá sacarte todas las dudas.

